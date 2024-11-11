n11'de 11.11 indirimleri başladı: İşte 11.11'in öne çıkan fırsatları!

Tam Boyutta Gör n11'in merakla beklenen 11.11 indirimleri başladı! "11.11 demek n11 demek" sloganını kullannan n11, tüm kategorilerde pek çok üründe son ayların en düşük fiyatlarınu sunuyor. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, oyun konsolu, ev elektroniği ve giyim ürünlerinde cazip fiyatlar dikkat çekiyor.

Kampanya sayfası: https://www.n11.com/kampanyalar/kasim-kampanyalari

n11'de 11.11'in Öne Çıkan Fırsatları

n11’de 10 üzerinden 11’lik Kasım Fırsatları başladı! 1 gün önce eklendi

İndirim Fırsatları

10 Üzerinden 11’lik Kasım Fırsatları kampanyasında müşteriler tüm kategorilerde çok sayıda üründe en düşük fiyatları yakalıyor. Çok satan veya çok ilgi gören “Süper Ürünler”de avantajlı fiyatlar sunuluyor. “11’lik fiyatlar” fırsatları ile pek çok üründe 11 TL’den 1.111 TL’ye kadar 11’in katları şeklinde avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. “Marka Kampanyaları” ile çeşitli markalarda ek indirimler yapılıyor. Ayrıca n11 satıcılı pek çok üründe indirimler mevcut. Süpermarket kategorisindeki seçili ürünlerde ise 500 TL ve üzerine 150 TL indirim kuponu ile gıda, temizlik, içecek gibi kategorilerdeki ihtiyaçlarınızı marketteki fiyatlardan daha düşük fiyatlara tedarik edebilirsiniz.

Kupon Fırsatları!

Kampanya süresi boyunca müşterileir çeşitli kupon avantajları karşılıyor. Süper Tık Hızı kuponlar günde 7 farklı saatte yenileniyor. Süper Tık Hızı kuponu sayfasını ziyaret ederek kuponları yakalayabilirsiniz. Süper Tık Hızı kuponlarına ek olarak n11 mobil uygulamasındaki Kuponmatik’i çevirerek avantajlı kuponlar yakalayabilirsiniz.

n11’e yeni üye olacak müşterilere 400 TL’ye varan kupon hediye edilecek. Müşteriler her alışverişte %5 oranında UçUç Puan kazanacak. getirfinans’a katılanlar belirli kategorilerde 9 aya varan vade farksız taksit imkanından yararlanabilecek.

Kampanya sayfası: https://www.n11.com/kampanyalar/kasim-kampanyalari

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n11'de 11.11 indirimleri başladı: İşte 11.11'in öne çıkan fırsatl