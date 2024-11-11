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Tam Boyutta Gör Amazon’da bu akşama özel olarak çok sayıda üründe kısa süreliğine geçeri Flaş Fırsatlar başladı. iPhone, Galaxy Fold, Macbook, akıllı saat, robot süpürge, Airfryer ve ev elektroniği ürünlerinde en düşük fiyatlar sunuluyor.

Amazon'da Gülümseten Kasım indirimleri 30 Kasım'a kadar devam edecek. Tüm kategorilerde Kasım ayı boyunca indirimli fiyatlar sunuluyor. Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde "En Düşük Fiyat Garantisi" veriliyor. Satın aldığınız bir ürünü 24 saat içerisinde başka bir sitede daha ucuza görürseniz Amazon aradaki farkı iade ediyor.

Kampanya sayfası: Gülümseten Kasım İndirimleri

Amazon'da Bu Akşama Özel Flaş Fırsatlar

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Amazon’da 11.11’e özel pek çok üründe Flaş Fırsatlar başladı!