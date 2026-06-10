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    Apple'ın yeni yapay zeka modellerine Google desteği

    WWDC26 etkinliği sonrası Apple yöneticileri, yeni Apple Temel Modellerinin (AFM) mimarisini detaylandırdı, geliştirme sürecinde Google'ın teknolojisinin tam olarak nasıl yer aldığını açıkladı.

    Apple Foundation Modelleri Google Gemini Tam Boyutta Gör
    Yükseltilmiş Apple Foundation Modelleri, özel, güvenli ve emniyetli cihaz içi ve Özel Bulut Bilişim sunucu tarafı işlemlerini kullanan yeni Siri AI ve Apple Intelligence'ı destekliyor. Yeni modeller Google Gemini ve teknolojileri yardımıyla oluşturulsa da Apple, Temel Modeller'in Gemini'ın bir kopyası olmadığını, tamamen Apple yazılımı olduğunu söylüyor.

    AFM Yerel Modelleri tamamen Apple’a ait

    Apple'a göre, iPhone'larda, iPad'lerde ve Mac'lerde çalışan AFM yerel modelleri tamamen Apple tarafından geliştirilen modeller. Bu sistemler Apple tarafından eğitiliyor, optimize ediliyor ve dağıtılıyor ve cihazda bulunan birçok Apple Intelligence özelliğinin temelini oluşturuyor.

    Apple, cihaz üzerinde işlemenin kullanıcı gizliliğini korurken daha hızlı yanıtlar sağladığı için yapay zeka stratejisinin önemli bir parçası olduğunu defalarca vurguladı. Şirket daha önce, temel modellerin Apple'ın kendi çerçeveleri, veri kümeleri, ince ayar yöntemleri ve takviyeli öğrenme sistemleri kullanılarak eğitildiğini açıklamıştı.

    Apple'ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, "Google Asistan hiç kullanmadık" diyerek, Apple, Google'ın kullanıcılarına sunduğu Gemini modellerinin, Google'ın istemci tarafı kodunun ve Google Arama altyapısının, hiçbirinin kullanılmadığını belirtti.

    AFM Cloud Pro'nun Gemini bağlantıları var

    Daha ilginç açıklama, Apple'ın daha büyük bulut tabanlı modeli olan AFM Cloud Pro ile ilgili.

    Apple, AFM Cloud Pro'nun Apple markası altında çalışan bir Gemini modeli olmadığını söylüyor. Gemini'ın bir temel ve eğitim çıktılarının kaynağı olarak hizmet ettiği, Apple'ın ise bunun üzerinde önemli çalışmalar yaptığı görülüyor. Şirket, şunları kendi bünyesinde yürüttüğünü söylüyor:

    • Ön eğitim süreçleri
    • Eğitim sonrası optimizasyon
    • Takviyeli öğrenme
    • İnce ayar
    • Hizalama ve güvenlik eğitimi
    • Apple Intelligence için model özelleştirme

    Bu, Apple'ın Gemini tarafından üretilen çıktıları ve teknolojiyi geliştirme sürecinin bir parçası olarak kullandığı ancak kullanıcılara sunulan nihai modelin doğrudan bir Gemini dağıtımı yerine hâlâ bir Apple modeli olarak kabul edildiği anlamına geliyor.

    Yeni AFM (Apple Temel Modeller) ailesi neler sunuyor?

    Apple’ın Yapay Zeka Başkan Yardımcısı Amar Subramanya, iki cihaz içi model ve üç sunucu tarafı modelini kapsayan yeni AFM ailesini özetledi. Cihaz içi katman, yeni nesil yoğun mimari modeli olan AFM Core ve seyrek mimari kullanan ve doğal olarak çok modlu olan AFM Core Advanced'den oluşuyor.

    Subramanya, AFM Core Advanced'in daha önce çalıştırdıkları hiçbir cihaz içi modele benzemediğini ve bulut istekleri olmadan davet ve ifade edici sesler de dahil olmak üzere yeni özellikler sağladığını söyledi. Sunucu tarafında, AFM Cloud, gecikme optimizasyonlu Özel Bulut Hesaplama isteklerini yönetirken, AFM Cloud Image ise uzamsal yeniden çerçeveleme de dahil olmak üzere görüntü oluşturma ve düzenleme özelliklerini destekliyor.

    Google iş birliğinin en önemli detayı, Subramanya'nın bu dört modelin nasıl eğitildiğine dair açıklamasında ortaya çıktı. Subramanya, “Bunların hepsi Apple Silicon için özel olarak geliştirildi, takviyeli öğrenme ile özel veriler kullanılarak eğitildi ve Gemini öncü modellerinden elde edilen çıktılar kullanılarak iyileştirildi” dedi.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2026/06/09/apples-new-ai-contains-no-gemini/ https://www.macobserver.com/news/apple-confirms-afm-cloud-is-its-own-ai-model-trained-with-gemini-outputs/
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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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