Nvidia ve General Motors'tan yapay zeka iş birliği

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Tam Boyutta Gör Otomotiv devi General Motors (GM) ve yapay zeka lideri NVIDIA, çığır açan bir ortaklıkta güçlerini birleştirdi. Bu iş birliği, otomotiv ve teknoloji sektöründe önemli bir adım teşkil ediyor ve bildirildiğine göre yeni inovasyon fırsatları yaratıyor, ABD’yi küresel rakiplerle aynı hızda hareket edecek şekilde konumlandırıyor.

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Şirketler, yapay zeka, simülasyon ve son teknoloji bilgi işlem teknolojilerinden yararlanarak araçların, fabrikaların ve robotiklerin geleceğini devrim niteliğinde değiştirmek için bir araya geliyor. GM, fabrika planlamasını ve robotiğini güçlendirmek için NVIDIA'nın gelişmiş platformlarını kullanarak daha yüksek üretim verimliliği ve güvenliği için yol açacak.

Yeni nesil otonom araçlar

Tam Boyutta Gör GM, montaj hatlarının dijital ikizlerini oluşturmak için NVIDIA'nın Omniverse platformunu kullanacak. Bu, GM'nin üretim modellerini sanal olarak test etmesine, kesinti süresini azaltmasına ve verimliliği artırmasına olanak tanıyacak. Ek olarak, malzeme taşıma ve hassas kaynakta kullanılan robotik, güvenliği ve performansı yeni seviyelere çıkarmak için eğitilecek.

Ortaklık ayrıca otonom araçlara odaklanacak. GM, saniyede bir katrilyona kadar işlemi işleyebilen yapay zeka destekli NVIDIA DRIVE AGX platformunu kullanmayı planlıyor. Bu güçlü sistem, saniyede 254 trilyona kadar işlemi işleyen yapay zeka çiplerine dayanan mevcut modelleri çok geride bırakarak otonom araçların gelişimini hızlandıracak.

General Motors CEO’sunun açıklamasına göre, yapay zeka, üretim süreçlerini optimize etmek ve sanal testleri hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda GM’nin iş gücünü işçiliğe odaklamasına imkan verirken daha akıllı araçlar üretmesine de yardımcı olacak.

Bu duyuru, Çinli otomobil üreticilerinin DeepSeek'i araçlarına hızla entegre etmeye başlamasıyla geldi. DeepSeek, ses kontrolünü, web aramasını, mesajlaşmayı ve haritalamayı geliştirmeyi amaçlayan bir yapay zeka şirketi. GM'nin NVIDIA ile iş birliğinin, bu büyüyen küresel rekabete bir yanıt olduğu bildirildi.

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Nvidia ve General Motors'tan yapay zeka iş birliği