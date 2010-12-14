GeForce GTX 580 ile 3DMark 03'te dünya rekoru kırıldı

Nvidia tarafından dünyanın en hızlı grafik yongası olarak lanse edilen GeForce GTX 580, son gelen bilgilere göre bu unvanını uzun süre korumaya aday. Hız aşırtma performansıyla da dikkat çeken GeForce GTX 580 ile yeni bir dünya rekoru daha kırıldı ve Futuremark'ın 3DMark 03 testinde şimdiye kadar ulaşılan en yüksek skora imza atıldı.

Dernettemann rumuzlu profesyonel hız aşırtmacı tarafından gerçekleştirilen ekstrem hız aşırtma çalışmasında grafik işlemci frekansı 1300MHz'e, 5200MHz'e çıkartılan GeForce GTX 580 ile 3DMark 2003 testinde ilk defa 160K barajı aşılarak 160946 puanlık skora ulaşıldı. Tabii ulaşılan bu skorda diğer donanımların katkısı da yadsınamaz.

İşlemci olarak 6.2GHz'de çalıştırılan 6 çekirdekli Core i7-980X Extreme Edition tercih edilirken, tüm sisteme Asus'un X58 çipsetli Rampage III Extreme anakartı yataklık ediyor. Bellek olarak 1884MHz'de çalışan Corsair Dominator GT kitinin kullanıldığı çalışmanın detaylarına ve 3DMark 03'te oluşan son duruma bakmak için buraya tıklayabilirsiniz.