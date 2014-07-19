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"Gear serisi Google ile Samsung'u karşı karşıya getirdi"

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce Samsung'un artık Android işletim sisteminden koparak popüler Galaxy akıllı telefon serisi ile kendi yoluna gitmek istediği dedikoduları ortaya atılmış, daha sonra bu iddialar iki firma tarafından da yalanlanmıştı. Bu kez yeni bir iddia gündemde.

Sektörden gelen bilgilere göre Samsung'un Gear akıllı saat ailesinde ağırlıklı olarak Tizen işletim sistemine yer vermesi ve Android Wear platformuna az ilgi göstermesi Google tepe yöneticisi Larry Page'yi rahatsız etmiş durumda. 

Larry Page ve Samsung yönetim kurulu başkan yardımcısı Jay Y. Lee geçtiğimiz günlerde gergin geçen bir görüşme yaptı ve Samsung'un Tizen çalışmaları masaya yatırıldı. Page kendi ürünlerinin daha ön plana çıkarılması isteğini de Samsung'a iletti. 

Şimdilik görüşme ile ilgili her iki taraftan da bir açıklama gelmedi. Samsung'un Android Wear işletim sistemli Gear Live akıllı saati mevcut olduğu için Google'ın hangi sebeple Tizen sürecinden rahatsız olduğu bilinmiyor.  

http://www.androidauthority.com/google-samsung-wear-tizen-406364/ Yorum Yaz
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ogkasa 4 yıl en beğenilen Firaristt
Firaristt
Sen aptal bir işletim sistemi yap, sonra onu kullanmıyor diye Samsung'a tepki koy. Saatlerin tasarımları harici pek bir esprisi yok şuanda. Samsung'un fikirleri güzel de icraat kısmında hataları ve eksikleri çok.

Birader işin öncesini aslını bilmeden boş boş yorum yapıyorsun. Samsungun şuanki konuma gelmesinin en buyuk yardımcısı android yani google'dır.
FiraristtSen aptal bir işletim sistemi yap, sonra onu kullanmıyor diye Samsung'a tepki koy. Saatlerin tasarımları harici pek bir esprisi yok ...
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2 Yanıt Yanıtla +25
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mert1907 4 yıl
Aslında Samsung'un Tizen'e yeteri kadar yer vermemesi sanırım yine bu meselelerden kaynaklanıyor. Samsung büyük bi firma her ne kadar sempatim eskisi kadar olmasa da bunu kabul etmek lazım. Kendi sistemi ile piyasa da Google'a bağımlı olmadan yer alması gerektiğini de anlamak lazım koskoca firmasın ama yazılım anlamında başka bi firmaya bağlısın. Ancak bunu yapmak o kadar da kolay değil nede olsa piyasa da Android kadar kapsamlı bi sistem daha yok. Rusya'da Samsung Z'nin çıkışı yine ertelenmiş bu tür gelişmelerin yaşanmasından çekiniyorlar sanırım. Ayrıca Google olmassa Samsung biter ölür diye bişey yok Samsung sadece mobil kısımdan öte bi firma değil. Aslında Samsung'un Android'den vazgeçmesi hem ona hemde Google'a zarar verir çünkü ikisi birbiriyle iç içe geçmiş durumdalar. En büyük üretici Samsung olduğundan uzun vade de aralarında ki sürtüşmeye rağmen birbirlerinden vazgeçmeleri zor. Google sonuçta bi donanım üreticisi değil. Aslında bu yüzden bada istenilen yere gelemedi Tizen'de pek hızlı ilerlemiyor hep bi Google gölgesi var üstünde çünkü.
Aslında Samsung'un Tizen'e yeteri kadar yer vermemesi sanırım yine bu meselelerden kaynaklanıyor. Samsung büyük bi firma her ne kadar sempatim eskisi kadar olma...
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Şeker Hapı 4 yıl
Google'ın Nokia'yı alıp donanım işine girmesini isterdim
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DH Misafiri 4 yıl
Ama burada şöyle bir ihtimalde var. Mevcut teknoloji ile android kullanıcısını bir anda azaltabilir kendi safına geçirebilir, şöyle ki; Samsung iyi bir tizen sistemi geliştirse ve bunu iyi tanıtsa ve kendi akıllı telefon kullanıcılarına bu sistemi kabul ettirse, sadece %40-%50 si bile ikna olsa yeter, ve bu eski telefonlarına tizen güncellmesi çıkarsa, düşünsenize bir anda milyonlarca cihaz tizen os lu olacak. Neden olmasın?
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SteveMeade 4 yıl
Google rakip istemiyor hepsi bu, e tabi Android'in büyük bi bölümü Samsung dan oluştuğu için işlerine gelmedi
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serafon 4 yıl
Samsung tek başına tizeni coşturamaz ama lg htc sony vb ikna ederse ancak, onlar da elimize ne geçecek diye soracak falan zor iş. Google uyanık davranmasının ve istikrarının ve de şansının meyvesini yiyor. Windows phone bile giremedi ki piyasaya alt yapısı hiç olmayan bir sistem girsin. samsung kendi pazar payına güveniyor ama bunu hızla kaybedebilir çünkü şu anda burun farkıyla önde, androidden vazgeçerse bu fark ortadan kalkabilir çünkü tizen android seviyesine gelene kadar çok ekmek yemesi lazım, bir kere piyasa için yeni bir yatırım demek tizen, bunu kabullendirmek zor. Microsoft, Google olmasaydı her zamanki gibi 2. başlayıp 1. olacaktı ama Google fırsat vermedi bu sefer!!!
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Makaroncu 4 yıl
Tizen rehberi hızlı aciyo mu bakmak lazım
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Nightmare70 4 yıl
Ya editörler sizin Türkçe öğretmeniniz kim Allah aşkına.. İki,üç kez okumak zorunda kalıyoruz
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Inque 4 yıl
Gear serisi Google ile Samsung'u karşı karşıya getirmedi.
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mementopolis 4 yıl
Bize ne şirketlerin arsındaki kavgadan.
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mert1907 4 yıl
Aslında Samsung'un Tizen'e yeteri kadar yer vermemesi sanırım yine bu meselelerden kaynaklanıyor. Samsung büyük bi firma her ne kadar sempatim eskisi kadar olmasa da bunu kabul etmek lazım. Kendi sistemi ile piyasa da Google'a bağımlı olmadan yer alması gerektiğini de anlamak lazım koskoca firmasın ama yazılım anlamında başka bi firmaya bağlısın. Ancak bunu yapmak o kadar da kolay değil nede olsa piyasa da Android kadar kapsamlı bi sistem daha yok. Rusya'da Samsung Z'nin çıkışı yine ertelenmiş bu tür gelişmelerin yaşanmasından çekiniyorlar sanırım. Ayrıca Google olmassa Samsung biter ölür diye bişey yok Samsung sadece mobil kısımdan öte bi firma değil. Aslında Samsung'un Android'den vazgeçmesi hem ona hemde Google'a zarar verir çünkü ikisi birbiriyle iç içe geçmiş durumdalar. En büyük üretici Samsung olduğundan uzun vade de aralarında ki sürtüşmeye rağmen birbirlerinden vazgeçmeleri zor. Google sonuçta bi donanım üreticisi değil. Aslında bu yüzden bada istenilen yere gelemedi Tizen'de pek hızlı ilerlemiyor hep bi Google gölgesi var üstünde çünkü.
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arkadasx 4 yıl
Android tutulunca kıçı kırık google ın biryerleri kalmış belli ki , 5 yıl önce samsungun kapısına yatıp android telefonlar üretin diye yalvarıyordu. işletim sisteminde 2010 yılna kadar çoklu dokunmatik bile yoktu. android 2.1 ile çoklu dokunmatik gelmişti : ))

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tnszfr 4 yıl
Google elini ayağını çekerse Samsung'tan Samsung biter.Google olmasa şu an mobil sektörde yoktu Samsung ve Tizenle de piyasada tutunamazlar.
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parberk9999 4 yıl tnszfr
tnszfr
Google elini ayağını çekerse Samsung'tan Samsung biter.Google olmasa şu an mobil sektörde yoktu Samsung ve Tizenle de piyasada tutunamazlar.

Nerden biliyosun belki tizen android kadar sağlam geliyor??
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mlhkhy 4 yıl tnszfr
tnszfr
Google elini ayağını çekerse Samsung'tan Samsung biter.Google olmasa şu an mobil sektörde yoktu Samsung ve Tizenle de piyasada tutunamazlar.

Böyle bir düşünce yapısı ile Google seni işe almalı
Peki Samsung olmasa böyle bir müşteriyi google nerden bulacaktı. Android en iyi müşterisi kim? Samsung Galaxy ailesi 150milyondan fazla sattı %99da android işletim sistemine sahip iki firma ortak çalışmaları ile birbirini tamamlıyor kimse o bu olmasa diye onun üstünde değil akıllı telefon yokken Samsung telefon üretiyordu. Google piyasada olmasaydı muhakkak yazılım için bada işletim sistemine daha çok önem verecekti yada intel gibi yazılım devi ile önceden bir ortaklığı olurdu yani anlayacağın Samsung boş firma değil uzay teknolojisine nasa ya destek veriyorlar sen mobilde olmazlardı diyorsun ilk önce samsungu araştır öyle burda atıp tut.
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