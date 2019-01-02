Geçen yıl 1000 civarında ICO projesi çöpe gitti

Geçen yılın sonbahar aylarına kadar kripto para dünyasında devam eden bahar havası yeni projelerin yağmur gibi yağmasına sebep olmuştu. Asıl mantığı yatırımcısından para toplayarak hayata geçmek olan ICO projeleri bu bakımdan genel duruma bağlı riskler taşıyor. Geçen yıl bunu daha net bir şekilde gördük.

Yüksek miktarlar

ICO projelerini araştıran ve son durumlarını listeleyen bazı platformlara göre 2018 yılında yaklaşık 1000 civarında ICO projesi çöpe gitti. Bunun en büyük sebebi elbette kripto para piyasasında yaşanan düşüş.

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Çöpe giden ICO projelerinin bir kısmı gerekli miktarı toplayamadığı için iptal edilmiş. Bir kısmı ise hayata geçmesine rağmen bir fayda üretemediği için değeri neredeyse sıfıra inmiş ve aylık hacim 1000$ altında kalmış.

Önemli bir kısım ise elbette scam olarak adlandırılan sahte projeler. Yine bunlar arasında parodi amaçlı açılan ve bir zarar vermeden kapanan projeler var ancak kalanı bir şekilde yatırımlarla birlikte ortadan kaybolmuş.

Uzmanlar bu yıl ICO projelerinin artık daha sağlam temellerle ve ürünlerle gelmesi gerektiğini aksi takdirde yatırım toplamasının eskiye oranla kolay olmayacağını belirtiyor. Bununla birlikte halen yağmur gibi ICO projelerinin ortaya çıktığına şahit oluyoruz.