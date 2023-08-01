USDT kazançlarına devam ediyor

USDT ne kadar gelir üretti?
Yılın ikinci çeyrek raporlarına göre USDT ticareti Tether şirketine 850 milyon dolar daha kazandırarak toplam rezervlerinin 3.3 milyar dolara yükselmesini sağladı. Faaliyet kârı da 1 milyar dolar ile yüzde 30 yükseliş gösterdi.
Kullanımda olan USDT miktarı 83.17 milyar dolar ancak şirketin elinde 86.4 milyar dolarlık varlık var. Bunun yüzde 85’i likidite ile hazinedeki varlıklar tarafından destekleniyor. Şirket ayrıca 115 milyon dolarlık hisse geri alımı da yaptı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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