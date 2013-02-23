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Geliştiriciler LG Nexus 4 modeline USB OTG özelliğini manuel olarak eklemeyi başardı

6 yıl
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24
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geliştiriciler LG Nexus 4 modeline USB OTG özelliğini manuel olarak eklemeyi başardı

LG'nin Google ile işbirliği sonucu ürettiği son nesil referans akıllı telefonu Nexus 4 bilindiği gibi 8GB ve 16GB depolama kapasitesi ile ve oldukça uygun fiyatlarla satışa sunulmuştu. Ancak bunun karşılığında USB OTG desteği sunulmamıştı yani depolama birimleri de dahil USB üzerinden herhangi bir harici ürünü desteklenmiyordu. Sadece Bluetooth üzerinden çevre birimleri bağlanabiliyordu.

Bir süre gündemde kalan ve eleştirilen bu eksiklik için XDA gibi bağımsız geliştiriciler çalışmalara başlamıştı. Aslında bunun donanım bazlı olduğu ve giderilemeyeceği söylense de geliştiriciler bazı teknik çalışmalarla bunu çözmüş görünüyor.

CaptainMuon adlı XDA geliştiricisi, 5 voltluk bir USB Y kablosu, adb, fastboot gibi geliştirici araçları ve kendi Kernel sürümünü kullanarak  manuel olarak USB OTG özelliğini cihaz üzerinde aktif hale getirmeyi başarmış. Geliştirici uygulanması gereken adımları tek tek sıralarken, cihazın tuğla haline gelmesi ve hatta tamamen kullanım dışı kalması ihtimalini de denemek isteyenlerin dikkatine sunuyor.

Nexus 4 cihazlarında manuel olara bu gayri resmi çözümü denemek isteyenler kaynak linkindeki talimatları izleyebilir. 

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=38076758#post38076758 Yorum Yaz
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hamzavav 6 yıl
Google ucuz olmanın yollarını arıyor, hala usb mantığı değişmedi sd kart sistemleri usb ile yer değişmeli artık.
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DH Misafiri 6 yıl
Bu LG ye bu sebeplerle gıcığım. Arkadaş bu kadar yazılım fakiri bir başka üretici yoktur.. Optimus 3D ye hala Android 4 sürümü çıkmadı. Birileri yapmaya çalışıyor ama 3d Nin kaynak kodları gizli olduğundan sağlıklı çalışmıyor. Bir kamyon paraya telefon satıyor ama arkasında durmuyor. Bir daha asla LG almam aldırmam... HTC nin gözünü seveyim...
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DH Misafiri 6 yıl
evet bağlana biliyor.
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yakmac 6 yıl
Herşeye ramen love you nexus :*
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carter 6 yıl

8GB ve 16GB depolama kapasitesi ile ve oldukça uygun fiyatlarla satışa sunulmuştu.



Ülkemiz haricinde gayet uygun bir cihaz. Firmalarımız sağ olsunlar iki cihaz fiyatına bizlere bir cihaz sunma gibi bir fedakarlık yapıyor.

OTG sorunu da tam olarak halledilebilirse cihazın belki de hafıza sorunu ve kamera haricinde eksi yönü kalmayacaktır.
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darkaura 6 yıl
bugun ilk defa nexus 4 kullanmak kismet oldu. gercekden cok hizli. farki cok acik. s3 yaninda halt yemis. yazilim optimisazyonu budur diyor.
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SystemApps 6 yıl
düşük hafızalı bir cihaza usb otg koymayarak aslında altında yatan strateji hakknda büyük bir ıpucu belirmekte...
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AERN 6 yıl
Vida yerleri açıkta görünüyor.
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regaibyigit. 6 yıl
Düşünen Biri
O vida yerleri neden açık anlayamadım gitti

iphonelarda da öyle
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Be All My Sins Remembered 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.

Düşünen Biri

O vida yerleri neden açık anlayamadım gitti


iphonelarda da öyle


Hiç dikkati mi çekmedi evet ama galiba sadece 4 te var
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hollowman_ 6 yıl
nexus 4 candır...
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saltooo 6 yıl
Kendi açımdan telefonun tek kusuru.
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