Geliştirilen ultrason tabanlı teknoloji, Android telefonların dokunmadan kontrol edilmesine imkan veriyor

Teknolojinin gelişmesi ile önce tuşların yerini dokunmatik ekranlar aldı, şimdi ise dokunmatik ekranlar yerini el hareketlerini algılayabilen üç boyutlu kontrol sistemlerine bırakıyorlar. Gelişmiş mekanizmalar konusunda çalışma gösteren Norveç merkezli Elliptic Labs firmansı ise, yazılım ve donanım temelinde çalışan yeni kontrol sistemini Tokyo'da düzenlenen CEATEC fuarı kapsamında kullanıcıların ve diğer firmaların beğenisine sunmuş durumda.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için geliştirilen sistem, sadece 3mm boyutunda hazırlanan ultrason vericisiyle gönderilen sinyaller ile telefonun önünde meydana gelen el hareketlerini algılıyor, yorumluyor ve telefona ne yapması gerektiğini bildiriyor. Sonuç olarak telefonun ekranına dokunmadan Fruit Ninja gibi eğlenceli oyunlar oynanabiliyor, gazete okunabiliyor ya da internet üzerinde gezilebiliyor. İşleyiş olarak Leap Motion benzeri bir yapı ortaya koyabilen ve akıllı telefonların içerisine konumlandırılabilen sistem, şirketin kurucularından Haakon Bryhni'e göre yarasaların karanlıkta yönlerini bulabilmelerinden yani çoğu teknolojide de olduğu gibi doğada ilham alınarak hazırlanmış ve sistemde kullanılan ultrason cihazının donanım maliyeti yaklaşık 1,30$ ile 1,50$ gibi düşük bir seviyede tutulabilmiş.

Elliptic Labs’ın geliştirdiği yeni kontrol sistemi önümüzdeki yıldan itibaren Asya merkezli bazı cep telefonu firmalarının ürünleri içerisinde aktif olarak kullanılmaya başlanacak. Sistemin prototip aşamasından çekilen tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilir, sunulan performansı rahatlıkla görebilirsiniz.





http://venturebeat.com/2013/10/02/this-new-ultrasound-touchless-gesturing-tech-lets-you-control-your-android-phone-like-xbox-kinnect/