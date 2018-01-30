Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gearbest'ten Donanımhaber ve Gaming İstanbul'a özel indirim fırsatları

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Gaming İstanbul'a bu yıl Gearbest Türkiye de katılıyor. Gearbest Türkiye standında sürpriz hediyeler kazanabilir ve sosyal medya fenomenleri ile tanışabilirsiniz.
1 yıl
5,8b
1
42
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gearbest'ten Donanımhaber ve Gaming İstanbul'a özel indirim fırsatları
Tam Boyutta Gör

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Gaming İstanbul, oyun sektörünün önemli isimlerini ve markalarını buluşturmaya devam ediyor. Oyun fuarı olmasının yanı sıra “dijital eğlence” içerikleriyle de öne çıkan Gaming İstanbul’a ilk defa katılacak olan Gearbest Türkiye standında ziyaretçileri sürpriz hediyeler ve sosyal medya fenomenleri bekliyor.

Gearbest Türkiye Alışveriş Rehberi

1-4 Şubat tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Gaming İstanbul'da Gearbest Türkiye standında sürpriz hediyeler ve sosyal medya fenomenleri yer alacak. Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Reynmen, Uras Benlioğlu, Ekin Kollama, Doğukan Oraklı, Mendebur Lemur ve Amaçsız Ali sevenleri ile buluşacak.

Gearbest Türkiye standını ziyaret ederek hediye çekilişlerine katılabilir ve sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz.

Oyuncu ekipmanlarında yüzde 50'ye varan indirim

Ayrıca Gaming İstanbul’a özel olarak Gearbest Türkiye adresini ziyaret ederek özel indirimlerden de faydalanabilirsiniz. En çok tercih edilen oyuncu ekipmanlarında yüzde 50’ye varan flaş indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Fuara özel indirimler 31 Aralık 09:00’da başlayacak.

DonanımHaber ziyaretçilerine özel olarak 5 adet üründe indirim

Gearbest Türkiye bununla da kalmadı ve 5 adet üründe DonanımHaber ziyaretçilerine özel indirim kuponu hazırladı. Aşağıdaki ürünleri indirim kodları ile uygun fiyata satın alabilirsiniz. İndirim kodları sınırlı sayıdadır. İndirimden yararlanmak için indirim kodlarını ilgili alana girmeli ve sipariş adresini Türkiye olarak seçmelisiniz. İndirim kodları, sadece paylaştığımız linklerden yapılacak satın alımlarda geçerlidir.



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Reco. 1 yıl en beğenilen
sandisk 32 gb türkiye de 45 tl zaten.
1 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdemirci 1 yıl
Gearbest çok pahalı
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cokbaska 1 yıl ALBAY PARS
Hocam maksat ref click bait
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
websitetasarım 1 yıl
AYNI ANDA ALDIĞIM ÜRÜNLERİN 15 tanesi 2 hafta önce geldi.
ALDIĞIM 20 üründen 15 şi geldi Ama 5 ürün gelmedi UG ile başlıyor tüm gelmeyen ürünleri gönderi kodları
satıcıya yazdığımda bana sky56.cn/... siteyi verdi ve UG008103774CN sorguladımda Electronic information,receive--28-Dec-2017 04:03 AM
Small package Center, receive--28-Dec-2017 06:03 AM
Parcel centre,sealing--28-Dec-2017 09:03 AM
Small package Center, left--28-Dec-2017 10:36 AM
Exchange Bureau, have been exported to open--29-Dec-2017 06:36 PM
Exchange Bureau, have been exported directly--30-Dec-2017 12:39 PM
Transit Center，left hand navigation--30-Dec-2017 06:13 PM
TURKEY, Arrived --11-Jan-2018 06:13 PM
TURKEY, the transfer of customs-- 11-Jan-2018 09:53 PM

YAZIYOR
AYIN 11 de türkiyeye girdiği yazıyor ürünlerin
PTT bunları sorgulayamıyor.
Ürünler bana ne zaman gelir. Şuanda ürünler nerde, nasıl öğrenipte bilgi alabiliirim. Diğer aldığım ürünler le aynı zamanda almama rağmen onlar 2 hafta önce geldi bunlar hala gelmedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volyus 1 yıl
GEARBEST DEN YAKIN ZAMANDA GTX 1060 6GB URUN SIPARIS ETTIM.TİCKET ACTIM 1 HAFTA OLDU KARGOYA VERMEDILER.BENDEN ONAY ALMADAN SIPARISIMI IPTAL ETTILER VE KARTLARA ZAM YAPILINCA GUNCEL FIYATTAN SATMAYA ÇALIŞTILAR.URUNU ESKI FIYATINDAN VERMEDILER.SATIN ALMAYIN ALDIRMAYIN !!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gxhero 1 yıl
En ucuz DX ve çinden ürün almak hepsinde aynı gearbest bir ürüne 40$ diyorsa satıcıya 10$ fiyat çekin takipli kargo ile satarsa alın yoksa ne garanti ne de elinize ürün geleceği belli ve ürünlerin kaliteleri belirli (bazı markalar hariç) hani DH ürünleri beleşten alıp işi yoksa incelesin yoksa deneme yanılma ile bir sürü çöp ürüne para veriliyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
boncuk82 1 yıl
Yeelight Led ampul bekliyorum bitti acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gtx1050ti.Game 1 yıl
GEARBEST 31:01:2017 SAATLİK İNDİRİMLERİ
SAAT 16:00 AKTİF
HBX 1:12 4WD RC Desert Truck - RTR
KUPON:HNYear603 79.99$ tr.gearbest.com/...
SAAT 17:00 AKTİF
Yüksek Basınçlı Oto Yıkama Püskürtücü Temizleyici
KUPON:HNYear605 8.99$ tr.gearbest.com/...
SAAT 17:00 AKTİF
FuriBee Q6 WiFi 4K Ultra HD Aksiyon Spor Kamerası
KUPON:HNYear606 33.99$ tr.gearbest.com/...
SAAT 18:00 AKTİF
YWXLight Çift Taraflı RGB LED Işık Yayıcı 2pcs tr.gearbest.com/...
KUPON:HNYear607 6.99$
SAAT 18:00 AKTİF
Onda V10 4G Phablet 2GB RAM 32GB tr.gearbest.com/...
KUPON:HNYear608 129.99$
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 1 yıl
normalde kuponla daha uyguna satın aldığım ürünler sözde fuar için %50 ye varan indirimde.
gamesir g4s kuponla 98tl ye almışım ama şu anda 140-150tl lerde geziyor.bunun gibi çok örnek var.yakıştıramadım gearbeste.o da diğer firmalar gibi çakallaşmaya başladı.
önce fiyatı şişir,sonra düşür normal fiyatına ama indirim yaptım diye sat.ne güzel iş be!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SPaCeLoRD 1 yıl gurkanse
11:11 indirimlerinden sonra ghearbest her ürüne ufak ufak zam yapıp flaş indirim diye satmaya başladı :)
burda %50 indirim diye söylenen fiyatlar şuanda dış ülkeler için hala her gün yapılan indirimlerden daha pahalı. çok garip bi politikası var bunların. fuara da bi dünya gereksiz adam çağırmışlar, 10 yaşında müşteri arıyorlar heralde. adam instagramda cidden reynmen gelecek mi diye ağlıyor :) yok böyle bi saçmalık.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
afanesavo 1 yıl
gearbest ten TÜRKİYE ye özel kampanya ile telegram gruplarını takip ederek f/p 'si çok iyi ürünler aldım.emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim.

ama artık o fiyat politikasını yürütmüyor. ben de almıyorum açıkçası.
ucuz satarsa alırım. (buradaki temsilci de bu satışlar üzerinden kendi kârını yapıyor anlıyorum ama benim için zaman kaybından başka bir şey ifade etmiyor. )

gruba giriyorum flash indirim diyor fiyatlara bakıyorum çöp!!! aliexpress te zaten aynı fiyat.

veya daha önceden çok çok ucuza almışım bu ürünleri zaten.

bu da anlamını yitiriyor bir süre sonra. artık bakmıyorum bile gelen indirimlere. bir çeki düzen verilmesi lazım. piyasa fiyatlarını flash indirim, mikemmel-salı, ya da başka bir güne atfedip kampanya var demek, diye satmak gearbest'e bir şey kazandırmaz, çok şey kaybettirir.

aşağıdaki ürünleri bu fiyatlardan aldım. yine satın, yine alayım.

1-FuriBee H818 6 Axis Gyro Remote Control Quadcopter 2.0MP WiFi Camera - 21dolar (efsaneydi)
2-Original HUAWEI Honor Selfie Stick-11 dolar
3-Yeelight Smart Light Strip- 20 dolar
4-Quelima SQ11 Mini Camera 1080P HD DVR- 8 dolar
5-Original XiaoMi Mini Power Strip - 10 dolar
6-Original ROIDMI Car Holder - 6,57 dolar
7-Original Xiaomi ROIDMI 3S Bluetooth Car Charger - 11 dolar
8-Original Xiaomi Wifi Remote Control Outlet Power Strip CN Plug Powerful 6 Outlets
Color:WHITE- 11 dolar
9- riginal Xiaomi Portable Mouse- 11 dolar
10-Xiaomi Yeelight AC220V RGBW E27 Smart LED Bulb- 9.99 dolar
11-DSU LC7003 Dinosaur 3D Wall Sticker-1,59 dolar

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz10 1 yıl
Çantayı 50 liraya aldım indirim var diye 2 gün önce şimdi baktım 38 lira
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iqwert 1 yıl
saat 11:02 itibariyle çanta alınabiliyor indirim kodu ile bilginize, bir adet sipariş geçtim 38,40 tl den teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mogolo 1 yıl
Awei A920BL kulaklık indirimli fiyattan almak isteyen pm atsin almaktan vazgeçtim kupon bitmişse sipariş vereyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5774 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gaming istanbul, gearbest ve
7 etiket daha gearbest türkiye gist Web Siteleri Internet Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Bugünkü "Süper Kanlı Mavi Ay" olayını NASA'nın canlı yayınıyla takip edin 1 yıl Microsoft Edge internet tarayıcısı iPad için gün sayıyor 1 yıl ASUS, ZenFone 5 ailesiyle MWC 2018'de sahnede olacak 1 yıl Bi' Fikir Bi' Şirket için başvurular başladı 1 yıl BMW 2 Serisi Gran Coupe kamuflajlı olarak yakalandı 1 yıl Google, 2017'de Play Store'dan 700.000 kötü amaçlı uygulama kaldırdı 1 yıl Bilim-kurgu filmi Mute'ün ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Amazon’un yeni ofisinde yağmur ormanı var 1 yıl Apple, iOS 12'ye ekleyeceği yeni özellikleri 2019'a erteledi 1 yıl Giriş seviyesi cihazlara Helio P38 takviyesi 1 yıl Harley Davidson nihayet ilk elektrikli motosikletini onayladı 1 yıl Rolls-Royce otonom gemi Ar-Ge merkezi kurdu 1 yıl Yayıncılar için Razer Seiren Elite mikrofon 1 yıl HTC’nin Ar-Ge bölümünün bir kısmının Google’a transferi onaylandı 1 yıl Microsoft, Intel'in sorunlu Spectre yamasını devre dışı bırakan güncelleme yayınladı 1 yıl Ant-Man and the Wasp'ın ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Bitfinex mahkemeye çağrıldı 1 yıl Nokia yüksek kapasiteli ReefShark 5G yonga setlerini duyurdu 1 yıl Hyundai Santa Fe'nin taslak görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl EPYC işlemcisi X399 anakartta denendi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Gearbest'ten Donanımhaber ve Gaming İstanbul'a özel indirim fırsatları Sonraki Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz 1 yıl Samsung kripto para madenciliği için donanım üretecek 1 yıl Tesla Model X ve Model S'e bir özellik daha ekleniyor 1 yıl Youtube'un çevrimdışı video özelliği daha fazla ülkeye açılıyor 1 yıl Rusya şimdi de kripto para madenciliğine el atıyor 1 yıl BMW, X2 Convertible fikrine sıcak bakıyor 1 yıl Yerli askeri eğitim uçağı Hürkuş-B ilk uçuşunu bugün yaptı [Video] 1 yıl Tambu klavyesi için özel bir reklam filmi hazırlandı 1 yıl Microsoft, EA’yi satın alıyor iddiası 1 yıl Mazda'nın yeni benzinli motoru elektrikli motorlarla yarışacak 1 yıl Bayraktar TB-2 SİHA, MAM-L ile Suriye’de göreve çıktı 1 yıl Elektronik sigarada korkutucu rapor: Kanser riski ve kalp hastalıkları 1 yıl 2019 Jeep Renegade makyaj operasyonunda 1 yıl Soderbergh'in iPhone ile çektiği Unsane'in ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Volvo'nun ilk elektrikli aracı yakışıklı bir hatchback olacak 1 yıl Apple'ın kurucularından Steve Wozniak: Elon Musk'a veya Tesla'ya inanmıyorum 1 yıl Dijital kimlik ile vize ve pasaporta ihtiyaç duymadan yolculuk yapılabilir 1 yıl Sosyal ağ takipçileri satan Devumi soruşturma geçiriyor 1 yıl Alibaba ve Foxconn ortaklığından elektrikli araçlara dev yatırım 1 yıl Apple ve Spotify söz yazarlarına yüzde 44 daha yüksek ücret ödeyecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim