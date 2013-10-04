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Geliştirilen ultrason tabanlı teknoloji, Android telefonların dokunmadan kontrol edilmesine imkan veriyor

5 yıl
1,8b
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17
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Geliştirilen ultrason tabanlı teknoloji, Android telefonların dokunmadan kontrol edilmesine imkan veriyor
Geliştirilen ultrason tabanlı teknoloji, Android telefonların dokunmadan kontrol edilmesine imkan veriyor
Teknolojinin gelişmesi ile önce tuşların yerini dokunmatik ekranlar aldı, şimdi ise dokunmatik ekranlar yerini el hareketlerini algılayabilen üç boyutlu kontrol sistemlerine bırakıyorlar. Gelişmiş mekanizmalar konusunda çalışma gösteren Norveç merkezli Elliptic Labs firmansı ise, yazılım ve donanım temelinde çalışan yeni kontrol sistemini Tokyo'da düzenlenen CEATEC fuarı kapsamında kullanıcıların ve diğer firmaların beğenisine sunmuş durumda.
Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için geliştirilen sistem, sadece 3mm boyutunda hazırlanan ultrason vericisiyle gönderilen sinyaller ile telefonun önünde meydana gelen el hareketlerini algılıyor, yorumluyor ve telefona ne yapması gerektiğini bildiriyor. Sonuç olarak telefonun ekranına dokunmadan Fruit Ninja gibi eğlenceli oyunlar oynanabiliyor, gazete okunabiliyor ya da internet üzerinde gezilebiliyor. İşleyiş olarak Leap Motion benzeri bir yapı ortaya koyabilen ve akıllı telefonların içerisine konumlandırılabilen sistem, şirketin kurucularından Haakon Bryhni'e göre yarasaların karanlıkta yönlerini bulabilmelerinden yani çoğu teknolojide de olduğu gibi doğada ilham alınarak hazırlanmış ve sistemde kullanılan ultrason cihazının donanım maliyeti yaklaşık 1,30$ ile 1,50$ gibi düşük bir seviyede tutulabilmiş.
Elliptic Labs’ın geliştirdiği yeni kontrol sistemi önümüzdeki yıldan itibaren Asya merkezli bazı cep telefonu firmalarının ürünleri içerisinde aktif olarak kullanılmaya başlanacak. Sistemin prototip aşamasından çekilen tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilir, sunulan performansı rahatlıkla görebilirsiniz.


http://venturebeat.com/2013/10/02/this-new-ultrasound-touchless-gesturing-tech-lets-you-control-your-android-phone-like-xbox-kinnect/ Yorum Yaz
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gorkem2626 5 yıl en beğenilen
Elimiz kirli iken Mantikli olabilir ama,gereksiz kaliyor bu kadar ugrasana kadar su pil konusuna el atsinlar artik
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OverClocK1ng 5 yıl
"sistemde kullanılan ultrason cihazının donanım maliyeti yaklaşık 1,30$ ile 1,50$ gibi düşük bir seviyede tutulabilmiş."
Aha, Leap Motion'ı bitirdi...
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WB 5 yıl
Parmagi dokundurarak kullanmak suan daha kolay :)
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SEO-Uzmanı 5 yıl
uzun süredir uygulanabilinir teknolojide adam gibi bir yenilik yoktu !
açıkcası bu ses eko yansımalı teknoloji hoş bir yenilik olmuş gibi
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stalker(1979) 5 yıl
Bu gidişle dokunmatik ekrana gerek kalmayacak :)
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colaker 5 yıl
trackpad klavye nere dokunmatik dokunmamatik nere anasını satayım, bi meraktır kölesi olduk ekranların klavyeli telefonlarımı özlemiyo değilim
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bLack3ds 5 yıl
yakında bize dokunur bu aletler
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gfbekir 5 yıl
O parmak o ekrana dokunacak!
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engurlu 5 yıl
Galaxy S4 te kralı var..
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gorkem2626 5 yıl engurlu
engurlu
Galaxy S4 te kralı var..

Haha
Krallar Yatiyor Iyi Calismiyor O Zaman
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WB 5 yıl
Parmagi dokundurarak kullanmak suan daha kolay telefonda :)
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gorkem2626 5 yıl en beğenilen
Elimiz kirli iken Mantikli olabilir ama,gereksiz kaliyor bu kadar ugrasana kadar su pil konusuna el atsinlar artik
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seven44 5 yıl
güzel
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brshr 5 yıl
azınlık raporu, iron man, avatar filmlerindeki bilgisayarlar için zaman yaklaşıyot. artık fare ile çöp kutusuna göndermeyecez buruşturup atcaz
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