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Gearbest'ten 11.11'i beklemeden Donanımhaber'e özel indirimler!

Dünya Alışveriş Festivali, 11 Kasım tarihinde başlayacak. Alışveriş Festivali indirimleri, şimdiden etkisini göstermeye başladı. Gearbest'te Donanımhaber'e özel 8 adet üründe indirimler başladı!
1 yıl
11,6b
1
124
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Donanımhaber ziyaretçilerine özel 11.11 Gearbest indirimleri başladı. Her Kasım ayının 11. günükutlanan Alışveriş Festivali indirimlerinden şimdiden yararlanabilirsiniz. 11 Kasım'ı beklemeden forum sayfamızdaki Gearbest Alışveriş Konusu'nda çok talep edilen 8 adet ürünü indirimli fiyatlarıyla satın alabilirsiniz.
İndirim kodları sınırlı sayıdadır ve sadece Donanımhaber ziyaretçilerine özeldir. Ürün linklerini açtığınızda görüntülenen fiyat indirimsiz fiyattır. İndirimden yararlanmak için indirim kodlarını ilgili alana girmeli ve sipariş adresini Türkiye olarak seçmelisiniz.

Zhiyun Smooth-Q Akıllı Telefon Gimbalı - 119.99$

Zhiyun Smooth Q 3 eksenli gimbalı veya başka değişle sabitleyicisi, telefon kamerası ile yapılan çekimlerdeki sallanmayı ve titreşimi engelliyor. Sahip olduğu güçlü torku ve hızlı yanıt oranı sayesinde sallanmalara anında müdahale ediyor.
Zhiyun Smooth Q, tek şarj ile 12 saate kadar çalışabiliyor. Mobil uygulaması üzerinden yüz izleme, panaroma modu, time lapse gibi çekim modlarını seçerek hareket programlaması yapılabiliyor.

Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu: 11.11GBDH01

Teclast Tbook 16 Power Tablet PC - 271,99$

Teclast'ın bu tableti hem Android hem de Windows 10 işletim sistemi ile çalışıyor. Hemen hemen sıradan bir tablet benzer ölçülerde olan bu cihaza klavye takılabiliyor. Klavye takıldığı zaman dizüstü bilgisayardan pek farkı kalmıyor. Küçük bir not düşeyim, linkteki ürünün klavyesi siparişe dahil değil.
Sahip olduğu donanım özellikleri fena değil. Intel Atom X7 işlemci, 8 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı ve 1080p çözünürlüğünde IPS ekranı bulunuyor. 

Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu: 11.11GBDH02

Xiaomi Mi WiFi Router 3 - 26,99$

Xiaomi Mi WiFi Router 3, dört adet anteni bulunan ve çift bantlı akışı destekleyen bir router. 802.11ac desteği ve mobil uygulaması bulunuyor. İçinde bulunan MT7620A işlemci, 128MB SLC Nand Flash ROM, 128MB DDR2 RAM sayesinde kararlı ve güvenli bir şekilde çalışıyor.

Ürüne göz atmak için tıklayın  - İndirim Kodu: 11.11GBDH03

Xiaomi Mi Smart WiFi Güç Adaptörü - 9,99$

Xiaomi'nin bu ürünü, sıradan bir prizi akıllı prize dönüştürüyor. Mobil uygulamayı kullanarak prizin ne zaman güç aktaracağını, ne zaman güç aktarmayı durduracağını ayarlayabiliyoruz.

Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu: 11.11GBDH04

Xiaomi Mi LYEJ02LM Bluetooth Kulaklık - 8,99$

Xiaomi Mi LYEJ02LM, kulaklığın kendisi üzerinden ses açıp kısabilir ve şarkı değiştirebilirsiniz. Yüksek kaliteli mikrofonu sayesinde de iş görüşmeleri için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu: 11.11GBDH05

Xiaomi Şarj Şeridi - 16,99$

Xiaomi'nin bu şarj şeridine takılan ürünleri mobil uygulamadan kontrol edebiliyoruz. Dilediğiniz saat ve tarihte güç aktarımını açabiliyor veya kapatabiliyoruz. Üstelik her soket için ayrı özelleştirmeler yapabilmek mümkün.

Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu: 11.11GBDH06

Xiaomi Chuangmi 720P Akıllı Kamera - 14,99$

Evde kullanmak için uygun fiyatlı ve akıllı bir kamera arıyorsanız Xiaomi Chuangmi doğru tercih olabilir. Dahili kızılötesi özelliği sayesinde karanlık ortamlarda dokuz metreye kadar görüntüyü aydınlık bir şekilde kaydedebiliyor. Çekilen görüntüyü anında akıllı telefona aktarıyor ve 720p çözünürlüğünde kaydediyor.

Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu: 11.11GBDH07

Xiaomi Dafang 1080P Hareketli Akıllı Kamera - 19,89$

Xiaomi Dafang ise yukarıdaki kameradan farklı olarak hareket edebilme özelliğine sahip. 360 derece nesne takip özelliği sayesinde ortamdaki hareketli nesne neredeyse oraya dönüyor. Gündüz ve gece 1080p çözünürlüğünde kayıt yapıyor.

Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu : DAFANG - (Kod global mobil sitede geçerli)

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Reco. 1 yıl en beğenilen
arkadaş sanki küfür ettik mesajımı silmişler.
amazon lafı geçince hemen üstünü kapatmaya çalışmayın. burası forum değil mi? o halde kapatın gitsin yorum kaldıramıyorsunuz
arkadaş sanki küfür ettik mesajımı silmişler.amazon lafı geçince hemen üstünü kapatmaya çalışmayın. burası forum değil mi? o halde kapatın gitsin yorum kal...
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Noxy77 1 yıl
kuponsuz 106 euro olan şey kuponu girince 111 euro oluyor auauhaha
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IceRulez 1 yıl
hocam dafang kamera normalde 100 tl indirim kodu kullanınca 121 tl oldu
asdasdasdasdads
2 Yanıt Yanıtla +30
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12 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 1 yıl
Dafang kameradan aldım ama takipsizlik aldım. Bu siteyi ilkkez kullanmanın acemiliği . 10 gün önce tr gümrüğe geldi ve oradan sonrası yok. Aliexpresden yüzlerce takipsizlik ürün geldi. Endişe etmek istemiyorum ama içimde bir kurt var tabi. Şimdi gelmezse ne yapacağım, para iadesi ali gibi kolay mı acaba? 45 gün bekle demişler diğer mağdurlara. Sizde de alıp gelmeyen kaldı mı?
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GearBest.com 1 yıl SaWYeR53
Eğer stok bitmediyse, yalnızca bu ürün için var:
Xiaomi dafang 1080P IP Kamera / İndirim Kodu: 11.11GBTR0303 / 19$ -> [Satın Almak İçin Tıklayınız]
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freefalcon 1 yıl
Uygulama ve mobil domain i neden Turkiye'den girise kapattiniz?
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GearBest.com 1 yıl freefalcon
Biz girişe kapatmadık ancak TürkNet kullanıyorsanız sorunlar yaşanıyor maalesef.
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shadowtr 1 yıl
Akıllı fişin EU plug versiyonu yok mu? Amerikan fişini nereye sokacaz?
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GearBest.com 1 yıl shadowtr
EU Plug ile aynıdır

Aynı olmasa ile uygun dönüştürücü gönderiyoruz.
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QoaLa 1 yıl
xiomi redmi 2s bluetooth lu araç şarj aleti tekrar indirime girer mi acaba?
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GearBest.com 1 yıl QoaLa
11.11'e doğru olabilir tabi
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fatih1201 1 yıl
Türkiyeye sorunsuz gelebilecek iyi bir dron linki verebilirmisiniz?
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GearBest.com 1 yıl fatih1201
Merhabalar,
Bütçenizi ve nasıl bir şey istediğinizi belirtirseniz, daha iyi yardımcı olabilirim.
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TrettiofemHalf 1 yıl
Bende kulaklık aldım yaklaşık 10 gündür The item is pre-advised yazıyor.
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GearBest.com 1 yıl TrettiofemHalf
Önümüzdeki günlerde güncelleme alacaktır, merak etmeyin.
Güzel günlerde kullanın
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hey 1 yıl
Merhaba,
Xiaomi Chuangmi 720P' den 3adet sipariş verdim bu modelde sonradan çalışmama gibi bir problem olursa iade vs destek sağlayacaksınız değil mi ?
Not: Xiaomi xiaofang almıştım daha önce, 4-5ay kullandıktan sonra xiaomi kafasına göre diğer ülkelerde kullanımını yasakladı.
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GearBest.com 1 yıl hey
Merhabalar,
Güzel günlerde kullanın. Bir sorun olursa, lütfen ticket sistemiyle iletişime geçin. Onlar gerekli desteği sağlayacaktır, merak etmeyin.
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drarter 1 yıl
Xiaomi dafang 1080P Akıllı Monitör Kamera BUNA DEFANG kodu girdiğimide fiyat 25 dolardan 19 küsür dolara düşüyordu sonra kullanıcı adı ile giriş yapıp almaya kalktığımda kodu girince 30 dolar oluyor kodu defalrca denememe rağmen mobil den cep app dan aynı değişmiyor
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f@ithline 1 yıl drarter
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GearBest.com 1 yıl drarter
Merhabalar,
Lütfen farklı bir tarayıcıdan deneme yapın.
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yucak 1 yıl
Buradaki kampanya ile xiaomi bluetooth kulaklim aldim. Kargo seciminde oncelikle kargo sekmesinde Türkiye express kargo yaziyordu ve ucretsizdi. Aramexin altinda Oldugu icin takipli diye dusundum ve takipli olan kargolar yerine zaten halihazirda secili olan Türkiye ekspress kargoyu seçtim. PTT ile gonderilecegini düşündüm fakat simdi kargoyu takip dahi edemiyorum. Belirtseniz cok iyi olur hataya dusmeyelim. Bir de bu sectigim kargo hangi firmaya ait öğrenebilir miyim?
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GearBest.com 1 yıl yucak
Merhabalar,
Bu kargo Türkiye'de MNG kargo tarafından teslim edilecektir. Ülkeye giriş yaptığında, tarafınıza bilgi verilmektedir.
Buradan takip edebilirsiniz: ( tms.alljoylogistics.com/... )
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