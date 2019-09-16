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Volocopter’a ait uçan taksi, Avrupa’daki ilk kent içi uçuşunu gerçekleştirdi

Uçan taksi kavramını hayatımıza sokmaya çok yakın olan Volocopter, geliştirmekte olduğu 18 pervaneli aracını Stuttgart’ta yapılan insansız deneme uçuşunda test etti.
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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havacılık
Gökhan G.
Editör
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Volocopter’a ait uçan taksi, Avrupa’daki ilk kent içi uçuşunu gerçekleştirdi
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Uçan taksi alanında çalışmalar yürüten firmalar arasında öne çıkmayı başaran Volocopter, geliştirmekte olduğu 18 pervaneli aracını daha önceki yıllarda dünyanın farklı şehirlerinde ve etkinliklerde kamuoyunun beğenisine sunmuştu. 2017 yılında Dubai’de bir uçuş gerçekleştiren araç, 2018 yılında ise Almanya’da düzenlenen CES fuarında kapalı alanda havalanmıştı.

Şirkete ait uçan taksi bu kez, Stuttgart Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nce yürütülen ve ulaşımın geleceğini irdeleyen bir araştırma projesi kapsamında düzenlenen Vision Smart City isimli faaliyetin içinde ortaya çıktı.

Stuttgart’ta yapılan insansız deneme uçuşunda Volocopter’e ait uçan taksi, birkaç dakika süreyle havada kaldı ve kalkış yaptığı spor alanına tekrar iniş yaptı. Belirli kısıtlamalar sebebiyle uzun bir uçuş gerçekleştiremeyen araç, en azından etkinliğe katılanlara uçan taksilerin yaratacağı gürültü ile ilgili bir fikir vermiş oldu.

Şirkete ait uçan taksinin gerçekleştirdiği söz konusu demo uçuşun ayrı bir önemi daha bulunuyor. Zira bu etkinlikte Volocopter, bir Avrupa şehrinin göbeğinde ilk kez uçuş gerçekleştirmiş de oldu. Daha önce şirkete ait araç, Almanya’da ancak insanlı bir şekilde ve kent dışı bir bölgede uçuş denemeleri yapmıştı.

Volocopter’in CEO’su Florian Reuter uçuş sonrası yaptığı açıklamada, “Volocopter uçan taksilerimiz, şehir ulaşımı kavramına yeni bir boyut kazandırıyor. Bugün burada gördüğünüz üzere aracımız sessiz, güvenli ve gerçek hayatta kullanılmaya çok yakın. Volocopter uçan taksiler, Almanya’da da görüleceği üzere dünyanın birçok farklı şehrindeki trafik yoğunluğunu azaltabilecek.” ifadelerini kullanmış.



https://newatlas.com/aircraft/volcopter-completes-city-demo-flight-europe/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mustafaaydemirr 1 sa.
Çok çirkin olmuş
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Ussuz 3 sa.
Saçma sapan şeyler. Yıllardır var olan helikopteri uçan araba diye gösterip duruyorlar.
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