Geliştiriciler yeni uygulama ile iPhone 6S'i tartıya çevirdi

Apple'ın yeni ForceTouch teknolojisi bir çok geliştirici tarafından kabul gördü ve uygulamalar hızla güncellenmeye başladı. Yeni teknoloji ile birlikte ekrana yapılan baskı ölçülebilirken uygulamalar da basıncın büyüklüğüne göre farklı tepkiler verebiliyor.

Henüz tartılan cisimlerin ağırlığı hesaplanamıyor ancak ekrana yaptıkları baskı yüzde şeklinde ifade ediliyor. Uygulama şimdilik yalnızca jailbreak'lı iPhone 6S modellerinde çalışıyor ve App Store'da yer almıyor. ABD'li teknoloji devinin bu tarz bir uygulamayı markete ekleyip eklemeyeceği ise merak konusu, ancak şimdilik böyle bir uygulamaya izin verilmeyeceği düşünülüyor.

Bu teknolojinin farklı amaçlar için kullanılacağını bir çoğumuz tahmin etmiştik. Çok geçmeden beklenen oldu ve iPhone 6S'i tartıya çevirerek ağırlık ölçen Plum-O-Meter uygulaması yayınlandı. Geliştiriciler uygulama ile ilgili yayınladıkları demo videosunda 3 adet eriği sırayla iPhone 6S üzerine koyarak tartıyorlar. Ekrana birden fazla erik koyulduğunda ise uygulama otomatik olarak ağır olan eriği işaretleyebiliyor. Tabi uygulama erik dışında aklınıza gelebilecek bir çok cismi benzer şekilde de tartabiliyor.