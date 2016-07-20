Geceyi gündüze çeviren 20,000 Watt’lık muhteşem ampul

Haber Editörü
Elektrikle çalışan her türlü cihazı "kurcalamayı" seven ve hayranlık uyandıran işlere imza atan Photonicinduction isimli YouTube kanalı her yeni videosuyla izleyenleri şaşırtmayı başarıyor. Öyle ki "elektrik mühendislerine ve elektriği sevenlere özel kanal" sloganıyla içerik üreten kanal son paylaşımında 20,000 Watt gibi muhteşem bir güce sahip sıra dışı ampulü test etti.
Adeta Güneş kadar şiddetli bir ışığa sahip ampulün gücü bahçe, sokak gibi dış mekanlarda çok daha iyi bir şekilde anlaşılıyor. Günümüzde evlerde genellikle 10 ila 20 Watt güç aralığındaki tasarruflu ampullerin kullanıldığı düşünüldüğünde 20,000 Watt’ın ne kadar yüksek bir ışık yaydığınız görmenizi tavsiye ederiz.
Özellikle konserlerde ya da film setlerinde istenilen atmosferi yaratmak için tercih edilebilecek ampulün gücünü merak ediyorsanız hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Kabaca heaaplarsak
100 watt halojen 1000 lumen verir yani
1 watt 10 lumen
Metal halideler ise
1 watt a 90 lumen isik veriyor ledlerden biraz daha dusuk
Bizim 20kw lik halojen ampulumuz
20000*10=200000 lumen isik veriyor
Ama bir adet 2kw metal halide 180000 200000 lumen isik veriyor yani
Bir metal halide kendi harcadigi kadar bide balasti elektrik harcak totalde 20kw tuketim hallimiz varsa 10kw metal halide ile orda gordigunuzun isik karanlikta kalir