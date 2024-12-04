General Motors Çin'de eriyor: 5 milyar dolar gelir kaybı bekliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BYD gibi düşük maliyetli Çinli rakipleriyle rekabet etmekte zorlanan General Motors (GM), Çin'de 5 milyar dolarlık bir gelir kaybı bekliyor. Şirket, Çin otomobil pazarındaki payını hızla kaybediyor.

GM'nin Çin ortak girişimi olan SAIC-GM, 2024'ün dördüncü çeyreğinde gelirlerde 2.6 milyar dolar ila 2,9 milyar dolar arasında bir düşüş beklediğini açıkladı. Otomobil üreticisi ayrıca 2,7 milyar dolarlık bir yeniden yapılandırma masrafı bekliyor. GM'nin önlemleri arasında fabrika kapatmaları ve portföy optimizasyonları yer alacak. Ancak, hangi tesislerin kapatılacağı açıklanmadı.

Bu yılki zarar 350 milyon dolar

Çin'de üç çeyrek üst üste zarar eden GM'nın bu yılki kaybı 350 milyon dolar düzeyinde. Şirketin satışları 2024'ün ilk dokuz ayında yaklaşık %20 oranında düştü. ABD'li üreticinin Çin'deki pazar payı son 10 senede neredeyse yarı yarıya düşerek %15'ten %8,6'ya geriledi.

GM, Çin’deki operasyonlarının kısa vadede toparlanmasını beklemediğini açıkladı. Şirket, yaptığı açıklamada, “Sermaye verimliliği ve maliyet disiplini üzerine odaklanıyoruz. Çin’deki ortak girişimimizle birlikte işimizi sürdürülebilir ve karlı hale getirmek için çalışıyoruz. 2025 yılı sonuçlarının yıllık bazda iyileşme göstereceğini öngörüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Volkswagen ID.7'den tek şarjla 794 km menzil başarısı 5 sa. önce eklendi

Çinliler pazarı kasıp kavuruyor

Çoğu geleneksel otomobil üreticisi gibi GM de Çin'de BYD gibi düşük maliyetli elektrikli araç üreticileriyle rekabet etmekte zorlanıyor. BYD, Kasım ayında 506.804 araç satarak rekor kırdı ve yılın ilk 11 ayında 3,7 milyondan fazla elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satış rakamına ulaştı.

BYD, geçen yıl Volkswagen'i geride bırakarak Çin'in en çok satan otomobil markası oldu ve Alman üreticinin 40 yıllık hakimiyetini sonlandırdı. Yurtdışına açılmaya çalışan BYD, küresel otomobil satışlarında yıl sonu itibariyle Ford'u geçerek altıncı büyük otomobil üreticisi olma yolunda ilerliyor.

Bu arada ABD'de GM, üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %60 artışla 32.095 adet elektrikli araç satarak rekor kırdı. Ford ve Hyundai'yi geride bırakan GM, Kuzey Amerika'da Tesla'dan sonra en çok elektrikli araç satan üretici oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

General Motors Çin'de eriyor: 5 milyar dolar gelir kaybı bekliyor