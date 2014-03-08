Taskbox isimli geliştirici tarafından iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak hazırlanan gelişmiş e-posta uygulaması Boxer, ciddi bir indirime girdi.





Gmail, Outlook, Exchange (2007 ve üstü), Yahoo, Hotmail, iCloud, AOL ve IMAP e-posta servisleri yanında iCloud, Dropbox, Facebook ve LinkedIn gibi servisler ile entegrasyon desteğiyle gelen Boxer, Gmail'in iOS uygulamasına benzer tasarım çizgisiyle temel görevlerini yerine getirebiliyor, e-postalara şifre koyabiliyor ve ayrıntılı bildirim merkezi ile etkili bir e-posta denetimi sunabiliyor.





Daha önce 10,99$ fiyat etiketiyle satın alınabilen Boxer uygulamasına an itibariyle buradan 1,79 TL'ye ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id561712083?mt=8