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Geceyi gündüze çeviren 20,000 Watt’lık muhteşem ampul

Elektrikle ilgili sıra dışı projeleriyle adını duyuran bir YouTube kanalı son videosunda kolay kolay göremeyeceğimiz, 20,000 Watt’lık muazzam güce sahip bu özel ampulü test etti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
33,6b
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33
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geceyi gündüze çeviren 20,000 Watt’lık muhteşem ampul
Elektrikle çalışan her türlü cihazı "kurcalamayı" seven ve hayranlık uyandıran işlere imza atan Photonicinduction isimli YouTube kanalı her yeni videosuyla izleyenleri şaşırtmayı başarıyor. Öyle ki "elektrik mühendislerine ve elektriği sevenlere özel kanal" sloganıyla içerik üreten kanal son paylaşımında 20,000 Watt gibi muhteşem bir güce sahip sıra dışı ampulü test etti.
Adeta Güneş kadar şiddetli bir ışığa sahip ampulün gücü bahçe, sokak gibi dış mekanlarda çok daha iyi bir şekilde anlaşılıyor. Günümüzde evlerde genellikle 10 ila 20 Watt güç aralığındaki tasarruflu ampullerin kullanıldığı düşünüldüğünde 20,000 Watt’ın ne kadar yüksek bir ışık yaydığınız görmenizi tavsiye ederiz.
Özellikle konserlerde ya da film setlerinde istenilen atmosferi yaratmak için tercih edilebilecek ampulün gücünü merak ediyorsanız hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. 

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mkyb 3 yıl en beğenilen
Doğuda yok satar nasıl olsa elektrik bedava.
4 Yanıt Yanıtla +96
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LastShip 3 yıl
Tedaş bunu beğendi.
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_bluescream_ 3 yıl
Simdi 20kw olan bu ampul studio lamp olarak gecer, fakat halojenlerden daha verimli ampuller var metal halide ampuller, fakat halojenlerin oElligi dim edilebilir olmasi.

Kabaca heaaplarsak

100 watt halojen 1000 lumen verir yani
1 watt 10 lumen
Metal halideler ise
1 watt a 90 lumen isik veriyor ledlerden biraz daha dusuk

Bizim 20kw lik halojen ampulumuz
20000*10=200000 lumen isik veriyor

Ama bir adet 2kw metal halide 180000 200000 lumen isik veriyor yani

Bir metal halide kendi harcadigi kadar bide balasti elektrik harcak totalde 20kw tuketim hallimiz varsa 10kw metal halide ile orda gordigunuzun isik karanlikta kalir
Simdi 20kw olan bu ampul studio lamp olarak gecer, fakat halojenlerden daha verimli ampuller var metal halide ampuller, fakat halojenlerin oElligi dim edilebil...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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Barni Moloztaş 3 yıl
Para
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dordi11 3 yıl
İnanılmaz bir aydınlık
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fthyrr1976fy 3 yıl
kısa ve öz benim gibi ev kullanıcılarına hiç uygun değil
mahalle köy aydınlatmada kullansınlar

iyide olur hem

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erturkcan2 3 yıl
Sistemleri çok güzel ama geliştirmeler lazım. Kardeş bunun aynısından led ampül kadar enerji harcayanından yap öyle gel yohsam bunu evde demiri büker büker bağlar bende yaparım :D
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cemecem21 3 yıl
Half-life'ta nuke atılıyor gibi hissettim.
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tuago 3 yıl
Millet modlu kasa yapar, bu adam modlu trafo yapmış :)
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JoeyBane 3 yıl
o prizi bana taksalar ben de aydinlatirim
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senjido 3 yıl
İngiltere'de elektrik ucuz olduğundan çalıştırmasının saati 2 dolara geliyormuş. Şöyle olur böyle olurlu fantazi yorumlar üste çıkınca yazma gereği düşündüm.
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DH Misafiri 3 yıl
Power LED gruplari ile yapilan 200W'lik sistemler 200.000 Lumen isik verebiliyor. Ustelik 200$ gibi cok uygun fiyatlarla. Cok gereksiz bir alet su an icin.
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neo01470 3 yıl
Amma abarttınız altı üstü 20kw :D
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