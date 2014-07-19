"Gear serisi Google ile Samsung'u karşı karşıya getirdi"





Bir süre önce Samsung'un artık Android işletim sisteminden koparak popüler Galaxy akıllı telefon serisi ile kendi yoluna gitmek istediği dedikoduları ortaya atılmış, daha sonra bu iddialar iki firma tarafından da yalanlanmıştı. Bu kez yeni bir iddia gündemde.





Sektörden gelen bilgilere göre Samsung'un Gear akıllı saat ailesinde ağırlıklı olarak Tizen işletim sistemine yer vermesi ve Android Wear platformuna az ilgi göstermesi Google tepe yöneticisi Larry Page'yi rahatsız etmiş durumda.





Larry Page ve Samsung yönetim kurulu başkan yardımcısı Jay Y. Lee geçtiğimiz günlerde gergin geçen bir görüşme yaptı ve Samsung'un Tizen çalışmaları masaya yatırıldı. Page kendi ürünlerinin daha ön plana çıkarılması isteğini de Samsung'a iletti.





Şimdilik görüşme ile ilgili her iki taraftan da bir açıklama gelmedi. Samsung'un Android Wear işletim sistemli Gear Live akıllı saati mevcut olduğu için Google'ın hangi sebeple Tizen sürecinden rahatsız olduğu bilinmiyor.

http://www.androidauthority.com/google-samsung-wear-tizen-406364/