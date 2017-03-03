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Netflix, HDR içerikleri LG G6 ile akıllı telefonlara getiriyor

Görüntü kalitesinin en üst seviyeye çıkarılmasını amaçlayan HDR teknolojisi yavaş yavaş mobilde kendisine yer bulmaya başladı. Netflix, HDR içeriklerini mobile getiriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Netflix, HDR içerikleri LG G6 ile akıllı telefonlara getiriyor

LG’nin yeni amiral gemi akıllı telefonu G6 ile ilgili dikkat çeken duyurulardan birisi Dolby Vision ve HDR 10 standartlarını desteklemesi olmuştu. Görüntü kalitesinin en üst seviyeye çıkarılmasını amaçlayan bu teknolojiler için içerikler de artıyor.

Netflix’den HDR adımı

Çevrim içi video platformu Netflix, LG G6 amiral gemisi ile başlamak üzere HDR içerikleri uyumlu akıllı telefonlara sunmaya başlayacağını duyurdu. Böylece büyük ekranlı televizyonların yanında akıllı telefon ekranlarında da görsel kalitesi yüksek içerikler izlenebilecek.

HDR teknolojisi sadece LG G6’ya özel bir standart değil. Geçen yıl Galaxy Note 7 ekranı da HDR 10 destekliyordu. Yine Xperia XZ Premium modelinde de HDR 10 desteği mevcut. Bu telefonlara da kısa süre içerisinde Netflix desteğinin gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung telefonlarına RCS desteği geliyor"

Diğer taraftan Netflix’in önemli bir duyurusu daha vardı. Firma uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şifreleme ve sıkıştırma tenkolojilerinde de sona geldi. Kullanıcının daha az veri tüketmesini sağlayacak yeni teknolojiler ile 2GB kotalı bir kullanıcı yaklaşık 30 saatlik Netflix içeriği izleyebilecek. Özellikle veri tüketiminin pahalı veya hızların yetersiz bölgelerde daha fazla kullanıcıya erişilmesi amaçlanıyor. Yeni teknolojiler yıl içerisinde mobil cihazlara sunulmaya başlanacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Netlifx-brings-HDR-streaming-to-smartphones-starting-with-the-LG-G6_id91583 Yorum Yaz
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BlackLead 2 yıl
2 gb ile 1080p 30 saat imkansız aga büyücü mü la bunlar
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echonia 2 yıl
h.265 formatından haberiniz yok sanırım
hvec olarak da geçer
18 GB h.264 formatında 1080 filmin sound ayarlarıyla oynanmamış hali h.265 ile 5 GB'a düşebiliyor
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Mixus 2 yıl
30 saat olayı yalan 144p değilse.
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QuexSeeL 2 yıl
Haberde sadece Netflix içeri izlenebilecek deniliyor niye kendinizi 1080p ile sınırladınız ki?! Belki 4K içerik olacak.
Teknoloji ve Bilim de imkansız yoktur gelişim vardır netice almak sadece zaman meselesidir. Sıkıştırma, kodek teknolojisi ve bu veriyi işleme teknolojisi de ilerliyor haliyle. 2 yıl önceki sıkıştırma, veri boyutları farklıydı günümüzde farklı 2 yıl sonra daha da farklı olacak.
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BlackLead 2 yıl
2 gb ile 1080p 30 saat imkansız aga büyücü mü la bunlar
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Marrusia 2 yıl BlackLead
BlackLead
2 gb ile 1080p 30 saat imkansız aga büyücü mü la bunlar

Katiliyorum ufak atta civcivler yesin misali
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mehmedaltair 2 yıl BlackLead
BlackLead
2 gb ile 1080p 30 saat imkansız aga büyücü mü la bunlar

Aslında imkansız değil ama netlix'in de bir halt yaptığı yok zaten. Sadece google'ın vp9 kodeğini kendi platformlarına entegre ediyorlar. 1080p 3 dakikalık bir video 20 mb falan tutuyordu sanırım. Oradan bir hesap yapılabilir
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Patren 2 yıl
2gb ta 30 saat 1080p film izlemek efsane olur
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bluebest 2 yıl
Son paragraf hoşuma gitti hadi inşallah.
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