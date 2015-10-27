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Geliştiriciler yeni uygulama ile iPhone 6S'i tartıya çevirdi

iPhone 6S'in en çok öne çıkan özelliği şüphesiz ForceTouch teknolojisi. Peki ekrana yapılan baskıyı ölçen bu teknoloji uygulama geliştiricilerinin eline geçerse ne olur?
3 yıl
5,1b
1
23
iPad
Oğuz Avcı
Editör
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Geliştiriciler yeni uygulama ile iPhone 6S'i tartıya çevirdi
 
Apple'ın yeni ForceTouch teknolojisi bir çok geliştirici tarafından kabul gördü ve uygulamalar hızla güncellenmeye başladı. Yeni teknoloji ile birlikte ekrana yapılan baskı ölçülebilirken uygulamalar da basıncın büyüklüğüne göre farklı tepkiler verebiliyor. 
Bu teknolojinin farklı amaçlar için kullanılacağını bir çoğumuz tahmin etmiştik. Çok geçmeden beklenen oldu ve iPhone 6S'i tartıya çevirerek ağırlık ölçen Plum-O-Meter uygulaması yayınlandı. Geliştiriciler uygulama ile ilgili yayınladıkları demo videosunda 3 adet eriği sırayla iPhone 6S üzerine koyarak tartıyorlar. Ekrana birden fazla erik koyulduğunda ise uygulama otomatik olarak ağır olan eriği işaretleyebiliyor. Tabi uygulama erik dışında aklınıza gelebilecek bir çok cismi benzer şekilde de tartabiliyor.

Henüz tartılan cisimlerin ağırlığı hesaplanamıyor ancak ekrana yaptıkları baskı yüzde şeklinde ifade ediliyor. Uygulama şimdilik yalnızca jailbreak'lı iPhone 6S modellerinde çalışıyor ve App Store'da yer almıyor. ABD'li teknoloji devinin bu tarz bir uygulamayı markete ekleyip eklemeyeceği ise merak konusu, ancak şimdilik böyle bir uygulamaya izin verilmeyeceği düşünülüyor.

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profecco 3 yıl
Videoda bir şey tarttığını görmedim sadece yüzeye uygulanan iki basınç merkezinin birbirine oranı gösterilmiş. Anlamayan bir daha izlesin videoyu.
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aycibin 3 yıl
ikinci cismi koyunca ilkinin %'si değişiyor yani sadece arada kıyaslama yapıyor.gram cinsinde de yaparlar bence yakında.
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beter.böcek 3 yıl
forumun arayuzunde bile buna benzer degisiklik yapmissiniz :D
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yunus626emre 3 yıl
Her manavda bi tane görürüz artık
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alemburda34 3 yıl
Ben olsam elma tartardim :)
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ozkan_tpc 3 yıl
Dünyanın en pahalı erik tartısı :)
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Jack! 3 yıl
Diyarbakır karpuzunu tartar mı?
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kenan_0 3 yıl
2 tane aynı anda koyunca diğer tarafa baskı yaptıgı için tartamıyor. sadece bir nesne koymak lazım. oda tam ölçermi bilinmez.
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deoksiriboz1000 3 yıl
İşte apple ın farkı bu. Başka telefonlarda da bu özellik var ama apple reklamı ve pazarlamayı öyle güzel yapıyor ki fiyatına rağmen millet almak için sıraya giriyor. Yani teknoloji kadar onu nasıl sunduğun da önemli.
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MK* 3 yıl
Nane kekik tartan cikacaktir kesin.
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Amd64x2 3 yıl
Bence Apple böyle bir uygulamayı markete koymaz, telefonu almadan önce vereceği paranın basıncını ölçmek isteyenler olursa %100'ü görünce telefonu almaktan vazgeçebilir

Şaka bir yana, beklediğim bir teknoloji idi, çeşitli algoritmalarla gramaj hesabına doğru gider bu teknoloji, beklediğim derken öngördüğüm demek istedim yıllar önce sumorobot çalışmalarım için 22 TL'ye 1kg'lık hassas terazi almıştım zaten, ama o zaman olsaydı fazladan 4478TL verirdim kesinlikle, bir telefonda olmazsa olmaz özelliklerden biride terazi görevi görmesidir benim için
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FreeRun 3 yıl
güzel oluru var.
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Patren 3 yıl
gramıda gösteren programda yaparlar altın tartaken lazım olur
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1BilimAdamı 3 yıl



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Kabiz Civciv 3 yıl
Telefonun üzerine çıktım kilomu ölçmek için yardım diye başlık açacaklar hazırlıklı olmak lazım
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