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Geç saatlerde başlayan dersler akademik başarıyı artırıyor

Uyku ve akademik başarı üzerine bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışmanın sonuçları açıklandı. Erken saatlerde okula gitmek başarıyı ne kadar etkiliyor? Detaylar haberimizde.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Lise seviyesindeki okulların derse başlama saatleri ile 13-19 yaş arası genç (teenage) yaş grubunun uyku düzenlerini inceleyen ve bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olan araştırmanın sonuçları 12 Aralık tarihinde “Science Advances” dergisinde yayınlandı. Çalışma neticesinde ders saatlerinin ötelenmesiyle uyku süresinin uzadığı, devamsızlığın azaldığı ve öğrenci notlarının da yükseldiği tespit edildi.

Araştırmaya göre günlük ritmimizin dramatik ölçekte değiştiği ergenliğe giriş döneminde vücudumuz, daha geç saatlerde uykuya geçmek istiyor. Araştırmacı Gideon Dunster da ergenlerin günlük ritminin çocuk ve yetişkinlerinkinden oldukça farklı olduğunu yapılan tespite ekliyor.

Uzun yıllardır bir tartışma konusu olan erken saatte okula başlama hususu, birçok bilim insanına göre 13-19 yaş grubunun sağlıklı bir uyku uyumaları önündeki en büyük engel. ABD verilerine göre ülkedeki okulların %85’i derslere 08:30’dan önce başlıyor. Bu okulların ortalama ders başlangıç saatleri ise 07:59. Amerikan Pediatri Akademisi’ne göre ise orta ve lise eğitiminde, okul başlangıç saatlerinin 08:30’dan erken olmaması gerekiyor.

Ders başlangıç saatlerinin söz konusu etkileri üzerine araştırma yapmak isteyen gruba, 2016 yılında bir fırsat doğmuş. ABD’nin Seattle şehrinde alınan bir kararla orta ve lise eğitimi veren okulların başlama saatleri 07:50’den 08:45’e çekilmiş. Bunun üzerine araştırmacı ekip, 2 pilot okul tespit edip tezlerini doğrulamak adına gözlem yapmaya karar vermiş.

Klasik yöntemler ölçücülükten uzak

Geleneksel yöntemlerle tespit edilen uyku düzenlerine güvenmeyi reddeden ekip, öğrencilerin uyku düzenlerini aktivite monitörleri marifetiyle izlemeye karar vermiş. Tespit edilen 92 kişilik ilk grup, okul başlangıç saati değişmeden önce, yani saat 07:50’den itibaren, iki hafta süresince takip edilmiş. 88 kişilik 2. grup ise okul başlama saati 08:45’e alındıktan 7 ay sonra ve yine iki hafta boyunca izlenmiş. Sonuçlar, ikinci grubun en az 34 dakika daha fazla gece uykusu aldığını ortaya çıkarmış.

Araştırma grubunda görev alan Horacio de la Iglesia, tek bir değişkenle (okula başlama saati) uyku süresindeki otuz dört dakikalık artışın inanılmaz olduğunu vurguluyor. Deney sonucunda akademik başarının %4,5’luk bir artış gösterdiği ve öğrencilerin daha az devamsızlık yapmaya başladığı belirleniyor. Araştırmacılar bu sonuca temkinli yaklaşsa da “uzun uyku süresinin başarıyı arttıracağı” tezinin yadsınamaz bir gerçek olarak kabul etmek gerektiğini özellikle ifade ediyorlar.

Okulların erken başlaması konusu her ne kadar 13-19 yaş grubunun biyolojik ihtiyaçları açısından uygun gözükmese de bu saatleri değiştirmek maalesef sanıldığı gibi kolay gözükmüyor. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde söz konusu gündem üzerine verilen bir yasa teklifi, çalışanların iş saatlerini ve okulların günlük planlarını ciddi anlamda etkileyeceği gerekçesiyle reddedilmiş.

Ortadaki veriler ışığında, idarecilerin bir konuda ciddi bir karar vermesi gerekliymiş gibi gözüküyor. Ders saatleri, okullara göre mi yoksa öğrencilerin ihtiyaçlarına göre mi ayarlanmalı?


http://advances.sciencemag.org/content/4/12/eaau6200 Yorum Yaz
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Manhunt Three 5 ay en beğenilen
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Fenomenon 5 ay
çok saçma. erken kalkan çok yal alır diye boşa dememişler. dersi 8:30'dan 9:00 alırsın devamsızlık önce azalır ama sonra yine aynı seviyeye gelir. bu sefer de 9:30'a alsak mı dersin. 9:30'a alırsın. millet bi süre sonra 10'a alınsın der.
yeni gençlik pc başından kalkmıyor. bıraksan 12'ye kadar 1-2'ye kadar uyuyor.
bence erken kalkmak çok önemli. Ben verimli olarak ders çalıştığım zamanlar erken kalktığım zamanlardı. Erken kalkıyorsun. bişeyler yiyorsun, ders çalışıyorsun, hatta biraz oyun oynuyorsun. sonra bakıyosun saat daha 10 olmuş .süper bişey . tam tersi akşam zaman inanılmaz hızlı geçiyor. hiç bişey yapmıyorsun bi bakmışsın saat 12 olmuş
eğri oturup doğru konuşmak lazım. erken kalkmak verimli çalışmak iç.içn gereklidir. daha çok uyumak daha tatlı gelebilir. veye akşam daha verimli çalışıyorum diye düşünebilirsin ama bunların hepsi yanlış. sadece kendini kandırırsın.
çok saçma. erken kalkan çok yal alır diye boşa dememişler. dersi 8:30'dan 9:00 alırsın devamsızlık önce azalır ama sonra yine aynı seviyeye gelir. bu sefer de 9...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Umutcan 5 ay
Böyle olduğu herkesçe bilinen birşey, bilimsel olarak da kanıtlanmış oldu.
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Omisis046 5 ay
Ohh.
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nForcer 5 ay
Üniversiteyi ikinci öğretimde okumuş biri olarak kısmen katılıyorum. Özellikle sınav haftalarında bunun çok faydasını gördüm.
Ancak geç uyuyup geç uyanırım diye de uyku düzenini altüst edip de zihnin dengesini bozmamak gerek. Öğrenci bu bilince mutlaka sahip olmalı. Meselâ gündüz vakti yarı zamanlı bir işte çalışmak bu bilincin yerleşmesini teşvik edecektir.
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Fenomenon 5 ay
çok saçma. erken kalkan çok yal alır diye boşa dememişler. dersi 8:30'dan 9:00 alırsın devamsızlık önce azalır ama sonra yine aynı seviyeye gelir. bu sefer de 9:30'a alsak mı dersin. 9:30'a alırsın. millet bi süre sonra 10'a alınsın der.
yeni gençlik pc başından kalkmıyor. bıraksan 12'ye kadar 1-2'ye kadar uyuyor.
bence erken kalkmak çok önemli. Ben verimli olarak ders çalıştığım zamanlar erken kalktığım zamanlardı. Erken kalkıyorsun. bişeyler yiyorsun, ders çalışıyorsun, hatta biraz oyun oynuyorsun. sonra bakıyosun saat daha 10 olmuş .süper bişey . tam tersi akşam zaman inanılmaz hızlı geçiyor. hiç bişey yapmıyorsun bi bakmışsın saat 12 olmuş
eğri oturup doğru konuşmak lazım. erken kalkmak verimli çalışmak iç.içn gereklidir. daha çok uyumak daha tatlı gelebilir. veye akşam daha verimli çalışıyorum diye düşünebilirsin ama bunların hepsi yanlış. sadece kendini kandırırsın.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Manhunt Three 5 ay Fenomenon
Tüm araştırmayı çöpe attın. Senin düşüncene kalırsa her şey saat 6'da başlasın.
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Umutcan 5 ay
Böyle olduğu herkesçe bilinen birşey, bilimsel olarak da kanıtlanmış oldu.
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expressimo 5 ay
Ne sandın yrrm.
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Manhunt Three 5 ay en beğenilen
Tüm eğitim sistemleri kökten değişmeli. Özellikle de bizim ülkemizde...
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