Apple ve Qualcomm arasındaki savaş kızışıyor

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Apple, sahip olduğu patentleri ve hakları ihlal ettiği gerekçesiyle Qualcomm’u İngiltere’de dava etti. Davada adı geçen patentin hangi teknolojiye ait olduğu ve içeriği açıklanmadı fakat bu yeni dava ile Apple ve Qualcomm arasındaki savaş biraz daha kızışmış oldu.

Bir süredir davalık olan iki şirket, geçtiğimiz günlerde Apple’ın Qualcomm’u haksız rekabetle suçlaması üzerinde gündeme gelmişlerdi. Apple, sektördeki konumunu kullanarak haksız rekabet yaratan Qualcomm’un cezalandırılması gerektiğini savunuyordu. Bunun yanı sıra Qualcomm’un Apple’a 1 milyar dolar borcu olduğu da iddia edilmişti. İddialara göre Qualcomm, iPhone'lar için kablosuz bağlantı çipleri ürettiği dönemde Apple'a ait olan bu parayı almış ve iade etmemişti.

Apple’ın Qualcomm’u dava ettiği dönemlerde başlayan ve art arda sonuçlanan soruşturmalar, Qualcomm’un milyonlarca dolar ceza ödemesine neden olmuştu. Şirkete Tayvan’dan, Avrupa Birliği’nden ve Güney Kore’den toplam 900 milyon dolar ceza kesilmişti. U.S. Federal Trade Commision’da hala Qualcomm’un haksız rekabet yapıp yapmadığını araştırıyor.

Bu noktadan sonra Apple ve Qualcomm arasındaki iş ilişkisinin nasıl şekilleneceği bilinmiyor fakat davalardan ötürü şirket anlaşmalarında değişiklik olmayacağı düşünülüyor.