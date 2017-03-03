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Facebook, City Guides isimli yeni özelliği test ediyor

Birçok alanda hizmet sunan Facebook, şimdi de kullanıcılarının yeni yerler gezerken faydalanması amacıyla yeni bir özelliği test ediyor. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl
1,8b
1
Web Siteleri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Facebook, City Guides isimli yeni özelliği test ediyor
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Facebook, sosyal paylaşım sitesinin içeriğiyle uyumlu olan yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. “City Guides” isimli bu özellik, Facebook kullanıcılarının yeni şehirler gezerken işine yarabilecek bilgiler barındırıyor.

İlk olarak geçtiğimiz Aralık ayında gündeme gelen City Guides, geliştirilmesiyle birlikte test amacıyla birçok iOS ve Android kullanıcısının kullanımına sunuldu. Özelliği kullanarak şehirlerdeki etkinliklere, restaurantlara, konaklama yerlerine, gezilebilecek yerlere ve çok daha fazlasına ulaşmak mümkün.

City Guides’ın ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Facebook yetkilileri, City Guides’ın sosyal paylaşım sitesine kapsamlı bir yenilik getirmeyeceğini, asıl amaçlarının kişiye özel kullanım deneyimi sunmak olduğunu açıkladılar.



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