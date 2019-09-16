Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gearbox, Borderlands 3’ün PC sürümünün popülaritesinden oldukça memnun

13 Eylül'de piyasaya sürülen Borderlands 3'ün PC sürümünde oyuna aynı anda bağlanan oyuncu sayıları, Gearbox'ın beklentilerinin üzerine çıkmış durumda. Oyun, geliştiriciyi memnun edecek gibi duruyor.
5 sa.
652
3
1
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gearbox, Borderlands 3’ün PC sürümünün popülaritesinden oldukça memnun
Tam Boyutta Gör

Steam platformunu es geçerek Nisan 2020’ye kadar Epic Store’a özel kalacak şekilde piyasaya sürülen Borderlands 3, çıktığı gün itibariyle oldukça popüler hale gelerek geliştiricisi Gearbox’u memnun etmişe benziyor.

Oyuna aynı anda bağlı bağlanan oyuncu sayıları üzerinden bir açıklama yapan Gearbox’dan Randy Pitchford, “PC platformundan elde ettiğimiz verilere göre Borderlands 3’ün ilk gün oyuncu sayısı, Borderlands 2’nin tüm zamanlarındaki en çok oyuncu sayısının neredeyse iki katı görünüyor. Hepinize ilginiz için teşekkür ederim.” ifadelerini kullanmış.

 

14 Eylül’de yapılan paylaşımın ardından dün itibariyle bir açıklama daha yapan Pitchford, “Bugünkü oyuncu sayıları dünün de üzerine çıkmış durumda. İnanın bu kadarını beklemiyorduk. Neyse ki sistemlerimiz bu yükün altından kalkabiliyor.” sözlerini sarf etmiş.

Oyun konsol tarafıyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmiş değil. Ancak PC platformunda bu kadar popüler olan oyun, konsol satışlarıyla da Gearbox’ı memnun edecekmiş gibi görünüyor.

Oyunun inceleme puanları de bazı siteler hariç oldukça yüksek görünüyor. Oyuna 100 üzerinden 63 puan veren PC Gamer, Borderlands 3’ün bugüne kadar çıkmış Borderlands oyunları içindeki en sıradan hikâyeye sahip yapım olduğunu ve bayat esprileriyle seriye fazla bir yenilik getirmediğini belirtmiş. Buna karşın oyuna 10 üzerinden 9 veren IGN, oyunun bol miktardaki silah ve görev çeşitliliğini övmüş. Oyunun halihazırdaki toplam skoru ise %82 civarlarında bulunuyor.



https://www.gamespot.com/articles/borderlands-3s-pc-version-an-epic-store-exclusive-/1100-6469850/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2K 3 sa.
Randy Pitchford tam bir pazarlamacı ve işini de iyi yapıyor fakat yalancının önde gideni olduğu için ne kadar doğru yazdıkları emin olamadım. Borderlands sevdiğim bir seri hiç olmadı, bana uygun gelmiyor. Hikaye desen 'çok çılgın, çok aşırı' olacağız diye ergen işine dönüşmüş gibi geliyor. Fakat özellikle ikinci oyunda olan görselliği ve silahların çeşitliğini inkar edecek değilim. Seveni çok bunu da biliyorum fakat incelemelere bakarsak her zaman PC Gamer'in incelemelerini daha çok ciddiye alırım. IGN çoğu kişinin bildiği gibi bazen reklam verene göre hareket ediyor. Halo'yu severim sevdiğim bir seridi fakat Halo'ya 9.9 vermesi ilk Titanfall için aşırıya kaçan yorumlar yapması bunlara örnek. Borderlands'ın dağıtımcısı 2K ve arkasında Take Two gibi bir dev var.
Oyun hakkında iyi yorumlar var genel olarak ama kullanıcıların dedikleri ve söyledikler hiç iyi değil. Bir sürü sorun ve bug olduğundan söz ediyorlar. Biraz aşırıya kaçacak ama bu oyunun satış olarak patlayıp Gearbox'ın küçülmesini ya da kapanmasını içten içe bekliyordum. Aliens hayranı olarak oyun çıkmadan önce harika gameplay videoları gösterdiler ki şu an bile izlerseniz yıllar geçmesine rağmen 'böyle oyun çıksın oynarım' diyebilirsiniz. Oyunu pre-order yapmıştım fakat Watch Dogs gibi de değil gösterdikleri sadece grafikler değil her şey yalan çıkmıştı. Oyun o kadar kötüydü ki ben 49 dolar gibi bir fiyat almışım aldıktan 1 ay sonra Amazon'da 2 dolar olmuştu. En azından dolar o zamanlar o kadar yüksek olmadığı için fazla para vermemiştim tek tesellim bu.

Sega'yı da kandırıp oyunu başka ufak bir stüdyoya yaptırmışlar. Davaları sürüyordu ama sonunda ne oldu takip edemedim. Bunun üstüne Battleborn gibi Overwatch'ın iğrenç bir kopyası gibi duran çöp bir oyun çıkardılar. Borderlands 3 son şanslarıydı, sadık bir hayran kitlesi olduğu için başarılı olacak gibi duruyor ama büyük ihtimalle artık sadece Borderlands stüdyosu olup çıkacaklar. Yaratıcı insanlar olduğunu pek düşünmüyorum. Tek iyi yaptıkları Bulletstorm remastered'ı getirmek ki umarım People Can Fly gibi başarılı ama şans bulamamış bir ekibi yok etmezler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 25 dk. Apple Arcade Hakkında Her Şey | Devrim mi değil mi? 25 dk. OnePlus 7T serisinin tanıtım tarihi resmen açıklandı 55 dk. Navi 14 iş istasyonlarına geliyor, konsollara ışın izleme desteği kesin gibi 1 sa. BMW'nin elektrikli i3'ü yenileme planı yok 1 sa. YouTube televizyon ara yüzü kapanıyor 2 sa. Xiaomi Mi 9 Lite tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. Hibrit motorlu Mercedes A 250 e Türkiye'ye geliyor 4 sa. 65W hızlı şarj özellikli OPPO Reno Ace'in tanıtılacağı tarih açıklandı 4 sa. Teknopark İstanbul, Teknofest’te Nu.D-36 uçağını VR ile uçuracak 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Gearbox, Borderlands 3’ün PC sürümünün popülaritesinden oldukça memnun Sonraki Galatasaray, blockchain tabanlı Taraftar Token’ı çıkarıyor 6 sa. Tokyo Olimpiyatları'nda seyircileri serinletmek için için yapay kar kullanılabilir 7 sa. Huawei Nova 5T ön inceleme | Güçlü ve güzel telefon 7 sa. Fuarın sürpriz telefonu | Türkiye'ye de gelecek olan TCL Plex 7 sa. Ünlü yapımcı J. J. Abrams, Apple'ın 500 milyon dolarlık teklifini reddetti 7 sa. Samsung Galaxy S ve Galaxy Note markaları birleşebilir 8 sa. Tüplü televizyonlar için HDMI dönüştürücü: Analogue DAC 8 sa. Xiaomi Mi Mix 4, Snapdragon 855+ işlemci, 108 MP kamera ile geliyor 9 sa. Minecraft'ın aylık aktif oyuncu sayısı 112 milyona yükseldi 9 sa. Microsoft Surface Pro 7'nin donanım konfigürasyonları sızdı 18 sa. Ford v. Ferrari filminin ikinci fragmanı da yayınlandı 20 sa. Oppo Reno Ace 65W hızlı şarj ile gelecek 21 sa. Google Pixel 4 depolama birimi iddiaya göre Galaxy Note 10’dan daha yavaş olacak 21 sa. Yurt dışı çıkış harç pulu otomatları kullanıma sunuldu 22 sa. Meizu 17'nin render görüntüleri sızdırıldı 22 sa. Discord abonelerine sunulan ücretsiz oyun kütüphanesi kapatılıyor 23 sa. Slack masaüstü uygulamasına karanlık mod özelliği geldi 23 sa. Xiaomi'den Apple Watch tasarımlı akıllı saat | Amazfit GTS ön inceleme 1 gün Xiaomi CC9’un Avrupa versiyonu Mi 9 Lite geliyor 1 gün Nokia 7.2 ön inceleme | Zeiss destekli orta sınıf Android telefon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
Bölüm Sonu Canavarı
Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
Bölüm Sonu Canavarı
1. sınıf hayat bilgisi kitabı Suriyelileri türk çocuklarına aş...
DH Forum
699 Dolarlık iPhone 11 nasıl 8-9.000 TL ye satılıyor ? Delirt...
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim