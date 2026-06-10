Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünya Kupası TRT’de 4K olmayacak: Vergi var, 4K yayın yok

    Türkiye’nin 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası heyecanına hazırlanırken TRT’nin yayın kararı tartışma yarattı. Dünya Kupası maçlarında 4K yayın yapılmayacak. Futbolseverler karara tepki gösterdi.

    Dünya Kupası TRT’de 4K olmayacak: Vergi var, 4K yayın yok Tam Boyutta Gör
    Türkiye, 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmanın heyecanını yaşarken TRT’den futbolseverleri üzen açıklama geldi. TRT’nin maç takvimine göre bu sene Dünya Kupası’nda 4K maç yayını olmayacak. Milli takımızın maçları 1080p kalitede yayınlanacak.

    TRT 4K kanalında 2018 Dünya Kupası ve 2022 Dünya Kupası’ndaki tüm maçlar 4K kalitede canlı ve ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Euro 2024’te ise UEFA’nın maliyet gerekçesiyle 4K yayın seçeneğini kaldırması nedeniyle maçlar 4K yayınlanmadı. Dünya Kupası 2026’da ise 4K yayın mevcut olmasına rağmen TRT bu maçları 4K olarak yayınlamayacak. Maçlar TRT1, TRT Spor ve Tabii’de Full HD olarak yayınlanacak.

    TRT'nin Dünya Kupası 2026 ilk hafta yayın programı

    Dünya Kupası TRT’de 4K olmayacak: Vergi var, 4K yayın yok Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin maçları Almanya’da 4K ve Türkçe spikerli olarak yayınlanacak

    Dünya Kupası TRT’de 4K olmayacak: Vergi var, 4K yayın yok Tam Boyutta Gör
    Milli Takımımızın 24 yıl sonra katıldığı turnuvada TRT’nin 4K yayın yapmayı tercih etmemesine karşın, gurbetçiler Alman medya kuruluşu Magenta TV’de Dünya Kupası’nı 4K Dolby Vision ve Dolby Audio 5.1 kalitesinde seyredecek. Üstelik Türkiye’nin maçlarında Türkçe spiker seçeneği sunulacak. Karşılaşmaları Ertem Şener ve Halil Altıntop anlatacak.

    TRT neden Dünya Kupası’nda 4K yayın yapmıyor?

    TRT’nin Dünya Kupası’nda 4K yayın yapmama nedeni "maliyet". Maliyeti artıran unsurlar arasında Maliyeti artıran unsurlar arasında 4K yayın için gereken ek uydu kapasitesi ve teknik altyapı yatırımlarının yanı sıra, bu turnuvada maç sayısının 64'ten 104'e çıkması da bulunuyor.

    Dünya Kupası yayınları FIFA tarafından uluslararası yayın merkezi üzerinden 4K çözünürlükte (3840×2160 piksel) ve 59.94fps olarak dağıtılıyor. Ancak bir yayın kuruluşunun 4K sinyali izleyiciye ulaştırabilmesi için sadece bu sinyali satın alması yeterli değil. Yayının alınması, işlenmesi, uydu üzerinden iletilmesi ve dağıtılması için ek altyapı ve bant genişliği gerekiyor.

    En büyük maliyetlerden biri uydu kapasitesi kiralama ücretleri. Bir 1080p yayın ile 4K yayın arasında ciddi bant genişliği farkı bulunuyor. 4K yayın için daha yüksek veri akışı gerektiğinden uydu operatörlerinden daha fazla kapasite kiralanması gerekiyor. Örneğin HD yayın 6-10 Mbps aralığında iletilebilirken, yüksek kaliteli bir 4K HDR yayın 20-35 Mbps veri hızlarına ihtiyaç duyabiliyor. Bu da özellikle bir ay süren Dünya Kupası gibi organizasyonlarda yayıncıların maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor.

    2026 Dünya Kupası'nın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenmesi de maliyetleri artıran etkenlerden biri. İlk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuvada maç sayısı 64'ten 104'e yükselecek. Daha fazla maç, daha uzun yayın süresi ve daha yüksek teknik maliyet anlamına geliyor.

    Avrupa’da sadece 6 ülkede 4K maç yayını olacak

    Yıllar içinde 4K maç yayınlarının daha da yaygınlaşması beklenirken, Dünya Kupası 2026’da tablo bunun tersini gösteriyor. Birçok yayıncının maliyet ve teknik gerekçelerle 4K yayından vazgeçtiği görülüyor.

    Avrupa kıtasında yalnızca 6 ülkede 4K kalitesinde maç yayını yapılacak. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya ve İspanya’da maçlar 4K kalitesinde yayınlanacak. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı diğer Avrupa ülkelerinde ise karşılaşmalar Full HD olarak izleyiciye sunulacak.

    Dünya Kupası 2026’yı 4K yayınlayacak ülkeler

    Dünya Kupası TRT’de 4K olmayacak: Vergi var, 4K yayın yok Tam Boyutta Gör

    • ABD
    • Kanada
    • İngiltere
    • İspanya
    • Fransa
    • İtalya
    • Almanya
    • Avusturya
    • Japonya
    • Çin
    • Hong Kong
    • İsrail
    • Brezilya
    • Arjantin
    • Şili
    • El Salvador
    • Nikaragua
    • Guatemala

    TRT’den açıklama yok

    TRT, 4K yayın yapılmaması konusunda resmi bir açıklama yayımlamadı. Ancak Hollanda, Polonya, İsviçre ve bazı İskandinav ülkelerindeki yayıncılar, Dünya Kupası 2026 karşılaşmalarını artan maliyetler nedeniyle 4K yerine HD kalitesinde yayınlayacaklarını duyurdu.

    Vatandaş tepkili: "Vergi var, 4K yayın yok"

    Kamu yayıncısı olarak faaliyet gösteren TRT, bandrol ücreti ve reklam gelirleriyle finansmanını sürdürüyor. Televizyon, akıllı telefon, bilgisayar, tablet ve otomobil satışlarından alınan bandrol ücreti ile ciddi miktarda gelir elde ediliyor. Vatandaşlar yüksek oranlarda bandrol ücreti alınmasına rağmen 4K yayın olmamasına tepkili.

    TRT Bandrol Oranları

    • Televizyonlar: %16
    • Radyolar ve radyo alıcılı cihazlar: %16
    • Cep telefonları ve SIM'li akıllı saatler: %12
    • Uydu alıcıları: %12
    • Bilgisayar ve tabletler: %4
    • Taşıtlar (radyo alıcısı bulunan): %0,8
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    YouGotThatRight +76 darkaura +52 CWaRRioR +35 Oğuzhan Alıcı +34 kaptan3471 +31 isimvermeyenizleyici +27 korozyon +27 emrekaradag +25 tolgauslu06 +24 0537 +23
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    95 Kişi Okuyor (30 Üye, 65 Misafir) 30 Masaüstü 65 Mobil
    ozerxcom, uchihaitachi, BatuOztas ve 20 üye daha okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1192 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    dünya kupası, 2026 dünya kupası ve
    4 etiket daha trt 4k Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,6b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    page fault in nonpaged area philips tv ekran yansıtma hotbird güzel kanallar fiat d602 uyku apnesi ameliyatı olanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum