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    tvOS 27 ile Apple TV daha akıllı hâle geldi: AI ile altyazı oluşturma özelliği dikkat çekiyor

    tvOS 27 duyuruldu. Yeni güncelleme; cihaz üzerinde çalışan AI ile otomatik oluşturulan altyazılar, daha akıcı arayüz animasyonları ve yenilenen Podcasts uygulamasıyla geliyor.

    tvOS 27 ile Apple TV Daha Akıllı Hâle Geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın dün düzenlediği WWDC 2026 etkinliği daha çok iOS 27 ve macOS 27 gibi büyük platform güncellemeleriyle gündeme geldi belki ama şirketin televizyon platformu tvOS da dikkat çekici bazı yenilikler aldı. Son yıllarda Apple TV tarafında daha çok küçük iyileştirmeler yapan Apple, tvOS 27 ile birlikte özellikle erişilebilirlik ve yapay zekâ destekli özellikler konusunda önemli eklemeler yaptı. Yeni sürüm; yenilenen Podcasts uygulaması, daha akıcı arayüz animasyonları ve cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ destekli altyazı oluşturma sistemigibi çeşitli yenilikler içeriyor.

    Apple TV'ye Otomatik Altyazı Oluşturma Özelliği Geldi

    tvOS 27 ile gelen en dikkat çekici yeniliklerden biri, videolar için otomatik altyazı oluşturma özelliği oldu. Apple’ın cihaz üzerinde çalışan konuşma tanıma sistemi sayesinde artık altyazısı bulunmayan videolara yapay zekâ tarafından otomatik olarak altyazı üretilebiliyor. Üstelik bu işlem doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirildiği için kullanıcı verileri buluta gönderilmiyor. Apple’ın son dönemde özellikle vurguladığı “gizlilik odaklı yapay zekâ” yaklaşımının tvOS tarafına da taşındığı görülüyor. Ancak bu özellik şimdilik yalnızca ABD ve Kanada’daki İngilizce içeriklerde kullanılabiliyor. Apple, ilerleyen dönemde daha fazla dil ve bölge desteği sunacağını söylüyor

    Apple ayrıca Apple Podcasts uygulamasını da yeniden tasarladı. Yeni sürümle birlikte uygulamanın arayüzü daha modern bir görünüme kavuşurken, akıllı indirme sistemi sayesinde kullanıcıların takip ettiği podcast bölümleri otomatik olarak indirilebiliyor. Böylece Apple TV üzerinden çevrimdışı podcast dinlemek daha pratik bir hâle geliyor.

    tvOS 27 Erişilebilirlik Konusunda da Önemli İyileştirmeler Yapıyor

    Yeni sürümde erişilebilirlik tarafında da önemli iyileştirmeler yer alıyor. tvOS 27 ile birlikte kullanıcılar artık altyazıların ve arayüzdeki diğer yazıların boyutunu sistem genelinde ayarlayabiliyor. Dynamic Type desteği sunan uygulamalarda geçerli olan bu özellik, özellikle görme problemi yaşayan kullanıcılar için Apple TV kullanımını daha kolay hâle getiriyor. Ancak Netflix ve Prime Video gibi bazı üçüncü parti uygulamaların henüz bu sisteme tam destek vermediği belirtiliyor.

    tvOS 27 ile gelen bir diğer dikkat çekici değişiklik ise işitme cihazlarıyla ilgili oldu. Apple artık “Made for iPhone” sertifikalı işitme cihazlarının Apple TV’ye çok daha kolay bağlanmasına izin veriyor. Şirketin verdiği bilgilere göre bu cihazlar artık neredeyse AirPods bağlar gibi birkaç dokunuşla eşleştirilebiliyor.

    Güncelleme yalnızca kullanıcı tarafında değil, geliştirici tarafında da bazı değişiklikler getiriyor. Apple, geliştiricilerin “localized asset packs” adı verilen yeni sistem sayesinde uygulamalarının depolama kullanımını azaltabileceğini söylüyor. Bu sistemin özellikle büyük medya uygulamalarında depolama alanını daha verimli kullanmaya yardımcı olması bekleniyor.

    Son olarak Apple Intelligence özellikleri de tvOS tarafına daha fazla entegre edilmeye başlanmış durumda. Apple Home ile birlikte kullanıldığında HomeKit Secure Video kayıtlarının artık cihaz üzerinde ya da Apple’ın “Private Cloud Compute” sistemi üzerinden analiz edilebildiği belirtiliyor. Bu sayede videolar için açıklama oluşturma ve arama gibi işlemler daha gelişmiş hâle gelirken, kullanıcı gizliliğinin de korunması hedefleniyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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