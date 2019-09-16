Gearbox, Borderlands 3’ün PC sürümünün popülaritesinden oldukça memnun

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Steam platformunu es geçerek Nisan 2020’ye kadar Epic Store’a özel kalacak şekilde piyasaya sürülen Borderlands 3, çıktığı gün itibariyle oldukça popüler hale gelerek geliştiricisi Gearbox’u memnun etmişe benziyor.

Oyuna aynı anda bağlı bağlanan oyuncu sayıları üzerinden bir açıklama yapan Gearbox’dan Randy Pitchford, “PC platformundan elde ettiğimiz verilere göre Borderlands 3’ün ilk gün oyuncu sayısı, Borderlands 2’nin tüm zamanlarındaki en çok oyuncu sayısının neredeyse iki katı görünüyor. Hepinize ilginiz için teşekkür ederim.” ifadelerini kullanmış.

14 Eylül’de yapılan paylaşımın ardından dün itibariyle bir açıklama daha yapan Pitchford, “Bugünkü oyuncu sayıları dünün de üzerine çıkmış durumda. İnanın bu kadarını beklemiyorduk. Neyse ki sistemlerimiz bu yükün altından kalkabiliyor.” sözlerini sarf etmiş.

Oyun konsol tarafıyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmiş değil. Ancak PC platformunda bu kadar popüler olan oyun, konsol satışlarıyla da Gearbox’ı memnun edecekmiş gibi görünüyor.

Oyunun inceleme puanları de bazı siteler hariç oldukça yüksek görünüyor. Oyuna 100 üzerinden 63 puan veren PC Gamer, Borderlands 3’ün bugüne kadar çıkmış Borderlands oyunları içindeki en sıradan hikâyeye sahip yapım olduğunu ve bayat esprileriyle seriye fazla bir yenilik getirmediğini belirtmiş. Buna karşın oyuna 10 üzerinden 9 veren IGN, oyunun bol miktardaki silah ve görev çeşitliliğini övmüş. Oyunun halihazırdaki toplam skoru ise %82 civarlarında bulunuyor.

https://www.gamespot.com/articles/borderlands-3s-pc-version-an-epic-store-exclusive-/1100-6469850/