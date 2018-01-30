Gearbest'ten Donanımhaber ve Gaming İstanbul'a özel indirim fırsatları

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Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Gaming İstanbul, oyun sektörünün önemli isimlerini ve markalarını buluşturmaya devam ediyor. Oyun fuarı olmasının yanı sıra “dijital eğlence” içerikleriyle de öne çıkan Gaming İstanbul’a ilk defa katılacak olan Gearbest Türkiye standında ziyaretçileri sürpriz hediyeler ve sosyal medya fenomenleri bekliyor.

Gearbest Türkiye Alışveriş Rehberi

1-4 Şubat tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Gaming İstanbul'da Gearbest Türkiye standında sürpriz hediyeler ve sosyal medya fenomenleri yer alacak. Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Reynmen, Uras Benlioğlu, Ekin Kollama, Doğukan Oraklı, Mendebur Lemur ve Amaçsız Ali sevenleri ile buluşacak.

Gearbest Türkiye standını ziyaret ederek hediye çekilişlerine katılabilir ve sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz.

Oyuncu ekipmanlarında yüzde 50'ye varan indirim

Ayrıca Gaming İstanbul’a özel olarak Gearbest Türkiye adresini ziyaret ederek özel indirimlerden de faydalanabilirsiniz. En çok tercih edilen oyuncu ekipmanlarında yüzde 50’ye varan flaş indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Fuara özel indirimler 31 Aralık 09:00’da başlayacak.

DonanımHaber ziyaretçilerine özel olarak 5 adet üründe indirim

Gearbest Türkiye bununla da kalmadı ve 5 adet üründe DonanımHaber ziyaretçilerine özel indirim kuponu hazırladı. Aşağıdaki ürünleri indirim kodları ile uygun fiyata satın alabilirsiniz. İndirim kodları sınırlı sayıdadır. İndirimden yararlanmak için indirim kodlarını ilgili alana girmeli ve sipariş adresini Türkiye olarak seçmelisiniz. İndirim kodları, sadece paylaştığımız linklerden yapılacak satın alımlarda geçerlidir.



