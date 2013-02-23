Geliştiriciler LG Nexus 4 modeline USB OTG özelliğini manuel olarak eklemeyi başardı





LG'nin Google ile işbirliği sonucu ürettiği son nesil referans akıllı telefonu Nexus 4 bilindiği gibi 8GB ve 16GB depolama kapasitesi ile ve oldukça uygun fiyatlarla satışa sunulmuştu. Ancak bunun karşılığında USB OTG desteği sunulmamıştı yani depolama birimleri de dahil USB üzerinden herhangi bir harici ürünü desteklenmiyordu. Sadece Bluetooth üzerinden çevre birimleri bağlanabiliyordu.





Bir süre gündemde kalan ve eleştirilen bu eksiklik için XDA gibi bağımsız geliştiriciler çalışmalara başlamıştı. Aslında bunun donanım bazlı olduğu ve giderilemeyeceği söylense de geliştiriciler bazı teknik çalışmalarla bunu çözmüş görünüyor.





CaptainMuon adlı XDA geliştiricisi, 5 voltluk bir USB Y kablosu, adb, fastboot gibi geliştirici araçları ve kendi Kernel sürümünü kullanarak manuel olarak USB OTG özelliğini cihaz üzerinde aktif hale getirmeyi başarmış. Geliştirici uygulanması gereken adımları tek tek sıralarken, cihazın tuğla haline gelmesi ve hatta tamamen kullanım dışı kalması ihtimalini de denemek isteyenlerin dikkatine sunuyor.





Nexus 4 cihazlarında manuel olara bu gayri resmi çözümü denemek isteyenler kaynak linkindeki talimatları izleyebilir.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=38076758#post38076758