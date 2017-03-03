Netflix, HDR içerikleri LG G6 ile akıllı telefonlara getiriyor

LG’nin yeni amiral gemi akıllı telefonu G6 ile ilgili dikkat çeken duyurulardan birisi Dolby Vision ve HDR 10 standartlarını desteklemesi olmuştu. Görüntü kalitesinin en üst seviyeye çıkarılmasını amaçlayan bu teknolojiler için içerikler de artıyor.

Netflix’den HDR adımı

Çevrim içi video platformu Netflix, LG G6 amiral gemisi ile başlamak üzere HDR içerikleri uyumlu akıllı telefonlara sunmaya başlayacağını duyurdu. Böylece büyük ekranlı televizyonların yanında akıllı telefon ekranlarında da görsel kalitesi yüksek içerikler izlenebilecek.

HDR teknolojisi sadece LG G6’ya özel bir standart değil. Geçen yıl Galaxy Note 7 ekranı da HDR 10 destekliyordu. Yine Xperia XZ Premium modelinde de HDR 10 desteği mevcut. Bu telefonlara da kısa süre içerisinde Netflix desteğinin gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Bkz.

"Samsung telefonlarına RCS desteği geliyor"

Diğer taraftan Netflix’in önemli bir duyurusu daha vardı. Firma uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şifreleme ve sıkıştırma tenkolojilerinde de sona geldi. Kullanıcının daha az veri tüketmesini sağlayacak yeni teknolojiler ile 2GB kotalı bir kullanıcı yaklaşık 30 saatlik Netflix içeriği izleyebilecek. Özellikle veri tüketiminin pahalı veya hızların yetersiz bölgelerde daha fazla kullanıcıya erişilmesi amaçlanıyor. Yeni teknolojiler yıl içerisinde mobil cihazlara sunulmaya başlanacak.