Gearbox, Borderlands 3’ün PC sürümünün popülaritesinden oldukça memnun

Oyuna aynı anda bağlı bağlanan oyuncu sayıları üzerinden bir açıklama yapan Gearbox’dan Randy Pitchford, “PC platformundan elde ettiğimiz verilere göre Borderlands 3’ün ilk gün oyuncu sayısı, Borderlands 2’nin tüm zamanlarındaki en çok oyuncu sayısının neredeyse iki katı görünüyor. Hepinize ilginiz için teşekkür ederim.” ifadelerini kullanmış.
14 Eylül’de yapılan paylaşımın ardından dün itibariyle bir açıklama daha yapan Pitchford, “Bugünkü oyuncu sayıları dünün de üzerine çıkmış durumda. İnanın bu kadarını beklemiyorduk. Neyse ki sistemlerimiz bu yükün altından kalkabiliyor.” sözlerini sarf etmiş.
Oyun konsol tarafıyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmiş değil. Ancak PC platformunda bu kadar popüler olan oyun, konsol satışlarıyla da Gearbox’ı memnun edecekmiş gibi görünüyor.
Oyunun inceleme puanları de bazı siteler hariç oldukça yüksek görünüyor. Oyuna 100 üzerinden 63 puan veren PC Gamer, Borderlands 3’ün bugüne kadar çıkmış Borderlands oyunları içindeki en sıradan hikâyeye sahip yapım olduğunu ve bayat esprileriyle seriye fazla bir yenilik getirmediğini belirtmiş. Buna karşın oyuna 10 üzerinden 9 veren IGN, oyunun bol miktardaki silah ve görev çeşitliliğini övmüş. Oyunun halihazırdaki toplam skoru ise %82 civarlarında bulunuyor.
https://www.gamespot.com/articles/borderlands-3s-pc-version-an-epic-store-exclusive-/1100-6469850/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oyun hakkında iyi yorumlar var genel olarak ama kullanıcıların dedikleri ve söyledikler hiç iyi değil. Bir sürü sorun ve bug olduğundan söz ediyorlar. Biraz aşırıya kaçacak ama bu oyunun satış olarak patlayıp Gearbox'ın küçülmesini ya da kapanmasını içten içe bekliyordum. Aliens hayranı olarak oyun çıkmadan önce harika gameplay videoları gösterdiler ki şu an bile izlerseniz yıllar geçmesine rağmen 'böyle oyun çıksın oynarım' diyebilirsiniz. Oyunu pre-order yapmıştım fakat Watch Dogs gibi de değil gösterdikleri sadece grafikler değil her şey yalan çıkmıştı. Oyun o kadar kötüydü ki ben 49 dolar gibi bir fiyat almışım aldıktan 1 ay sonra Amazon'da 2 dolar olmuştu. En azından dolar o zamanlar o kadar yüksek olmadığı için fazla para vermemiştim tek tesellim bu.
Sega'yı da kandırıp oyunu başka ufak bir stüdyoya yaptırmışlar. Davaları sürüyordu ama sonunda ne oldu takip edemedim. Bunun üstüne Battleborn gibi Overwatch'ın iğrenç bir kopyası gibi duran çöp bir oyun çıkardılar. Borderlands 3 son şanslarıydı, sadık bir hayran kitlesi olduğu için başarılı olacak gibi duruyor ama büyük ihtimalle artık sadece Borderlands stüdyosu olup çıkacaklar. Yaratıcı insanlar olduğunu pek düşünmüyorum. Tek iyi yaptıkları Bulletstorm remastered'ı getirmek ki umarım People Can Fly gibi başarılı ama şans bulamamış bir ekibi yok etmezler.