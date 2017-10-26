Gearbest'te 10 Xiaomi ürününde Donanımhaber'e özel indirim!

Donanımhaber ziyaretçilerine özel Gearbest indirimleri başladı. Gearbest Türkiye sayfasının açılmasının şerefine 10 adet Xiaomi Donanımhaber'e özel fiyatlar ile satın alabilirsiniz. ziyaretçilerine özelindirimleri başladı. Gearbest Türkiye sayfasının açılmasının şerefine 10 adet Xiaomi Donanımhaber'e özel fiyatlar ile satın alabilirsiniz.

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Xiaomi Taşınabilir Bluetooth Hoparlör - 29,99$

Bluetooth hoparlörler günlük hayatta büyük kullanım kolaylığı sunuyor. Bluetooth hoparlör ile kablo ve güç kaynağı derdi olmadan müziğinizi dilediğiniz yere götürebilirsiniz.

Xiaomi Bluetooth hoparlör; dengeli ses yapısı, metal gövdesi ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Dahili 1500 mAh büyüklüğündeki bataryanın 8 saate kadar ses çalabiliyor. Cihazda Avnera'nın AV3102 çipine sahip iki adet 36 mm büyüklüğünde hoparlörü bulunuyor. İki hoparlörün ortasında bir adet geniş pasif radyatöre yer veriliyor.

Xiaomi Mi Band 2 Akıllı Bileklik - 18,99$

Mi Band 2, uzun pil ömrü ve kalp atış takibi özelliğiyle öne çıkıyor. Mi Band 2 ile aktivite takibi yapabilir, telefona gelen bildirimlerde uyarı alabilir, alarm kurabilir, uyku takibi yapabilir ve gelen çağrıları görüntüleyebilirsiniz.

Mi Band 2'nin IP67 suya dayanıklılık yeteneği mevcut. Böylelikle gün içerisinde saati çıkarmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu ürünün indirim kodu masaüstü sitede çalışmıyor; sadece mobil siteden indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz.

Xiaomi Roidmi 2S Bluetooth Araç Şarj Aleti - 10,99$

Xiaomi Roidmi 2S hem araş içi şarj aleti hem de FM transmitter olarak kullanılabiliyor. Roidmi 2S ile aracınızın FM radyosunu aynı frekansa ayarladığınız zaman Bluetooth ile bağlı telefonunuzda çalan müziği arabanın hoparlöründen dinleyebiliyorsunuz.

Roidmi 2S'in iki adet USB girişi bulunuyor. 2.4A gücünde çıkış sağlıyor. Bu sayede diğer çoğu şarj aletine göre yüksek hızda güç aktarıyor. Akıllı çipi sayesinde yüksek ısı, yüksek voltaj ve güçde dalgalanmalar olduğu durumda enerji akışını otomatik olarak kesiyor.

Cihazın mobil uygulaması bulunuyor. Mobil uygulamadan lamba rengini değiştirebilir, mikrofon ile konuşmayı aktif edebilir ve akıllı özellikleri açabilirsiniz.

Xiaomi Yeelight Sensörlü Gece Lambası - 11,99$

Xiaomi Yeelight, gece lambası kızılötesi sensörü sayesinde sizi gördüğü zaman yanıyor. Minik boyutları ve dahili pili sayesinde farklı görevler için kullanılabilir. Örneğin hole takarak gece lavabodan geçmek istediğinizde otomatik yanmasını sağlayabilir, kıyafet dolabını takarak dolabın kapağı açıldığında dolabın aydınlanmasını sağlayabilirsiniz.

Bluetooh Kulaklık - 15,99$

Xiaomi markalı bu kulaklık IPX4 suya dayanıklılık, dahili 100 mAh şarj edilebilir pil, ses kontrol tuşu ve kancalı tasarıma sahip. Spor yapan kişilere özel tasarlanan kulaklığın tere ve düşmeye karşı dayanıklılık yetenkleri bulunuyor.

Bu ürünün indirim kodu masaüstü sitede çalışmıyor; sadece mobil siteden indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz.

Xiaomi 26L Sırt Çantası - 35,99$

Xiaomi'nin çok amaçlı kullanım için ürettiği Xiaomi 26L sırt çantası, Bilgisayar (15.6 inçe kadar), telefon, powerbank ve kalem gibi farklı cins ürünler için farklı boyutlarda bölmelere sahip. Su geçirmez özellliği sayesinde elektronik cihazları sudan koruyor.

Xiaomi 20L Sırt Çantası - 13,99$

Xiaomi 20L, günlük kullanıma yönelik özellikleri bulunuyor. Suya dayanıklı polyester kumaşı oldukça hafif. 20 kg yük taşıma kapasitesine sahip bu çanta ile 15.6 inç boyutunda bilgisayar taşıyabilmek mümkün.

Xiaomi Selfie Çubuğu ve Tripod - 12,99$

Xiaomi'nin bu ürünü hem tripod hem de selfie çubuğu olarak kullanılabiliyor. Bluetooth'lu çıkarılabilir deklanşör butonu ile birlikte telefondan uzaklaşsanız dahi fotoğraf çekebilirsiniz. Ayak uçlarında bulunan kauçuk malzeme sayesinde tripodun kaymasını ve minik sarsıntılarda titremesini önleyebilirsiniz.

Bu ürünün indirim kodu masaüstü sitede çalışmıyor; sadece mobil siteden indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz.

Xiaomi Cüzdan - 16,99$

Gerçek deriden üretilen Xiaomi cüzdanı şık görünüyor. Bu ürünün indirim kodu masaüstü sitede çalışmıyor; sadece mobil siteden indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz.

Xiaomi Yeelight - 10,99$

Xiaomi Yeelight LED ampül, farklı modlarda çok renkli aydınlatma yeteneneklerine sahip. Yeelight'ın rengini mobil uygulama üzerinden değiştirilebiliyor. 16 milyon renk seçeneği bulunuyor.