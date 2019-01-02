Nvidia’ya kripto madencilik davası

2017 yılının sonlarından başlayarak 2018 yılının sonlarına kadar devam eden Kripto Paralara Hücum dönemi adeta dengeleri değiştirdi. Yatırımcılarını milyarder yapan kripto paralar ayrıca Nvidia ve AMD için büyük bir gelir kaynağı haline gelirken Bitmain gibi yıldızları da öne çıkardı.

Tüketiciyi kandırdı iddiası

2018 yılı sonlarına doğru başlayan büyük çöküş ise adeta felaketlerin habercisi oldu. Kripto finans şirketleri kapandı, madenciler zarara girerek kepenk kapattı, Nvidia büyük hisse düşüşleri yaşadı ve binlerce ICO projesi iptal edildi.

Çıkış esnasında keyfi yerinde olan yatırımcılar haliyle düşüş yaşandığında bunun hesabını sorma arayışına giriyor. Ekran kartlarına yatırım yapan bir grup yatırımcı Nvidia’nın kendilerini zarara uğrattığını iddia ediyor.

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Schall hukuk bürosu ekran kartlarına en az 100 bin dolar yatırım yapan madencileri bünyesinde toplayarak Nvidia’a dava açtı. Davada kripto para piyasasının patlama yaptığı dönemde Nvidia’nın tüketicileri yanıltıcı açıklamalar yaptığı ve zarara uğrattığı iddia ediliyor.

Hatırlanacağı üzere ekran kartlarının artık karaborsaya düştüğü dönemde Nvidia önemli gelirler elde ediyordu. Firma yaptığı açıklamada kripto paralar konusunda uzmanlaştığını, herhangi bir dengesizliğe hazır olduğunu ve endişeye gerek olmadığını dile getirmişti. Haliyle yatırımcılar da bunun üzerine daha fazla ekran kartı satın aldı.

Sonrasında ise büyük çöküş başladı ve kimse bu çöküşe dur diyemedi. Yüksek fiyattan kart satın alarak madencilik sistemleri kuranlar ikinci elden satmak istediğinde elleri boş döndü. Zararlar katlanarak artmaya başladığında da soluğu hukuk bürosunda aldılar.

Schall hukuk bürosu Nvidia’nın kesin bir şekilde gerçekleri sakladığını ve yatırımcılarını zarara uğrattığını iddia ediyor. Açılan davada da bu zararın tazmin edilmesi isteniyor. Davanın seyri daha fazla kişinin müdahil olmasına neden olabilir.