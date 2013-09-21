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Geliştirilen robot yılan, gelecekte bir gün Mars'ı keşfe çıkabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Geliştirilen robot yılan, gelecekte bir gün Mars'ı keşfe çıkabilir

Güneş Sistemi'nin Güneş'ten itibaren dördüncü gezegeni olma özelliğini taşıyan Mars, oldukça engeli bir araziye sahip. Bu arazi üzerinde çok daha rahat hareket edebilmek ve ulaşılması zor yerlere gidebilmek için doğanın soğuk kanlı hayvanlarından Yılan taklit edilerek geliştirilen yeni bir Robot, önümüzdeki yıllarda aktif olarak Mars üzerinde görev almaya başlayabilir.

SINTEF ICT (Uygulamalı Sibernetik), CIRiS (Uzayda Disiplinlerarası Araştırma Merkezi) ve MGK (Norveç Uzay Merkezi) arasında yapılan işbirliği kapsamında "SERPEX" adı altında geliştirilen ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) tarafından finanse edilen proje, Mars gibi engebeli arazilere sahip gezenler üzerinde keşif ve araştırma işlemlerinin çok daha etkili bir şekilde yapılması için hazırlanıyor. Yılan formunda tasarlandığı ve üretildiği için her türlü açıda oldukça kıvrak bir şekilde hareket edebilen robotun, uzay araçlarıyla da beraber çalışabileceği hatta manipülatör kolu olarak görev yapabileceği belirtiliyor.
Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden ve Mars görevi için gövde özellikleri açısından uygun yapıya getirilmeye çalışılan SERPEX projesi hakkında hazırlamış tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, robot yılanın yapabildiklerini görebilirsiniz.

Geliştirilen robot yılan, gelecekte bir gün Mars'ı keşfe çıkabilir

http://www.sintef.no/home/Press-Room/Research-News/Snake-robot-on-Mars/ Yorum Yaz
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BarışN 6 yıl
Eyvah eyvah, geliştirilen robot başlığında tartışılan şeylere bak
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drfree1 6 yıl
bi çizgi film vardı aklıma direk o geldı ondada bi gezegeni robot yıllanlar koruyordu.hatta çizgi filmde bi robot vardı üstünede araba koymuşlar şişman bi adam kullanıyordu robot u
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DaRKFoRCeS 6 yıl
israil çoktan yaptı bu tip robotu ama askeri amaçlı.hani sevmediğimiz bir ülke ama nedense dışa bağımlılıktan vazgeçemiyoruz.şu forum siteside gerçeğin yansıması şuradakilerin çoğu malesef boş yorum yazarken yurtdışından habire ülkeye ithalat geliyor.onlar geliştiriyor yapıyor satıyor , baştakiler vergi koyuyor 10 katına satıyor.millet bastırılmış duygularının stresini birbirine saldırarak atıyor.olay böyle devam edip gidiyor.yıl 2013 hala aynı yerdeyiz.
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HumbiGumbi 6 yıl
seven44
uzaylılar varmı yokmu ondan haber verin :)

Ozaman bu şarkı sana gelsin :))
youtube.com/...
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Ciginix 6 yıl
Adam konuyu felç etmiş
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DubSteq 6 yıl
tırmanma hareketii yapamadıktan sonra marsta ne işe yarıyacak :D (tırmanabileni vardı yanlış hatırlamıyorsam ama onu yapanlar farklıydı)
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musa_unsal2005 6 yıl
Bu yılan çok daha iyi olmuş gibi

youtube.com/...
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giogo 6 yıl
Mükemmel yapmışlar
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seven44 6 yıl
uzaylılar varmı yokmu ondan haber verin :)
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