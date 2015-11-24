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Gelecekte ekranlar çok ufak bir enerjiyle çalışabilecek

Üretim teknolojileri hızla ilerlerken daha az enerji tüketerek daha yüksek performans sunan çipleri piyasada görüyoruz. Peki ya ekran teknolojilerinde son durum ne?
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Gelecekte ekranlar çok ufak bir enerjiyle çalışabilecek
Günümüzde akıllı telefonların en büyük problemlerinden birisi şarjların çok hızlı şekilde tükenmesi. Bir çok kullanıcı akıllı telefonunu her gün, hatta gün içerisinde birden çok kez şarja takarak kullanıyor. Peki akıllı telefonlardaki bu tüketimin en önemli sebebi ne?

Üretim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte teknik bileşenler git gide daha az enerji harcamaya başlamış durumda. Hatırı sayılır güç tüketen bir çok elektronik parçada bu konuda önemli adımlar atılırken ekran konusu hala muallak. Günümüzde en çok enerjiyi ise akıllı telefonlarımızın ekran panelleri harcıyor, öyle ki çoğu zaman ekran parlaklığını kısmak arka plandaki uygulamaları kapatmaktan daha fazla enerji tasarruf etmemize yarayabiliyor.
Gelecekte ekranlar çok ufak bir enerjiyle çalışabilecek
 
Oxford Üniversitesi bünyesinde çalışan Bodle Technologies tarafından geliştirilen Bodle adındaki yeni ürün ise bu sorunu tamamen çözmeyi amaçlıyor. Neredeyse hiç enerji harcamayan teknoloji yine de keskin ve canlı renkler sunmayı başarabiliyor. Güneş ışığı altında da renkleri doğru bir şekilde aktarabilen yeni teknoloji şimdilik geliştirme aşamalarının çok başında. Bodle'ın geliştirilerek yeni ekran panellerinde kullanılması uzun bir süre gerektirebilir, ancak başarılı olunması halinde bu sürenin sonunda şarjı bir haftadan uzun giden akıllı telefonlara sahip olabileceğiz.Akıllı saat, gözlük gibi diğer ürünlerde de benzer ekran teknolojilerinin kullanılması geliştirmeyi daha da önemli hale getiriyor. 
Yeni materyalde parçalara gönderilen ufak elektrik darbeleri rengin değişmesine sebep oluyor. Bu durumda harcanan enerji ise günümüzdeki teknolojiye oranlar çok daha düşük. Kullanım sırasındaki kazancın yanı sıra üretim maliyetlerinde de önemli bir azalma söz konusu. Şirket şimdilik düşük maliyetler üretim için bir metod geliştirildiğini ve 12 ay içerisinde prototiplerin bu metod ile hazırlanacağını açıkladı. Geliştirmelerin devam etmesi ile birlikte materyalin 2017 yılında 2 Milyar dolarlık bir pazar yaratması bekleniyor.


http://www.engadget.com/2015/11/23/bodle-super-low-power-display/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Patren 4 yıl en beğenilen
herşey gelişiyor bir piller gelişimiyor
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EcZaNeT 4 yıl
yarı iletkenler hızlı gelişti fakat monitor , ekran gibi ürünler biraz geride kaldı ,, ümit vadeden bir çalışma gibi duruyor ..bununla birlikte ben AMOLED den ümitliyim şeffaf ve daha az enerji tüketen varyasyonları çıkarsa şaşırmam...
yarı iletkenler hızlı gelişti fakat monitor , ekran gibi ürünler biraz geride kaldı ,, ümit vadeden bir çalışma gibi duruyor ..bununla birlikte ben AMOLED den ...
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mgokhanozen 4 yıl
Telefonların en çok şarj yiyen donanımı olması muhtemel ekranların. Ekranlar az şarj yerse pil teknolojisinin geriliği bi nebze daha az hissedilecektir.
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gooogle96 4 yıl
Mate 7 de 4100 mah pil daha ne olsun.
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Master_Evil 4 yıl
sabah 8de açıyorum interneti 11de %10 şarj diye bırakıyorum telefonu, önce bataryaları geliştirsinler diyeceğim ama bu da bir gelişme
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BekirTemel 4 yıl
Batarya da rahatlayacak bir nebze o zaman
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Galleo 4 yıl
Hadi inşallah birde pile el atsalar
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Şehitkamil 4 yıl
Ben telefonu alırken batarya durumuna göre almıştım . Millet aldığı telefonların bataryasından dolayı tadını çıkaramıyor ki
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Mephalay 4 yıl
Ya bilgisayar ya da pil mimarisinin degismesi gerek batarya sorununun duzelmesi icin.
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suslu76 4 yıl
Batumatu
patrenherşey gelişiyor bir piller gelişimiyor
Çünkü pil dediğimiz aletler kimyasal tepkimelerden elektron açığa çıkartıyor... Belirli bir ortamda bulunabilecek atom sayısı bellidir. Günümüzde kullanılan pillerde katı metaller yani Lityum ve Potasyum kullanılmakta ve bunlarda sıkıştırılıp daha fazlasını bir alana sıkıştırma hayalini sonlandırmaktadır. Yeni bir metal, yeni bir element vs keşfedilmediği sürece pil teknolojisi büyük bir atılım yapamaz, aynı boyutta kapasitesini 2-3 katına katlayamaz. Sadece daha hızlı şarj olabilir yada pilin alanı daha verimli kullanılabilir. Pillerden boşuna büyük bir atılım beklemeyin.

senelik %10 gelisme bekliyorlar sanirim pil teknolojisinde tabi yeni bir tip pil isin icine girmezse nukleer piller gibi
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Batumatu 4 yıl
patren
herşey gelişiyor bir piller gelişimiyor

Çünkü pil dediğimiz aletler kimyasal tepkimelerden elektron açığa çıkartıyor... Belirli bir ortamda bulunabilecek atom sayısı bellidir. Günümüzde kullanılan pillerde katı metaller yani Lityum ve Potasyum kullanılmakta ve bunlarda sıkıştırılıp daha fazlasını bir alana sıkıştırma hayalini sonlandırmaktadır. Yeni bir metal, yeni bir element vs keşfedilmediği sürece pil teknolojisi büyük bir atılım yapamaz, aynı boyutta kapasitesini 2-3 katına katlayamaz. Sadece daha hızlı şarj olabilir yada pilin alanı daha verimli kullanılabilir. Pillerden boşuna büyük bir atılım beklemeyin.
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redoracle 4 yıl
gercekbilim.com/...
Bide şu pili koydunmu tamam batarya derdi filan kalmaz da,onca bu işten para kazananlar varken bunları bize zor verirler,ah kapitalist düzen ah,herşey para:)
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maximus8282 4 yıl
Renkleri daha az enerji harcayarak veriyor ama parlaklık meselesine pek değinilmemiş.
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Patren 4 yıl en beğenilen
herşey gelişiyor bir piller gelişimiyor
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ekran teknolojleri, geliştirilen teknolojiler ve
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