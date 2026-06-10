Dünya Kupası TRT’de 4K olmayacak: Vergi var, 4K yayın yok

TRT 4K kanalında 2018 Dünya Kupası ve 2022 Dünya Kupası’ndaki tüm maçlar 4K kalitede canlı ve ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Euro 2024’te ise UEFA’nın maliyet gerekçesiyle 4K yayın seçeneğini kaldırması nedeniyle maçlar 4K yayınlanmadı. Dünya Kupası 2026’da ise 4K yayın mevcut olmasına rağmen TRT bu maçları 4K olarak yayınlamayacak. Maçlar TRT1, TRT Spor ve Tabii’de Full HD olarak yayınlanacak.
TRT'nin Dünya Kupası 2026 ilk hafta yayın programı
Türkiye’nin maçları Almanya’da 4K ve Türkçe spikerli olarak yayınlanacak
TRT neden Dünya Kupası’nda 4K yayın yapmıyor?
TRT’nin Dünya Kupası’nda 4K yayın yapmama nedeni "maliyet". Maliyeti artıran unsurlar arasında Maliyeti artıran unsurlar arasında 4K yayın için gereken ek uydu kapasitesi ve teknik altyapı yatırımlarının yanı sıra, bu turnuvada maç sayısının 64'ten 104'e çıkması da bulunuyor.
Dünya Kupası yayınları FIFA tarafından uluslararası yayın merkezi üzerinden 4K çözünürlükte (3840×2160 piksel) ve 59.94fps olarak dağıtılıyor. Ancak bir yayın kuruluşunun 4K sinyali izleyiciye ulaştırabilmesi için sadece bu sinyali satın alması yeterli değil. Yayının alınması, işlenmesi, uydu üzerinden iletilmesi ve dağıtılması için ek altyapı ve bant genişliği gerekiyor.
En büyük maliyetlerden biri uydu kapasitesi kiralama ücretleri. Bir 1080p yayın ile 4K yayın arasında ciddi bant genişliği farkı bulunuyor. 4K yayın için daha yüksek veri akışı gerektiğinden uydu operatörlerinden daha fazla kapasite kiralanması gerekiyor. Örneğin HD yayın 6-10 Mbps aralığında iletilebilirken, yüksek kaliteli bir 4K HDR yayın 20-35 Mbps veri hızlarına ihtiyaç duyabiliyor. Bu da özellikle bir ay süren Dünya Kupası gibi organizasyonlarda yayıncıların maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor.
2026 Dünya Kupası'nın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenmesi de maliyetleri artıran etkenlerden biri. İlk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuvada maç sayısı 64'ten 104'e yükselecek. Daha fazla maç, daha uzun yayın süresi ve daha yüksek teknik maliyet anlamına geliyor.
Avrupa’da sadece 6 ülkede 4K maç yayını olacak
Yıllar içinde 4K maç yayınlarının daha da yaygınlaşması beklenirken, Dünya Kupası 2026’da tablo bunun tersini gösteriyor. Birçok yayıncının maliyet ve teknik gerekçelerle 4K yayından vazgeçtiği görülüyor.
Avrupa kıtasında yalnızca 6 ülkede 4K kalitesinde maç yayını yapılacak. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya ve İspanya’da maçlar 4K kalitesinde yayınlanacak. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı diğer Avrupa ülkelerinde ise karşılaşmalar Full HD olarak izleyiciye sunulacak.
Dünya Kupası 2026’yı 4K yayınlayacak ülkeler
- ABD
- Kanada
- İngiltere
- İspanya
- Fransa
- İtalya
- Almanya
- Avusturya
- Japonya
- Çin
- Hong Kong
- İsrail
- Brezilya
- Arjantin
- Şili
- El Salvador
- Nikaragua
- Guatemala
TRT’den açıklama yok
TRT, 4K yayın yapılmaması konusunda resmi bir açıklama yayımlamadı. Ancak Hollanda, Polonya, İsviçre ve bazı İskandinav ülkelerindeki yayıncılar, Dünya Kupası 2026 karşılaşmalarını artan maliyetler nedeniyle 4K yerine HD kalitesinde yayınlayacaklarını duyurdu.
Vatandaş tepkili: "Vergi var, 4K yayın yok"
Kamu yayıncısı olarak faaliyet gösteren TRT, bandrol ücreti ve reklam gelirleriyle finansmanını sürdürüyor. Televizyon, akıllı telefon, bilgisayar, tablet ve otomobil satışlarından alınan bandrol ücreti ile ciddi miktarda gelir elde ediliyor. Vatandaşlar yüksek oranlarda bandrol ücreti alınmasına rağmen 4K yayın olmamasına tepkili.
TRT Bandrol Oranları
- Televizyonlar: %16
- Radyolar ve radyo alıcılı cihazlar: %16
- Cep telefonları ve SIM'li akıllı saatler: %12
- Uydu alıcıları: %12
- Bilgisayar ve tabletler: %4
- Taşıtlar (radyo alıcısı bulunan): %0,8
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