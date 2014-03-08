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Gelişmiş e-posta uygulaması Boxer, ciddi bir indirime girdi

5 yıl
5,7b
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3
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gelişmiş e-posta uygulaması Boxer, ciddi bir indirime girdi
Taskbox isimli geliştirici tarafından iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak hazırlanan gelişmiş e-posta uygulaması Boxer, ciddi bir indirime girdi.

Gmail, Outlook, Exchange (2007 ve üstü), Yahoo, Hotmail, iCloud, AOL ve IMAP e-posta servisleri yanında iCloud, Dropbox, Facebook ve LinkedIn gibi servisler ile entegrasyon desteğiyle gelen Boxer, Gmail'in iOS uygulamasına benzer tasarım çizgisiyle temel görevlerini yerine getirebiliyor, e-postalara şifre koyabiliyor ve ayrıntılı bildirim merkezi ile etkili bir e-posta denetimi sunabiliyor.

Daha önce 10,99$ fiyat etiketiyle satın alınabilen Boxer uygulamasına an itibariyle buradan 1,79 TL'ye ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id561712083?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ethan 5 yıl
Linkte clear uygulamasi cikiyor
1 Yanıt Yanıtla
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theory of a dead man 5 yıl
androidde de var mı bunun gibi bir uygulama. Ücretsizlerin hiçbirisi kullanışlı değil.
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CanTnçr 5 yıl ethan
ethan

Linkte clear uygulamasi cikiyor

Teşekkürler düzeltildi
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