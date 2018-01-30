Gearbest'ten Donanımhaber ve Gaming İstanbul'a özel indirim fırsatları

Gearbest Türkiye Alışveriş Rehberi
1-4 Şubat tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Gaming İstanbul'da Gearbest Türkiye standında sürpriz hediyeler ve sosyal medya fenomenleri yer alacak. Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Reynmen, Uras Benlioğlu, Ekin Kollama, Doğukan Oraklı, Mendebur Lemur ve Amaçsız Ali sevenleri ile buluşacak.
Gearbest Türkiye standını ziyaret ederek hediye çekilişlerine katılabilir ve sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz.
Oyuncu ekipmanlarında yüzde 50'ye varan indirim
Ayrıca Gaming İstanbul’a özel olarak Gearbest Türkiye adresini ziyaret ederek özel indirimlerden de faydalanabilirsiniz. En çok tercih edilen oyuncu ekipmanlarında yüzde 50’ye varan flaş indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Fuara özel indirimler 31 Aralık 09:00’da başlayacak.
DonanımHaber ziyaretçilerine özel olarak 5 adet üründe indirim
Gearbest Türkiye bununla da kalmadı ve 5 adet üründe DonanımHaber ziyaretçilerine özel indirim kuponu hazırladı. Aşağıdaki ürünleri indirim kodları ile uygun fiyata satın alabilirsiniz. İndirim kodları sınırlı sayıdadır. İndirimden yararlanmak için indirim kodlarını ilgili alana girmeli ve sipariş adresini Türkiye olarak seçmelisiniz. İndirim kodları, sadece paylaştığımız linklerden yapılacak satın alımlarda geçerlidir.
- Awei A920BL kulaklık 7.99 Dolar - İndirim Kodu: GBGISTDH01
- Bullcaptain deri el çantası 9.99 Dolar - İndirim Kodu: GBGISTDH02
- MX3-L üçü bir arada klavye mouse 7.99 Dolar - İndirim Kodu: GBGISTDH03
- Quelima 1080p mini kamera 9.99 Dolar - İndirim Kodu: GBGISTDH04
- SanDisk 32 GB USB3.0 OTG taşınabilir bellek 10.99 Dolar - İndirim Kodu: GBGISTDH05
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ALDIĞIM 20 üründen 15 şi geldi Ama 5 ürün gelmedi UG ile başlıyor tüm gelmeyen ürünleri gönderi kodları
satıcıya yazdığımda bana sky56.cn/... siteyi verdi ve UG008103774CN sorguladımda Electronic information,receive--28-Dec-2017 04:03 AM
Small package Center, receive--28-Dec-2017 06:03 AM
Parcel centre,sealing--28-Dec-2017 09:03 AM
Small package Center, left--28-Dec-2017 10:36 AM
Exchange Bureau, have been exported to open--29-Dec-2017 06:36 PM
Exchange Bureau, have been exported directly--30-Dec-2017 12:39 PM
Transit Center，left hand navigation--30-Dec-2017 06:13 PM
TURKEY, Arrived --11-Jan-2018 06:13 PM
TURKEY, the transfer of customs-- 11-Jan-2018 09:53 PM
YAZIYOR
AYIN 11 de türkiyeye girdiği yazıyor ürünlerin
PTT bunları sorgulayamıyor.
Ürünler bana ne zaman gelir. Şuanda ürünler nerde, nasıl öğrenipte bilgi alabiliirim. Diğer aldığım ürünler le aynı zamanda almama rağmen onlar 2 hafta önce geldi bunlar hala gelmedi.
SAAT 16:00 AKTİF
HBX 1:12 4WD RC Desert Truck - RTR
KUPON:HNYear603 79.99$ tr.gearbest.com/...
SAAT 17:00 AKTİF
Yüksek Basınçlı Oto Yıkama Püskürtücü Temizleyici
KUPON:HNYear605 8.99$ tr.gearbest.com/...
SAAT 17:00 AKTİF
FuriBee Q6 WiFi 4K Ultra HD Aksiyon Spor Kamerası
KUPON:HNYear606 33.99$ tr.gearbest.com/...
SAAT 18:00 AKTİF
YWXLight Çift Taraflı RGB LED Işık Yayıcı 2pcs tr.gearbest.com/...
KUPON:HNYear607 6.99$
SAAT 18:00 AKTİF
Onda V10 4G Phablet 2GB RAM 32GB tr.gearbest.com/...
KUPON:HNYear608 129.99$
gamesir g4s kuponla 98tl ye almışım ama şu anda 140-150tl lerde geziyor.bunun gibi çok örnek var.yakıştıramadım gearbeste.o da diğer firmalar gibi çakallaşmaya başladı.
önce fiyatı şişir,sonra düşür normal fiyatına ama indirim yaptım diye sat.ne güzel iş be!
burda %50 indirim diye söylenen fiyatlar şuanda dış ülkeler için hala her gün yapılan indirimlerden daha pahalı. çok garip bi politikası var bunların. fuara da bi dünya gereksiz adam çağırmışlar, 10 yaşında müşteri arıyorlar heralde. adam instagramda cidden reynmen gelecek mi diye ağlıyor :) yok böyle bi saçmalık.
ama artık o fiyat politikasını yürütmüyor. ben de almıyorum açıkçası.
ucuz satarsa alırım. (buradaki temsilci de bu satışlar üzerinden kendi kârını yapıyor anlıyorum ama benim için zaman kaybından başka bir şey ifade etmiyor. )
gruba giriyorum flash indirim diyor fiyatlara bakıyorum çöp!!! aliexpress te zaten aynı fiyat.
veya daha önceden çok çok ucuza almışım bu ürünleri zaten.
bu da anlamını yitiriyor bir süre sonra. artık bakmıyorum bile gelen indirimlere. bir çeki düzen verilmesi lazım. piyasa fiyatlarını flash indirim, mikemmel-salı, ya da başka bir güne atfedip kampanya var demek, diye satmak gearbest'e bir şey kazandırmaz, çok şey kaybettirir.
aşağıdaki ürünleri bu fiyatlardan aldım. yine satın, yine alayım.
1-FuriBee H818 6 Axis Gyro Remote Control Quadcopter 2.0MP WiFi Camera - 21dolar (efsaneydi)
2-Original HUAWEI Honor Selfie Stick-11 dolar
3-Yeelight Smart Light Strip- 20 dolar
4-Quelima SQ11 Mini Camera 1080P HD DVR- 8 dolar
5-Original XiaoMi Mini Power Strip - 10 dolar
6-Original ROIDMI Car Holder - 6,57 dolar
7-Original Xiaomi ROIDMI 3S Bluetooth Car Charger - 11 dolar
8-Original Xiaomi Wifi Remote Control Outlet Power Strip CN Plug Powerful 6 Outlets
Color:WHITE- 11 dolar
9- riginal Xiaomi Portable Mouse- 11 dolar
10-Xiaomi Yeelight AC220V RGBW E27 Smart LED Bulb- 9.99 dolar
11-DSU LC7003 Dinosaur 3D Wall Sticker-1,59 dolar
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