Gearbest'ten 11.11'i beklemeden Donanımhaber'e özel indirimler!

Donanımhaber ziyaretçilerine özel 11.11 Gearbest indirimleri başladı. Her Kasım ayının 11. günükutlanan Alışveriş Festivali indirimlerinden şimdiden yararlanabilirsiniz. 11 Kasım'ı beklemeden forum sayfamızdaki ziyaretçilerine özelindirimleri başladı. Her Kasım ayının 11. günükutlanani indirimlerinden şimdiden yararlanabilirsiniz.beklemeden forum sayfamızdaki Gearbest Alışveriş Konusu'nda çok talep edilen 8 adet ürünü indirimli fiyatlarıyla satın alabilirsiniz.

İndirim kodları sınırlı sayıdadır ve sadece Donanımhaber ziyaretçilerine özeldir. Ürün linklerini açtığınızda görüntülenen fiyat indirimsiz fiyattır. İndirimden yararlanmak için indirim kodlarını ilgili alana girmeli ve sipariş adresini Türkiye olarak seçmelisiniz.

Zhiyun Smooth-Q Akıllı Telefon Gimbalı - 119.99$ Zhiyun Smooth Q 3 eksenli gimbalı veya başka değişle sabitleyicisi, telefon kamerası ile yapılan çekimlerdeki sallanmayı ve titreşimi engelliyor. Sahip olduğu güçlü torku ve hızlı yanıt oranı sayesinde sallanmalara anında müdahale ediyor.

Zhiyun Smooth Q, tek şarj ile 12 saate kadar çalışabiliyor. Mobil uygulaması üzerinden yüz izleme, panaroma modu, time lapse gibi çekim modlarını seçerek hareket programlaması yapılabiliyor.



Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu: 11.11GBDH01

Tam Boyutta Gör Teclast Tbook 16 Power Tablet PC - 271,99$ Teclast'ın bu tableti hem Android hem de Windows 10 işletim sistemi ile çalışıyor. Hemen hemen sıradan bir tablet benzer ölçülerde olan bu cihaza klavye takılabiliyor. Klavye takıldığı zaman dizüstü bilgisayardan pek farkı kalmıyor. Küçük bir not düşeyim, linkteki ürünün klavyesi siparişe dahil değil. bu tableti hem Android hem de Windows 10 işletim sistemi ile çalışıyor. Hemen hemen sıradan bir tablet benzer ölçülerde olan bu cihaza klavye takılabiliyor. Klavye takıldığı zaman dizüstü bilgisayardan pek farkı kalmıyor. Küçük bir not düşeyim, linkteki ürünün klavyesi siparişe dahil değil.

Sahip olduğu donanım özellikleri fena değil. Intel Atom X7 işlemci, 8 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı ve 1080p çözünürlüğünde IPS ekranı bulunuyor.



Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu: 11.11GBDH02



Xiaomi Mi WiFi Router 3 - 26,99$ Xiaomi Mi WiFi Router 3, dört adet anteni bulunan ve çift bantlı akışı destekleyen bir router. 802.11ac desteği ve mobil uygulaması bulunuyor. İçinde bulunan MT7620A işlemci, 128MB SLC Nand Flash ROM, 128MB DDR2 RAM sayesinde kararlı ve güvenli bir şekilde çalışıyor.



Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu: 11.11GBDH03



Xiaomi Mi Smart WiFi Güç Adaptörü - 9,99$ Xiaomi'nin bu ürünü, sıradan bir prizi akıllı prize dönüştürüyor. Mobil uygulamayı kullanarak prizin ne zaman güç aktaracağını, ne zaman güç aktarmayı durduracağını ayarlayabiliyoruz.



Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu: 11.11GBDH04



Xiaomi Mi LYEJ02LM Bluetooth Kulaklık - 8,99$



Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu: 11.11GBDH05



Xiaomi Şarj Şeridi - 16,99$ Xiaomi'nin bu şarj şeridine takılan ürünleri mobil uygulamadan kontrol edebiliyoruz. Dilediğiniz saat ve tarihte güç aktarımını açabiliyor veya kapatabiliyoruz. Üstelik her soket için ayrı özelleştirmeler yapabilmek mümkün.



Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu: 11.11GBDH06



Xiaomi Chuangmi 720P Akıllı Kamera - 14,99$ Evde kullanmak için uygun fiyatlı ve akıllı bir kamera arıyorsanız Xiaomi Chuangmi doğru tercih olabilir. Dahili kızılötesi özelliği sayesinde karanlık ortamlarda dokuz metreye kadar görüntüyü aydınlık bir şekilde kaydedebiliyor. Çekilen görüntüyü anında akıllı telefona aktarıyor ve 720p çözünürlüğünde kaydediyor.



Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu: 11.11GBDH07



Xiaomi Dafang 1080P Hareketli Akıllı Kamera - 19,89$ Xiaomi Dafang ise yukarıdaki kameradan farklı olarak hareket edebilme özelliğine sahip. 360 derece nesne takip özelliği sayesinde ortamdaki hareketli nesne neredeyse oraya dönüyor. Gündüz ve gece 1080p çözünürlüğünde kayıt yapıyor.



Ürüne göz atmak için tıklayın - İndirim Kodu : DAFANG - (Kod global mobil sitede geçerli)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

, kulaklığın kendisi üzerinden ses açıp kısabilir ve şarkı değiştirebilirsiniz. Yüksek kaliteli mikrofonu sayesinde de iş görüşmeleri için rahatlıkla kullanabilirsiniz.