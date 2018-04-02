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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Geely'nin Volvo motorlu hibrit sedanı, Çin pazarında satışa sunuluyor

Çinli otomobil devi Geely, kendi ülkesinde satışa sunmak üzere Volvo XC40'ın üç silindirli motorunu kullanan Borui GE hibrit sedanı tanıtmaya hazırlanıyor. İşte Çinlilerin yeni sedanı ve özellikleri:
1 yıl
3,6b
1
6
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Geely'nin Volvo motorlu hibrit sedanı, Çin pazarında satışa sunuluyor
 

Son dönemde büyük yatırımlarıyla ön plana çıkan Çinli uluslararası otomotiv şirketi Geely, aynı zamanda kendi ülkesindeki yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. İşte hibrit motora sahip yeni Geely Borui GE sedan:

Çin pazarı için tanıtımı yapılacak olan Geely Borui GE modelinde plug-in hybrid sistem bulunuyor. Bu sistem, üç silindirli 1.5 litre benzinli ünite ve bir elektrikli motorun birleşiminden oluşuyor. Totalde üretilen güç, yola 7 ileri DCT aracılığıyla aktarılıyor.

Hibrit sistemin bir parçası olan üç silindirli benzinli ünite, şirketin sahibi olduğu Volvo’nun XC40 modelinden geliyor. Sistemin teknik detayları henüz belli değil ama birkaç gün içerisinde açıklanacak. Zira araç 9 Nisan tarihinde resmi olarak tanıtılacak ve önümüzdeki yazın ortasında satışa sunulacak. Yerel medyada araçla ilgili 1.5 l/100km gibi bir karma yakıt tüketiminden bahsediliyor.

Geely'nin Volvo motorlu hibrit sedanı, Çin pazarında satışa sunuluyor
 

Borui ailesindeki tasarım devam ediyor 

Borui GE sedanın dış görünümü, Borui ailesi dahil diğer modern Geely araçlarıyla aynı tasarım dilini kullanıyor. Yenilenen far tasarımı ve ön ızgara, aracın silüetine daha yenilikçi bir görünüm katıyor. Kabin tarafında ise bizleri devasa bir bilgi-eğlence sistemi karşılıyor.

Bilgi-eğlence sistemine dahil 12.2 inç dokunmatik ekran, kokpitteki pek çok fonksiyonun kontrolünü tek başına üstleniyor. Diğer tasarım detayları arasında akıllı telefonlar için kablosuz şarj, aydınlatma ışıkları ve çeşitli yerlerdeki LED dekorasyonlar bulunuyor. Merkezde büyük bir dokunmatik ekran bulunmasına rağmen, araçta dijital gösterge paneli yer almıyor.


https://www.carscoops.com/2018/04/geely-borui-ge-phev-sedan-debuts-china-volvo-three-cylinder-7-speed-dct/ Yorum Yaz
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TIME 1 yıl en beğenilen 1ses1
Bizimkiler anca laf uretiyor baska birsey yok.opel de 2.2milyar euroya gitti.suriyelilere harcanan paranin yaninda hicbir sey.
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1ses1 1 yıl
Bu işi biz yapacaktık. Bedavaya ford sattı volvoyu zararına nerdeyse ve çinlifirma satın aldı.
Şimdi biz satın alsaydık dünya çapında tanınmış güvenilir bir markamız olmuşolacaktı ve çinli firmanın yaptığını yapıp aynı teknolojiyi barındıran yerli araç yapacaktık.
Şimdi suriyelilere harcadığımız paralar ile otomobil yapsınlar.
Ama yok yerli araç içinde yap işlet devret modeli yaparlar. Yılda 100.000 araç satılmassa 200.000 araç bedeli firmaya verilecek derler. Şaşırmayın olur burası Türkiye.
Bu işi biz yapacaktık. Bedavaya ford sattı volvoyu zararına nerdeyse ve çinlifirma satın aldı.Şimdi biz satın alsaydık dünya çapında tanınmış güvenilir bir ...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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jubeii 1 yıl
Bİz alsaydık volvoyu şimdi gördüğümüz modellerin hiç birini göremezdik. Mundar ederdik markayı. İyi oldu çinliler aldı.
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hakim bey 1 yıl
Bu Çinliler kötü zamanda geldi. O zamanlar hem araç fiyatları ucuzdu hem de Çinliler araç yapmayı öğrenmemişti. Şimdi tam zamanı aslında.
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haberelectro 1 yıl
Çinli deyip gecme mercedes den hisse aldiklari her hallerinden belli
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sniper23 1 yıl haberelectro
Almanya Maliye Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.
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1ses1 1 yıl
Bu işi biz yapacaktık. Bedavaya ford sattı volvoyu zararına nerdeyse ve çinlifirma satın aldı.
Şimdi biz satın alsaydık dünya çapında tanınmış güvenilir bir markamız olmuşolacaktı ve çinli firmanın yaptığını yapıp aynı teknolojiyi barındıran yerli araç yapacaktık.
Şimdi suriyelilere harcadığımız paralar ile otomobil yapsınlar.
Ama yok yerli araç içinde yap işlet devret modeli yaparlar. Yılda 100.000 araç satılmassa 200.000 araç bedeli firmaya verilecek derler. Şaşırmayın olur burası Türkiye.
1 Yanıt Yanıtla +22
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TIME 1 yıl 1ses1
Bizimkiler anca laf uretiyor baska birsey yok.opel de 2.2milyar euroya gitti.suriyelilere harcanan paranin yaninda hicbir sey.
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