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Gearbest'te 10 Xiaomi ürününde Donanımhaber'e özel indirim!

Gearbest'te Donanımhaber ziyaretçilerine özel 10 adet ürün indirimde. Bluetooth hoparlör, sırt çantası, akıllı bileklik, kulaklık ve tripod gibi pek çok ürünü listemizde bulabilirsiniz.
1 yıl
18,1b
1
177
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Gearbest'te 10 Xiaomi ürününde Donanımhaber'e özel indirim!
Donanımhaber ziyaretçilerine özel Gearbest indirimleri başladı. Gearbest Türkiye sayfasının açılmasının şerefine 10 adet Xiaomi Donanımhaber'e özel fiyatlar ile satın alabilirsiniz.
İndirim kodları sınırlı sayıdadır ve sadece Donanımhaber ziyaretçilerine özeldir. Ürün linklerini açtığınızda görüntülenen fiyat indirimsiz fiyattır. İndirimden yararlanmak için indirim kodlarını ilgili alana girmeli ve sipariş adresini Türkiye olarak seçmelisiniz. İlk dokuz ürün için 50 adet indirim, Xiaomi Yeelight LED lamba için 60 adet indirim kodu mevcuttur.

Xiaomi Taşınabilir Bluetooth Hoparlör - 29,99$

Bluetooth hoparlörler günlük hayatta büyük kullanım kolaylığı sunuyor. Bluetooth hoparlör ile kablo ve güç kaynağı derdi olmadan müziğinizi dilediğiniz yere götürebilirsiniz.

Xiaomi Bluetooth hoparlör; dengeli ses yapısı, metal gövdesi ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Dahili 1500 mAh büyüklüğündeki bataryanın 8 saate kadar ses çalabiliyor. Cihazda Avnera'nın AV3102 çipine sahip iki adet 36 mm büyüklüğünde hoparlörü bulunuyor. İki hoparlörün ortasında bir adet geniş pasif radyatöre yer veriliyor.
Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu: FRMDHTR1

Xiaomi Mi Band 2 Akıllı Bileklik - 18,99$

Mi Band 2, uzun pil ömrü ve kalp atış takibi özelliğiyle öne çıkıyor. Mi Band 2 ile aktivite takibi yapabilir, telefona gelen bildirimlerde uyarı alabilir, alarm kurabilir, uyku takibi yapabilir ve gelen çağrıları görüntüleyebilirsiniz.
Mi Band 2'nin IP67 suya dayanıklılık yeteneği mevcut. Böylelikle gün içerisinde saati çıkarmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu ürünün indirim kodu masaüstü sitede çalışmıyor; sadece mobil siteden indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz.
Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu (Sadece mobilde geçerli): FRMDHTR2

Xiaomi Roidmi 2S Bluetooth Araç Şarj Aleti - 10,99$

Xiaomi Roidmi 2S hem araş içi şarj aleti hem de FM transmitter olarak kullanılabiliyor. Roidmi 2S ile aracınızın FM radyosunu aynı frekansa ayarladığınız zaman Bluetooth ile bağlı telefonunuzda çalan müziği arabanın hoparlöründen dinleyebiliyorsunuz.


Roidmi 2S'in iki adet USB girişi bulunuyor. 2.4A gücünde çıkış sağlıyor. Bu sayede diğer çoğu şarj aletine göre yüksek hızda güç aktarıyor. Akıllı çipi sayesinde yüksek ısı, yüksek voltaj ve güçde dalgalanmalar olduğu durumda enerji akışını otomatik olarak kesiyor.


Cihazın mobil uygulaması bulunuyor. Mobil uygulamadan lamba rengini değiştirebilir, mikrofon ile konuşmayı aktif edebilir ve akıllı özellikleri açabilirsiniz.

Ürüne göz atmak için tıklayın  - İndirim Kodu: FRMDHTR3

Xiaomi Yeelight Sensörlü Gece Lambası - 11,99$

Xiaomi Yeelight, gece lambası kızılötesi sensörü sayesinde sizi gördüğü zaman yanıyor. Minik boyutları ve dahili pili sayesinde farklı görevler için kullanılabilir. Örneğin hole takarak gece lavabodan geçmek istediğinizde otomatik yanmasını sağlayabilir, kıyafet dolabını takarak dolabın kapağı açıldığında dolabın aydınlanmasını sağlayabilirsiniz.
Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu: FRMDHTR4
Gearbest'te 10 Xiaomi ürününde Donanımhaber'e özel indirim!
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Bluetooh Kulaklık - 15,99$

Xiaomi markalı bu kulaklık IPX4 suya dayanıklılık, dahili 100 mAh şarj edilebilir pil, ses kontrol tuşu ve kancalı tasarıma sahip. Spor yapan kişilere özel tasarlanan kulaklığın tere ve düşmeye karşı dayanıklılık yetenkleri bulunuyor.

Bu ürünün indirim kodu masaüstü sitede çalışmıyor; sadece mobil siteden indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz.
Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu (Sadece mobilde geçerli): FRMDHTR5

Xiaomi 26L Sırt Çantası - 35,99$

Xiaomi'nin çok amaçlı kullanım için ürettiği Xiaomi 26L sırt çantası, Bilgisayar (15.6 inçe kadar), telefon, powerbank ve kalem gibi farklı cins ürünler için farklı boyutlarda bölmelere sahip. Su geçirmez özellliği sayesinde elektronik cihazları sudan koruyor.

Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu: FRMDHTR6
Gearbest'te 10 Xiaomi ürününde Donanımhaber'e özel indirim!
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Xiaomi 20L Sırt Çantası - 13,99$

Xiaomi 20L, günlük kullanıma yönelik özellikleri bulunuyor. Suya dayanıklı polyester kumaşı oldukça hafif. 20 kg yük taşıma kapasitesine sahip bu çanta ile 15.6 inç boyutunda bilgisayar taşıyabilmek mümkün.

Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu: FRMDHTR7

Xiaomi Selfie Çubuğu ve Tripod - 12,99$

Xiaomi'nin bu ürünü hem tripod hem de selfie çubuğu olarak kullanılabiliyor. Bluetooth'lu çıkarılabilir deklanşör butonu ile birlikte telefondan uzaklaşsanız dahi fotoğraf çekebilirsiniz. Ayak uçlarında bulunan kauçuk malzeme sayesinde tripodun kaymasını ve minik sarsıntılarda titremesini önleyebilirsiniz.

Bu ürünün indirim kodu masaüstü sitede çalışmıyor; sadece mobil siteden indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz.
Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu (Sadece mobilde geçerli): FRMDHTR8

Xiaomi Cüzdan - 16,99$

Gerçek deriden üretilen Xiaomi cüzdanı şık görünüyor. Bu ürünün indirim kodu masaüstü sitede çalışmıyor; sadece mobil siteden indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz.

Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu (Sadece mobilde geçerli): FRMDHTR9
Gearbest'te 10 Xiaomi ürününde Donanımhaber'e özel indirim!
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Xiaomi Yeelight - 10,99$

Xiaomi Yeelight LED ampül, farklı modlarda çok renkli aydınlatma yeteneneklerine sahip. Yeelight'ın rengini mobil uygulama üzerinden değiştirilebiliyor. 16 milyon renk seçeneği bulunuyor.


Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu: FRMDHTR10

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Marjinal01 1 yıl en beğenilen
Herşeyi anladıkta, Xiaomi ne diye cüzdan üretmiş onu çözemedim. Hayır bir tekno esprisi olsa amenna, bildiğin düz cüzdan.
2 Yanıt Yanıtla +98
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HünkarBeğendi 1 yıl
35 dolarlık çanta içindekilerle birlikte gönderiliyorsa sıcak.
1 Yanıt Yanıtla +59
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Karakarrga 1 yıl
Arkadaşlar tam bir fiyasko, TR sitesi denildi kampanya denildi, ama hepsi boş. Site kafasına göre takılıyor, sizi iplemiyor bile.
1- Türkiye sitesinden bi hoparlör aldım. Kargolanacak diye bekliyorum ses seda yok. Bi kontrol edeyim dedim. Bi baktım ki siparişi sessiz sedasız bana haber vermeden sormadan iptal etmişler, göndermiyorlar. (Türkiye sitesinden aldığım ürün bir de bu)
2. Ayakkabı aldım, ödemeyi yaptım, ödendi yazıyor. Aylar geçti ayakkabıyı neden göndermiyorsunuz dedim, para elimize ulaşmadı diyorlar. Bankayı arıyorum, transfer edilmiş, diyor. işlem referans numarasını gönderiyorum. Yok parayı biz almadık diyorlar. Bankaya şikayette bulunduk, paramızı ve ürünü vermiyorlar diye. Banka geri istemiş galiba parayı ki en son uzuuuun yazışmalar sonunda para yeni elimize ulaştı ama aldığınız ürün elimizde kalmamış dediler. Bankaya açtığınız şikayeti geri çekin parayı yatıralım diyorlar. Bu bahsettiğim yazışmalar aylardır devam ediyor.
Aliexpress'te her markanın Official mağazası var, Aliexpress ve Alipay arkanızda ve satıcılar sizin memnuniyetiniz için elinden geleni yapıyor, taleplerinize cevap veriyor, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Gidin ordan alın ne alacaksanız.
Arkadaşlar tam bir fiyasko, TR sitesi denildi kampanya denildi, ama hepsi boş. Site kafasına göre takılıyor, sizi iplemiyor bile.1- Türkiye sitesinden bi ...
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1 Yanıt Yanıtla +48
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boncuk82 1 yıl
Türkçe ticket açabilir miyiz sorun olur mu?
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GearBest.com 1 yıl boncuk82
Açabilirsiniz tabii ki.
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ozdemirs8 1 yıl
sn gearbest yetkilisi WiFi Amplifikatör 2 için indirim kodu mevcutmudur
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GearBest.com 1 yıl ozdemirs8
Şu an için indirim kodu bulunmamaktadır.
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DallasPage 1 yıl
Gearbest türkiye sayfasının USD fiyatları, normal gearbest sayfasından neden pahalı?
Aynı sepet mobil uygulamada 26 dolar iken TR sitesinde 42 Dolar
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GearBest.com 1 yıl DallasPage
Merhaba,
TR sitemize henüz tüm ürünler eklenmediği ve anlık olarak global siteye göre güncellenmediği için fiyat farkı oluşmaktadır.
Bazı fiyatlarda global veya TR sitesine özel kodlardır, farklı sitelermiş gibi düşünebilirsiniz.
Bu tür durumlarda " m.gearbest.com " kullanılabilir.
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daniel_wellington 1 yıl
Tornavida seti almıştım. Günler oldu göndermediler. Dispachted diyor, ne demek bu?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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GearBest.com 1 yıl daniel_wellington
Merhaba,
support.gearbest.com/... adresinden müşteri destek sistemiyle iletişime geçerek durum hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
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musta35 1 yıl
Romoss veya xiaomi powerbank urunlerini sitenizde göremedim.
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metamorphoses 1 yıl
Robot süpürgelerde indirim ya da en azından kargoda bir indirim bekliyoruz.
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dRootS 1 yıl
yeelight alıcaktım kod kullanım süresi doldu diyor
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cenk_6161 1 yıl
Bluetooth kulaklık alacaktım kupon mobilde de çalışmıyor, süresi doldu diyor.
Hatta kuponu ekleyince sepet tutarı artıyor. Düzgün kod verecekseniz bekleyeyim, öteki türlü banggood'dan alacağım.
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ummut 1 yıl
kullanilmiyor kupon suresi dolmus
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isok 1 yıl
Yetkili biri okursa diye..
xiaomi bin qicycle elektrikli katlanır bisikleti gearbest’te satılıyor ancak Türkiye’ye gönderilmiyor. Bu ne yaman çelişki?
Katlanır olduğundan küçük ve hafif bişey. Kargo ücreti de ödeyelim hadi. Ayrımcılık olmaması gerek.
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f@ithline 1 yıl isok
Batarya var içinde biz de yasaklı belirli büyüklükten sonra patlama riski var diye
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