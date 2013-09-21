Geliştirilen robot yılan, gelecekte bir gün Mars'ı keşfe çıkabilir





Güneş Sistemi'nin Güneş'ten itibaren dördüncü gezegeni olma özelliğini taşıyan Mars, oldukça engeli bir araziye sahip. Bu arazi üzerinde çok daha rahat hareket edebilmek ve ulaşılması zor yerlere gidebilmek için doğanın soğuk kanlı hayvanlarından Yılan taklit edilerek geliştirilen yeni bir Robot, önümüzdeki yıllarda aktif olarak Mars üzerinde görev almaya başlayabilir.





SINTEF ICT (Uygulamalı Sibernetik), CIRiS (Uzayda Disiplinlerarası Araştırma Merkezi) ve MGK (Norveç Uzay Merkezi) arasında yapılan işbirliği kapsamında "SERPEX" adı altında geliştirilen ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) tarafından finanse edilen proje, Mars gibi engebeli arazilere sahip gezenler üzerinde keşif ve araştırma işlemlerinin çok daha etkili bir şekilde yapılması için hazırlanıyor. Yılan formunda tasarlandığı ve üretildiği için her türlü açıda oldukça kıvrak bir şekilde hareket edebilen robotun, uzay araçlarıyla da beraber çalışabileceği hatta manipülatör kolu olarak görev yapabileceği belirtiliyor.

Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden ve Mars görevi için gövde özellikleri açısından uygun yapıya getirilmeye çalışılan SERPEX projesi hakkında hazırlamış tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, robot yılanın yapabildiklerini görebilirsiniz.

http://www.sintef.no/home/Press-Room/Research-News/Snake-robot-on-Mars/