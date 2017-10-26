Gearbest'te 10 Xiaomi ürününde Donanımhaber'e özel indirim!

Xiaomi Taşınabilir Bluetooth Hoparlör - 29,99$
Bluetooth hoparlörler günlük hayatta büyük kullanım kolaylığı sunuyor. Bluetooth hoparlör ile kablo ve güç kaynağı derdi olmadan müziğinizi dilediğiniz yere götürebilirsiniz.
Xiaomi Mi Band 2 Akıllı Bileklik - 18,99$
Xiaomi Roidmi 2S Bluetooth Araç Şarj Aleti - 10,99$
Xiaomi Roidmi 2S hem araş içi şarj aleti hem de FM transmitter olarak kullanılabiliyor. Roidmi 2S ile aracınızın FM radyosunu aynı frekansa ayarladığınız zaman Bluetooth ile bağlı telefonunuzda çalan müziği arabanın hoparlöründen dinleyebiliyorsunuz.
Roidmi 2S'in iki adet USB girişi bulunuyor. 2.4A gücünde çıkış sağlıyor. Bu sayede diğer çoğu şarj aletine göre yüksek hızda güç aktarıyor. Akıllı çipi sayesinde yüksek ısı, yüksek voltaj ve güçde dalgalanmalar olduğu durumda enerji akışını otomatik olarak kesiyor.
Cihazın mobil uygulaması bulunuyor. Mobil uygulamadan lamba rengini değiştirebilir, mikrofon ile konuşmayı aktif edebilir ve akıllı özellikleri açabilirsiniz.
Xiaomi Yeelight Sensörlü Gece Lambası - 11,99$
Bluetooh Kulaklık - 15,99$
Xiaomi markalı bu kulaklık IPX4 suya dayanıklılık, dahili 100 mAh şarj edilebilir pil, ses kontrol tuşu ve kancalı tasarıma sahip. Spor yapan kişilere özel tasarlanan kulaklığın tere ve düşmeye karşı dayanıklılık yetenkleri bulunuyor.
Xiaomi 26L Sırt Çantası - 35,99$
Xiaomi'nin çok amaçlı kullanım için ürettiği Xiaomi 26L sırt çantası, Bilgisayar (15.6 inçe kadar), telefon, powerbank ve kalem gibi farklı cins ürünler için farklı boyutlarda bölmelere sahip. Su geçirmez özellliği sayesinde elektronik cihazları sudan koruyor.
Xiaomi 20L Sırt Çantası - 13,99$
Xiaomi 20L, günlük kullanıma yönelik özellikleri bulunuyor. Suya dayanıklı polyester kumaşı oldukça hafif. 20 kg yük taşıma kapasitesine sahip bu çanta ile 15.6 inç boyutunda bilgisayar taşıyabilmek mümkün.
Xiaomi Selfie Çubuğu ve Tripod - 12,99$
Xiaomi'nin bu ürünü hem tripod hem de selfie çubuğu olarak kullanılabiliyor. Bluetooth'lu çıkarılabilir deklanşör butonu ile birlikte telefondan uzaklaşsanız dahi fotoğraf çekebilirsiniz. Ayak uçlarında bulunan kauçuk malzeme sayesinde tripodun kaymasını ve minik sarsıntılarda titremesini önleyebilirsiniz.
Xiaomi Cüzdan - 16,99$
Gerçek deriden üretilen Xiaomi cüzdanı şık görünüyor. Bu ürünün indirim kodu masaüstü sitede çalışmıyor; sadece mobil siteden indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz.
Xiaomi Yeelight - 10,99$
Xiaomi Yeelight LED ampül, farklı modlarda çok renkli aydınlatma yeteneneklerine sahip. Yeelight'ın rengini mobil uygulama üzerinden değiştirilebiliyor. 16 milyon renk seçeneği bulunuyor.
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1- Türkiye sitesinden bi hoparlör aldım. Kargolanacak diye bekliyorum ses seda yok. Bi kontrol edeyim dedim. Bi baktım ki siparişi sessiz sedasız bana haber vermeden sormadan iptal etmişler, göndermiyorlar. (Türkiye sitesinden aldığım ürün bir de bu)
2. Ayakkabı aldım, ödemeyi yaptım, ödendi yazıyor. Aylar geçti ayakkabıyı neden göndermiyorsunuz dedim, para elimize ulaşmadı diyorlar. Bankayı arıyorum, transfer edilmiş, diyor. işlem referans numarasını gönderiyorum. Yok parayı biz almadık diyorlar. Bankaya şikayette bulunduk, paramızı ve ürünü vermiyorlar diye. Banka geri istemiş galiba parayı ki en son uzuuuun yazışmalar sonunda para yeni elimize ulaştı ama aldığınız ürün elimizde kalmamış dediler. Bankaya açtığınız şikayeti geri çekin parayı yatıralım diyorlar. Bu bahsettiğim yazışmalar aylardır devam ediyor.
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