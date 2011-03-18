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GeForce GTX 590'ın çıkışı ertelendi mi ?

8 yıl
14,7b
1
63
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın çıkışı merakla beklenen yeni amiral gemisi GeForce GTX 590 için kısa bir erteleme haberi geliyor. Xfastest sitesinin endüstriyel kaynaklara dayandırdığı yeni bir habere göre, normal şartlar altında 22 Mart'ta yani Crysis ile aynı gün lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 590'ın iki günlük erteleme ile 24 Mart'a kaydırıldığı öne sürüyor.

Henüz Nvidia tarafından resmi herhangi bir açıklama ya da doğrulama yapılmazken, iki günlük erteleme ihtimali kartın donanım anlamında hazır olduğu ancak sürücü güncellemelerinin devam ettiği ihgtimalini kuvvetlendiriyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3 milyardan fazla transistör içeren GF110 GPU'sunun çiftinden güç alan GeForce GTX 590, her GPU için 1,5GB olmak üzere toplamda 3GB GDDR5 bellek kapasitesine, 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine, 128 doku ünitesi ve 96 ROP birimine sahip olacak.

GeForce GTX 580'de kullanılan GF110 GPU'sunun çiftiyle donatılan yani toplamda 1024x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GTX 590, çift slot tasarım ile geliyor. Üzerinde iki adet 8pin güç konnektörüne yer verilen kartın görüntü bağlantılarına baktığımızda ise üç DVI ve bir adet Mini DisplayPort konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz.

AMD'nin Radeon HD 6990 modeline rakip olarak pazara giriş yapacak ekran kartı için bazı üreticilerin ürün kataloglarında, "dünyanın en hızlı ekran kartı" ifadesinin yer aldığı belirtiliyor. Son gelen bilgilere göre güç tüketim değeri 375 Watt olarak belirtilen kart, daha yüksek performans isteyenler için ikinci bir kart ile Quad SLI desteği de sunuyor.

Kaynak: Xfastest


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M@U 8 yıl
@SLaYeR KiNG

Mevcut sürücülerle GTX590'ın küçük bir farkla HD6990'ın gerisinde kaldığı ancak daha sessiz çalıştığı ve daha fazla oc potansiyeline sahip olduğu biliniyor. Ayrıca o gpu-z ekranındaki saat hızları da doğru.
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tolgacem 8 yıl
asusunki hızlıymıs :) 608 mhz geneli
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setek01 8 yıl
Şu kadar zaman sonra en beğendim deyim oldu artık ''kopyala Yapıştır''. Şu bildiğini iddia etme meselesi de bununla kalsa iyi. Ya alırsın kullanırsın verilerini de paylaşarak iyilik yaparsın? Eyvallah. Ama şunun SLI'nı ben yaptım
çift kart kullanmayanlar ne anlar tarzında yorumları da pek uygun bir tavır olarak
görmemekteyiz. Kırıcı olmaya gerek yok. Kim burda ben bu işi biliyorum diye iddia ediyorsa bazı gerçekleri de görmelidir. Kullanıcı profiline göre bence
uygun seçenekler aşagıda mevcut. Bunları alıp kullanmaya gerek yok yüzlerce yorum ve testler mevcut doğrusu da var yalanı ama gerçek olan net belli ediyor kendini. Eğer ürünü almaya karar eriyorsak bu verilerden süzerek karar vermiyor muyuz? Bana göre DH videoları kullanıcının kendi yorumundan
daha objektif. Neticede kullanıcı hek kendi tarzına hayran hem de kullanıdığı ürüne. Yani biraz taraflılık mevcut her zaman.

1-Parasını harcayacak adama HD6950 ya da GTx560 seviyesinde
SLI CF doğrudur ama bu paraya tek birtane GTX580 ya da HD6970'e göre daha avantajlı olan GTX570'i alıp OC'lamak en iyi performans çözümüdür.

2- Hd6950 modlamak ve garanti riski almak yerine yaklaşık 70-80 TL daha ucuza (Bu 70-80 TL daha ucuz bir AMD işlemci ya da kart için çok büyük başarı olurda GTX560 için olmaz nedense) gtx560 alıp 900MHZ oc ile ısı ve güç sınırında kalarak orjinal HD6970 ile aynı seviyede oynanmaya değecek bir iki oyunu oynayabilmek en iyi fiyat performans çözümü olur.

Şimdi yukarıda ismi geçen deneyimli değerli arkadaşlarım mevcut koşullarda mevcut ürün ve fiyatlarla ben bu iki seçeneği hiçbirinizden hiçbiryerde öneri olarak görmedim. 3 4 aydır forumun kahramanı HD 6950 mod + CF kaç para eder 1200 TL. GTX560 SLI? 1000 -1050 TL. Konumuzun en önemli kısmı neydi güç ve ısı mıydı acaba? GTX560 SLI kullanmıyorum kullanmayı da düşünmüyorum. Aklı olanın vereceği maximum para da kampanya da bir tane GTX570'den fazlası olmamalıdır? İdeali de modsuz 1 GB HD6950 ile GTX560 arasında değişir. Eğer riski macerayı seviyorsanız bu sizin tercihiniz buna kimse karışamaz ama buna dayanıp ben biliyorum demek yok.
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İstan34bul 8 yıl
Gtx295 den ne % olarak ne kadar üstündür.ona göre almayı düşünebilirim:)
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M@U 8 yıl

suleymangonca

Gtx295 den ne % olarak ne kadar üstündür.ona göre almayı düşünebilirim:)

GTX480, GTX295 ile benzer sonuçlar alıyordu. Belki sürücüler sayesinde biraz daha iyi hale geldiğini söyleyebiliriz. GTX580 ise ortalama %20 kadar performanslı GTX480'den. GTX590'ın da GTX580'den %50 kadar hızlı olduğunu düşünürsek, %90 kadar genel bir performans artışı olacaktır diye düşünüyorum. Yani yerine göre 2 kat olur bu artış. Tabi güç tüketimi ve ödenecek paraya değer mi, onu da düşünmek gerekir.
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Emre Demirel 8 yıl
nvidia 6990 ı geçicem diye uraşıp duruyor ama işi çok zor
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İstan34bul 8 yıl
Kesin bi fiyat verseler bari
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İstan34bul 8 yıl
Belkide sağlam bir sürücü ile %5daha performans almak mümkün ken işleri sürücüye bıraktılar.
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atsuma 8 yıl
crysis 2 ye yetiştiremiyorlar herhalde
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Ahmet-79 8 yıl
GPU hızı 752 mhz olursa işler değişir.
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(((TeAcHeR))) 8 yıl

Ahmet-79

GPU hızı 752 mhz olursa işler değişir.

katılıyorum


gtx590
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
hd6990




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kaanhan 8 yıl
sanırım saat hızı 752mhz olcakmış
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adilazimdegilx 8 yıl

kaanhan

sanırım saat hızı 752mhz olcakmış

techpowerup.com/...
TPU öyle demiş
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aterikasedi 8 yıl
Crysis'le aynı gün piyasada olamayacak yazık
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M@U 8 yıl
Hiç çıkmasa daha mutlu olurum.


Çok gpu ölçeklenmesini artıracak ve gene olarak performansı yükseltecek sağlam bir sürücü yapması gerekiyor Nvidia, eğer HD6990'ı geçmek istiyorsa. Yani şuana kadar yapılmış en bomba sürücülerden biri olmalı. Son dönemde yaptığı sürücü güncellemelerine bakınca böyle bir şey beklemek pek mantıklı gelmese de Nvidia sürücü takımı umutlandırıyor işte.
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Dracul 8 yıl
gtx590 haberlerinden gına geldi çıksada kurtulsak
duyanda andromedaya insan gönderiyoruz zannedecek
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adilazimdegilx 8 yıl
2 gün bir şey değil. Tam oturtmadan çıkartmalarından iyidir. Gerçi kaç kişiye hitap ediyor o da belli ya.

by the way should "Crysis 2" caused by "card crisis."


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