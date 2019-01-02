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Nvidia’ya kripto madencilik davası

Geçen yıl madencilik ekipmanlarına yüz binlerce dolar yatırım yapanlar fiyatların düşmesi ile birlikte büyük zarara girdi. Şimdi bunun hesabını sormaya geliyorlar.
4 ay
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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2017 yılının sonlarından başlayarak 2018 yılının sonlarına kadar devam eden Kripto Paralara Hücum dönemi adeta dengeleri değiştirdi. Yatırımcılarını milyarder yapan kripto paralar ayrıca Nvidia ve AMD için büyük bir gelir kaynağı haline gelirken Bitmain gibi yıldızları da öne çıkardı.

Tüketiciyi kandırdı iddiası

2018 yılı sonlarına doğru başlayan büyük çöküş ise adeta felaketlerin habercisi oldu. Kripto finans şirketleri kapandı, madenciler zarara girerek kepenk kapattı, Nvidia büyük hisse düşüşleri yaşadı ve binlerce ICO projesi iptal edildi.

Çıkış esnasında keyfi yerinde olan yatırımcılar haliyle düşüş yaşandığında bunun hesabını sorma arayışına giriyor. Ekran kartlarına yatırım yapan bir grup yatırımcı Nvidia’nın kendilerini zarara uğrattığını iddia ediyor.

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Schall hukuk bürosu ekran kartlarına en az 100 bin dolar yatırım yapan madencileri bünyesinde toplayarak Nvidia’a dava açtı. Davada kripto para piyasasının patlama yaptığı dönemde Nvidia’nın tüketicileri yanıltıcı açıklamalar yaptığı ve zarara uğrattığı iddia ediliyor.

Hatırlanacağı üzere ekran kartlarının artık karaborsaya düştüğü dönemde Nvidia önemli gelirler elde ediyordu. Firma yaptığı açıklamada kripto paralar konusunda uzmanlaştığını, herhangi bir dengesizliğe hazır olduğunu ve endişeye gerek olmadığını dile getirmişti. Haliyle yatırımcılar da bunun üzerine daha fazla ekran kartı satın aldı.

Sonrasında ise büyük çöküş başladı ve kimse bu çöküşe dur diyemedi. Yüksek fiyattan kart satın alarak madencilik sistemleri kuranlar ikinci elden satmak istediğinde elleri boş döndü. Zararlar katlanarak artmaya başladığında da soluğu hukuk bürosunda aldılar.

Schall hukuk bürosu Nvidia’nın kesin bir şekilde gerçekleri sakladığını ve yatırımcılarını zarara uğrattığını iddia ediyor. Açılan davada da bu zararın tazmin edilmesi isteniyor. Davanın seyri daha fazla kişinin müdahil olmasına neden olabilir.

 

https://www.tweaktown.com/news/64292/nvidia-slapped-class-action-lawsuit-over-crypto-crash/index.html Yorum Yaz
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Father Torque 4 ay en beğenilen
Haberin ana konusu baştan aşağı yanlış olmuş, avukatlık bürosu dava açmak için zarar eden madencilerin değil NVidia hissedarlarının başvurusunu topluyor. Hatta açılacak davaya katılmak için hissedarların 100.000$ ve üzeri bir meblağ kayıp yaşamış olması şartı var. O nednele kripto madencilerin bu davayla uzaktan yakından bir alakası yok. Bunun dışında aynı mazeretle dava açmaya hazırlanan en az 3 büyük hukuk bürosu daha var. Özellikle ABD'de hissdarların haklarıyla ilgili kanunlar çok sıkı uygulanmakta ve en ufak bir yanlış beyan bile dava konusu olabiliyor. En güncel örneği; Elon Musk "hissedarlar bizi çok uğraştırıyor, hisselerin hepsini satın alıp Tesla'yı özel şirket statüsüne dönüştürmeyi bile düşünüyorum" tarzı bir açıklaması nedeniyle soruşturma geçirmiş ve CEO görevinden istifa etmesi karşılığında affedileceği tarzı haberler yayınlanmaktaydı.
Haberin ana konusu baştan aşağı yanlış olmuş, avukatlık bürosu dava açmak için zarar eden madencilerin değil NVidia hissedarlarının başvurusunu topluyor. Hatta...
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Yanıtla +22
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WmGMD 4 ay
Beter olun. Hep çıkacak mı sandiniz ? Bir işin önünü arkasını düşünmeden yatırım yaparsan para aşkıyla böyle olur . Umarım zararları katlanarak artar .
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Ufocu 4 ay
Yaprağı yerken kıt kıt kıt Sapına gelince beeeeeee
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Statistik 4 ay
nvidia sadece bunu yapmadi ayni zamanda madencilikten kazanilmis olan parayi az gosterip gaming ve diger departmanlardan elde edilen kazanclari asiri derecede fazla gostermistir yani 200dan 500 $a cikan gtx 1060 gibi bo*tan bir kart bile nvidiaya madencilik sayesinde 300 daha kazandirmistir. Artik diger kartlardan gelen gelirleri siz dusunun.artik
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vesaire86 4 ay
Nvidia iyi rant sağladı bu işten. O rantı paylaşsın bizimle deniyor kısaca. :)
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sdbz 4 ay
Kazanın doğurduğuna inananlar öldüğüne niye inanmıyorlar?
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SEO-Uzmanı 4 ay
kar edince, laf eden yok !
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Tugrul_512bit 4 ay
Nvidia batmaz di mi?
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Father Torque 4 ay en beğenilen
Haberin ana konusu baştan aşağı yanlış olmuş, avukatlık bürosu dava açmak için zarar eden madencilerin değil NVidia hissedarlarının başvurusunu topluyor. Hatta açılacak davaya katılmak için hissedarların 100.000$ ve üzeri bir meblağ kayıp yaşamış olması şartı var. O nednele kripto madencilerin bu davayla uzaktan yakından bir alakası yok. Bunun dışında aynı mazeretle dava açmaya hazırlanan en az 3 büyük hukuk bürosu daha var. Özellikle ABD'de hissdarların haklarıyla ilgili kanunlar çok sıkı uygulanmakta ve en ufak bir yanlış beyan bile dava konusu olabiliyor. En güncel örneği; Elon Musk "hissedarlar bizi çok uğraştırıyor, hisselerin hepsini satın alıp Tesla'yı özel şirket statüsüne dönüştürmeyi bile düşünüyorum" tarzı bir açıklaması nedeniyle soruşturma geçirmiş ve CEO görevinden istifa etmesi karşılığında affedileceği tarzı haberler yayınlanmaktaydı.
Yanıtla +22
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deniz_sea 4 ay
bence konuyu yanlış anlamışsınız, adamların mahkemeye gitme sebepleri para kazanamamaları değil,
Misal ekran kartı piyasada azaldığında 1 kartı 1000dolara satan firma şimdi kart alan olmadığı için, 500dolara satıyor ise haklı olarak zarar etmişlerdir.
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WmGMD 4 ay
Beter olun. Hep çıkacak mı sandiniz ? Bir işin önünü arkasını düşünmeden yatırım yaparsan para aşkıyla böyle olur . Umarım zararları katlanarak artar .
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