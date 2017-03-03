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Apple ve Qualcomm arasındaki savaş kızışıyor

Apple ve Qualcomm arasında bir süredir devam eden patent savaşı, Apple’ın açtığı yeni dava ile farklı bir boyuta taşındı. Her iki şirket de davayı kazanabilmek için ellerinden geleni yapıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Apple ve Qualcomm arasındaki savaş kızışıyor
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Apple, sahip olduğu patentleri ve hakları ihlal ettiği gerekçesiyle Qualcomm’u İngiltere’de dava etti. Davada adı geçen patentin hangi teknolojiye ait olduğu ve içeriği açıklanmadı fakat bu yeni dava ile Apple ve Qualcomm arasındaki savaş biraz daha kızışmış oldu.

Bir süredir davalık olan iki şirket, geçtiğimiz günlerde Apple’ın Qualcomm’u haksız rekabetle suçlaması üzerinde gündeme gelmişlerdi. Apple, sektördeki konumunu kullanarak haksız rekabet yaratan Qualcomm’un cezalandırılması gerektiğini savunuyordu. Bunun yanı sıra Qualcomm’un Apple’a 1 milyar dolar borcu olduğu da iddia edilmişti. İddialara göre Qualcomm, iPhone'lar için kablosuz bağlantı çipleri ürettiği dönemde Apple'a ait olan bu parayı almış ve iade etmemişti.

Apple’ın Qualcomm’u dava ettiği dönemlerde başlayan ve art arda sonuçlanan soruşturmalar, Qualcomm’un milyonlarca dolar ceza ödemesine neden olmuştu. Şirkete Tayvan’dan, Avrupa Birliği’nden ve Güney Kore’den toplam 900 milyon dolar ceza kesilmişti. U.S. Federal Trade Commision’da hala Qualcomm’un haksız rekabet yapıp yapmadığını araştırıyor.

Bu noktadan sonra Apple ve Qualcomm arasındaki iş ilişkisinin nasıl şekilleneceği bilinmiyor fakat davalardan ötürü şirket anlaşmalarında değişiklik olmayacağı düşünülüyor.


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canguler917 2 yıl en beğenilen
''Apple, sektördeki konumunu kullanarak haksız rekabet yaratan Qualcomm’un cezalandırılması gerektiğini savunuyordu.''
apple kendinden bahsetmiş
Yanıtla +22
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Angel of the Lord 2 yıl Mr. Jingles
Haberde dava içeriğinden bahsetmemiş. Apple'ın haklı olduğunu nereden biliyorsunuz? Varsa kaynak alalım.
1 Yanıt Yanıtla +17
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Flag SHİP Killer 2 yıl
Qualcomm a başarılar
Yanıtla +13
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sezgin.sezai 2 yıl
Bu resmen kazananı belli olan bir savaş.
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V4LKyR 2 yıl
Haberde hep Apple Apple Apple Apple Apple.
HERYERDE APPLE VAR.
Peki bu Qualcomm ne yaptı? O ne düşünüyor? Onu da bir dinleyelim?
OLMAZ. EN BÜYÜK APPLE.
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Opus Diabolicum 2 yıl
Editörün yaptığı hataya bakar mısınız? "Her iki şirkette"... 'DOĞRUSU HER İKİ ŞİRKET DE' olmalı sayın editör.
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Whippoorwill 2 yıl
Qualcomm ceza alırsa cezayı bazı üyeler ödeyecek sanırım.
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foreveriphone 2 yıl
Qualcoom'a ABD Federal Ticaret Komisyonu dahi dava açtı 1 ayı geçti bu haber ne ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorsunuz.Dava bitti sonucu açıklandıysa onu yaz.
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2PÁC 2 yıl canmania
Bu işler her alanda öyle yok profesyonelllik budur felan olması gereken bu zaten.
Tükiye irana doğalgaz davası açtı 2011 den beri yüksek fiyattan satıyorlar diye. İranla aramızda öyle iyi değil. Ve davayı kazanıyoruz %13 indirim kararı ve 1.9 milyar dolar tazminat alıyoruz. Ama tüm bunlara rağmen ticaret devam ediyor.. 🙂
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BekirTemel 2 yıl
Apple döver
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kadirirdem 2 yıl
Quallcomm haksızlık yapıyorsun...
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koyunsavar 2 yıl
Ikisinide sevmem ama apple ı daha çok kıcık kaptığım için Qualcomm a yatıyorum kununun ne olduğu fark etmez bana
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canguler917 2 yıl en beğenilen
''Apple, sektördeki konumunu kullanarak haksız rekabet yaratan Qualcomm’un cezalandırılması gerektiğini savunuyordu.''
apple kendinden bahsetmiş
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