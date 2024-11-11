n11'de 11.11 indirimleri başladı: İşte 11.11'in öne çıkan fırsatları!

Kampanya sayfası: https://www.n11.com/kampanyalar/kasim-kampanyalari
n11'de 11.11'in Öne Çıkan Fırsatları
- Sony Playstation 5 PS5 Slim 1 TB Digital Edition Oyun Konsolu (İthalatçı Garantili): 18.599 TL (12.00'ye kadar geçerli fiyat)
- Xiaomi Redmi 13C 8 GB 256 GB (Xiaomi Türkiye Garantili): 7.399 TL
- Poco X6 Pro 12 GB 512 GB (Xiaomi Türkiye Garantili): 17.999 TL
- Xiaomi 14T 12 GB 256 GB (Xiaomi Türkiye Garantili): 28.499 TL
- Samsung Galaxy Z Fold5 1 TB (Samsung Türkiye Garantili): 54.699 TL
- Huawei Watch 4 Pro Titanyum Akıllı Saat (Distribütör Garantili): 19.499 TL
- Lenovo IdeaPad 15ALC7 82R400QDTX R5-5500U 8 GB 512 GB SSD 15.6" Free Dos FHD Dizüstü Bilgisayar: 10.799 TL
- Asus Tuf Gaming A15 FA507NV-LP038 R7-7735HS 16 GB 512 GB SSD RTX4060 15.6" Dos Dizüstü Bilgisayar: 39.999 TL
- MSI Katana A17 AI B8VG-862XTR R9-8945HS 32 GB 1 TB SSD 8 GB RTX4070 17.3" Dos FHD Dizüstü Bilgisayar: 60.999 TL
- Samsung 65DU8100 65" 4K Ultra HD Smart LED TV: 30.499 TL
- Roborock Q Revo S Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge Siyah: 26.499 TL
- Dyson Gen5Detect Şarjlı Dikey Süpürge: 28.299 TL
- Siemens TP517R03 Tam Otomatik Kahve Makinesi: 15.499 TL
- Delonghi ECAM370.95T Dinamica Plus Tam Otomatik Kahve Makinesi: 44.999 TL
- Vestel EVC04 Kablolu 22 kW Elektrikli Araç Şarj İstasyonu: 15.799 TL
- Puma Modern Basics Baby Terry Erkek Tişört: 399 TL
- Jack & Jones Erkek Rüzgara Dayanıklı Puffer Mont Toby: 1.390 TL
- Ltb Sloganlı Sıfır Yaka Uzun Kollu Regular Fit Erkek Sweatshırt: 359 TL
- Adidas Breaknet 2.0 HP9425 Erkek Sneaker Ayakkabı: 1.489 TL
- Bargello 561 Erkek Parfüm EDP 50 ML: 200 TL
- Bargello 709 Oriental Erkek Parfüm EDP 50 ML: 200 TL
- Nivea Invisible Black & White 48H Original Erkek Sprey Deodorant 5 x 150 ML: 466 TL
- Clear Men Cool Sport Menthol Kepeğe Karşı Etkili Şampuan 3 x 350 ML: 286 TL
İndirim Fırsatları
10 Üzerinden 11’lik Kasım Fırsatları kampanyasında müşteriler tüm kategorilerde çok sayıda üründe en düşük fiyatları yakalıyor. Çok satan veya çok ilgi gören “Süper Ürünler”de avantajlı fiyatlar sunuluyor. “11’lik fiyatlar” fırsatları ile pek çok üründe 11 TL’den 1.111 TL’ye kadar 11’in katları şeklinde avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. “Marka Kampanyaları” ile çeşitli markalarda ek indirimler yapılıyor. Ayrıca n11 satıcılı pek çok üründe indirimler mevcut. Süpermarket kategorisindeki seçili ürünlerde ise 500 TL ve üzerine 150 TL indirim kuponu ile gıda, temizlik, içecek gibi kategorilerdeki ihtiyaçlarınızı marketteki fiyatlardan daha düşük fiyatlara tedarik edebilirsiniz.
Kupon Fırsatları!
Kampanya süresi boyunca müşterileir çeşitli kupon avantajları karşılıyor. Süper Tık Hızı kuponlar günde 7 farklı saatte yenileniyor. Süper Tık Hızı kuponu sayfasını ziyaret ederek kuponları yakalayabilirsiniz. Süper Tık Hızı kuponlarına ek olarak n11 mobil uygulamasındaki Kuponmatik’i çevirerek avantajlı kuponlar yakalayabilirsiniz.
n11’e yeni üye olacak müşterilere 400 TL’ye varan kupon hediye edilecek. Müşteriler her alışverişte %5 oranında UçUç Puan kazanacak. getirfinans’a katılanlar belirli kategorilerde 9 aya varan vade farksız taksit imkanından yararlanabilecek.
Kampanya sayfası: https://www.n11.com/kampanyalar/kasim-kampanyalariBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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