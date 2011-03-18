GeForce GTX 590'ın çıkışı ertelendi mi ?

Nvidia'nın çıkışı merakla beklenen yeni amiral gemisi GeForce GTX 590 için kısa bir erteleme haberi geliyor. Xfastest sitesinin endüstriyel kaynaklara dayandırdığı yeni bir habere göre, normal şartlar altında 22 Mart'ta yani Crysis ile aynı gün lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 590'ın iki günlük erteleme ile 24 Mart'a kaydırıldığı öne sürüyor.

Henüz Nvidia tarafından resmi herhangi bir açıklama ya da doğrulama yapılmazken, iki günlük erteleme ihtimali kartın donanım anlamında hazır olduğu ancak sürücü güncellemelerinin devam ettiği ihgtimalini kuvvetlendiriyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3 milyardan fazla transistör içeren GF110 GPU'sunun çiftinden güç alan GeForce GTX 590, her GPU için 1,5GB olmak üzere toplamda 3GB GDDR5 bellek kapasitesine, 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine, 128 doku ünitesi ve 96 ROP birimine sahip olacak.

GeForce GTX 580'de kullanılan GF110 GPU'sunun çiftiyle donatılan yani toplamda 1024x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GTX 590, çift slot tasarım ile geliyor. Üzerinde iki adet 8pin güç konnektörüne yer verilen kartın görüntü bağlantılarına baktığımızda ise üç DVI ve bir adet Mini DisplayPort konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz.

AMD'nin Radeon HD 6990 modeline rakip olarak pazara giriş yapacak ekran kartı için bazı üreticilerin ürün kataloglarında, "dünyanın en hızlı ekran kartı" ifadesinin yer aldığı belirtiliyor. Son gelen bilgilere göre güç tüketim değeri 375 Watt olarak belirtilen kart, daha yüksek performans isteyenler için ikinci bir kart ile Quad SLI desteği de sunuyor.

Kaynak: Xfastest