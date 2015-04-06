Gelecek nesil Apple TV 4K desteğine sahip olmayabilir

Haziran ayında Apple'ın WWDC etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni nesil Apple TV'ye ait detaylar gün geçtikçe artıyor. Daha önceki raporlarda Siri desteği ve çevrimiçi TV izleme özelliğinin getirileceği belirtilen Apple TV ilgili Apple'a yakın bir kaynaktan gelen bilgilere göre yeni nesilde 4K görüntü desteğini getirmemesi bekleniyor.

4K yerine 1080p çözünürlükte yayınları görüntüleyeceği belirtilen cihazda bu durumun arkasında içerik yetersizliği ve 4K görüntünün yaptığı ekstra veri trafiği yükü gibi nedenlerin olabileceği belirtiliyor. İşin kullanıcı tarafına baktığımız zaman 4K TVlerin halen daha yaygın kullanımda olmadığı ve 4K yayın için yeterince stabil ve güçlü internet altyapısının yaygın olmadığını da göz önüne alırsak 4K desteği eksikliğinin çok da aranan bir özellik olmayacağı tahmin edilebilir.

Daha önceki raporlarda belirtildiği üzere Apple TV'de iPhone 6'da da yer alan A8 yongasetinin yer alacağını ve bu yongasetinin 4K görüntü kapasitesine sahip olduğunu göz önüne alırsak Apple'ın gerekli durumda bir güncelleme yardımıyla 4K özelliğini Apple TV'ye kazandırabileceğini de bekleyebiliriz.





http://www.buzzfeed.com/johnpaczkowski/new-apple-tv-will-not-support-4k-video-streaming#.xyvp4pMDjJ