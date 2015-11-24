Gelecekte ekranlar çok ufak bir enerjiyle çalışabilecek

Günümüzde akıllı telefonların en büyük problemlerinden birisi şarjların çok hızlı şekilde tükenmesi. Bir çok kullanıcı akıllı telefonunu her gün, hatta gün içerisinde birden çok kez şarja takarak kullanıyor. Peki akıllı telefonlardaki bu tüketimin en önemli sebebi ne?

Üretim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte teknik bileşenler git gide daha az enerji harcamaya başlamış durumda. Hatırı sayılır güç tüketen bir çok elektronik parçada bu konuda önemli adımlar atılırken ekran konusu hala muallak. Günümüzde en çok enerjiyi ise akıllı telefonlarımızın ekran panelleri harcıyor, öyle ki çoğu zaman ekran parlaklığını kısmak arka plandaki uygulamaları kapatmaktan daha fazla enerji tasarruf etmemize yarayabiliyor.

Oxford Üniversitesi bünyesinde çalışan Bodle Technologies tarafından geliştirilen Bodle adındaki yeni ürün ise bu sorunu tamamen çözmeyi amaçlıyor. Neredeyse hiç enerji harcamayan teknoloji yine de keskin ve canlı renkler sunmayı başarabiliyor. Güneş ışığı altında da renkleri doğru bir şekilde aktarabilen yeni teknoloji şimdilik geliştirme aşamalarının çok başında. Bodle'ın geliştirilerek yeni ekran panellerinde kullanılması uzun bir süre gerektirebilir, ancak başarılı olunması halinde bu sürenin sonunda şarjı bir haftadan uzun giden akıllı telefonlara sahip olabileceğiz.Akıllı saat, gözlük gibi diğer ürünlerde de benzer ekran teknolojilerinin kullanılması geliştirmeyi daha da önemli hale getiriyor.

Yeni materyalde parçalara gönderilen ufak elektrik darbeleri rengin değişmesine sebep oluyor. Bu durumda harcanan enerji ise günümüzdeki teknolojiye oranlar çok daha düşük. Kullanım sırasındaki kazancın yanı sıra üretim maliyetlerinde de önemli bir azalma söz konusu. Şirket şimdilik düşük maliyetler üretim için bir metod geliştirildiğini ve 12 ay içerisinde prototiplerin bu metod ile hazırlanacağını açıkladı. Geliştirmelerin devam etmesi ile birlikte materyalin 2017 yılında 2 Milyar dolarlık bir pazar yaratması bekleniyor.





http://www.engadget.com/2015/11/23/bodle-super-low-power-display/?ncid=txtlnkusaolp00000595