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New York Otomobil Fuarı'nın göz alıcı SUV modelleri

Toyota, Subaru, Volkswagen, ve Lincoln gibi birbirinden iddialı üreticiler yeni modellerini New York'ta görücüye çıkardı. İşte 2018 New York Otomobil Fuarı'nda sergilenen tüm SUV modeller:
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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New York Otomobil Fuarı'nın göz alıcı SUV modelleri
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2018 New York Otomobil Fuarı, geçtiğimiz Çarşamba günü önce basın için, sonrasında ise tüm ziyaretçiler için kapılarını araladı. Son yıllarda otomotiv sektörünün parlayan yıldızı SUV’ler, New York’ta sergilenen modeller arasında da en dikkat çeken katılımcılar arasında yer buldu.

New York’ta dünya prömiyerini gerçekleştiren en önemli modeller arasında crossover ve SUV’ler de yer aldı. Japon otomobil devi Toyota, sınıfında daha rekabetçi bir konuma taşımak istediği RAV4 modelini tasarım ve teknoloji açısından tazeledi. Subaru, yeni Forester ile birlikte sürücü yorgunluğunu tespit eden yüz tanıma teknolojisinin tanıtımını gerçekleştirdi.

New York’taki fuarda yerini alan Alman üretici Volkswagen de, yedi kişilik Atlas modelinden türetilen Atlas Cross Sport konseptini görücüye çıkardı. Bunun yanı sıra, Lincoln de lüks SUV yarışındaki yeni silahı olacak Aviator’un prototipini bu fuarda sergiledi.

İşte 2018 New York Otomobil Fuarı’nda sergilenen tüm SUV modeller:


https://www.cnet.com/roadshow/news/new-york-auto-show-2018-suv-roundup/ Yorum Yaz
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basartenk 1 yıl en beğenilen
Herseferinde söylemeye devam edeceğim. Galerinize sizin ......
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1ses1 1 yıl
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basartenk 1 yıl en beğenilen
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Biyturs_OnSr 1 yıl basartenk
basartenk
Herseferinde söylemeye devam edeceğim. Galerinize sizin ......

Alfa sürümündeki galeri seri ve sıkıntısız.
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sniper23 1 yıl
İzliyoruz...
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1ses1 1 yıl
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