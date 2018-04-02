Geely'nin Volvo motorlu hibrit sedanı, Çin pazarında satışa sunuluyor

Son dönemde büyük yatırımlarıyla ön plana çıkan Çinli uluslararası otomotiv şirketi Geely, aynı zamanda kendi ülkesindeki yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. İşte hibrit motora sahip yeni Geely Borui GE sedan:

Çin pazarı için tanıtımı yapılacak olan Geely Borui GE modelinde plug-in hybrid sistem bulunuyor. Bu sistem, üç silindirli 1.5 litre benzinli ünite ve bir elektrikli motorun birleşiminden oluşuyor. Totalde üretilen güç, yola 7 ileri DCT aracılığıyla aktarılıyor.

Hibrit sistemin bir parçası olan üç silindirli benzinli ünite, şirketin sahibi olduğu Volvo’nun XC40 modelinden geliyor. Sistemin teknik detayları henüz belli değil ama birkaç gün içerisinde açıklanacak. Zira araç 9 Nisan tarihinde resmi olarak tanıtılacak ve önümüzdeki yazın ortasında satışa sunulacak. Yerel medyada araçla ilgili 1.5 l/100km gibi bir karma yakıt tüketiminden bahsediliyor.

Borui ailesindeki tasarım devam ediyor

Borui GE sedanın dış görünümü, Borui ailesi dahil diğer modern Geely araçlarıyla aynı tasarım dilini kullanıyor. Yenilenen far tasarımı ve ön ızgara, aracın silüetine daha yenilikçi bir görünüm katıyor. Kabin tarafında ise bizleri devasa bir bilgi-eğlence sistemi karşılıyor.

Bilgi-eğlence sistemine dahil 12.2 inç dokunmatik ekran, kokpitteki pek çok fonksiyonun kontrolünü tek başına üstleniyor. Diğer tasarım detayları arasında akıllı telefonlar için kablosuz şarj, aydınlatma ışıkları ve çeşitli yerlerdeki LED dekorasyonlar bulunuyor. Merkezde büyük bir dokunmatik ekran bulunmasına rağmen, araçta dijital gösterge paneli yer almıyor.

https://www.carscoops.com/2018/04/geely-borui-ge-phev-sedan-debuts-china-volvo-three-cylinder-7-speed-dct/