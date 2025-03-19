Nvidia ve General Motors'tan yapay zeka iş birliği

Şirketler, yapay zeka, simülasyon ve son teknoloji bilgi işlem teknolojilerinden yararlanarak araçların, fabrikaların ve robotiklerin geleceğini devrim niteliğinde değiştirmek için bir araya geliyor. GM, fabrika planlamasını ve robotiğini güçlendirmek için NVIDIA'nın gelişmiş platformlarını kullanarak daha yüksek üretim verimliliği ve güvenliği için yol açacak.
Yeni nesil otonom araçlar
Ortaklık ayrıca otonom araçlara odaklanacak. GM, saniyede bir katrilyona kadar işlemi işleyebilen yapay zeka destekli NVIDIA DRIVE AGX platformunu kullanmayı planlıyor. Bu güçlü sistem, saniyede 254 trilyona kadar işlemi işleyen yapay zeka çiplerine dayanan mevcut modelleri çok geride bırakarak otonom araçların gelişimini hızlandıracak.
General Motors CEO’sunun açıklamasına göre, yapay zeka, üretim süreçlerini optimize etmek ve sanal testleri hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda GM’nin iş gücünü işçiliğe odaklamasına imkan verirken daha akıllı araçlar üretmesine de yardımcı olacak.
Bu duyuru, Çinli otomobil üreticilerinin DeepSeek'i araçlarına hızla entegre etmeye başlamasıyla geldi. DeepSeek, ses kontrolünü, web aramasını, mesajlaşmayı ve haritalamayı geliştirmeyi amaçlayan bir yapay zeka şirketi. GM'nin NVIDIA ile iş birliğinin, bu büyüyen küresel rekabete bir yanıt olduğu bildirildi.Kaynakça https://nvidianews.nvidia.com/news/general-motors-and-nvidia-collaborate-on-ai-for-next-generation-vehicle-experience-and-manufacturing https://news.gm.com/home.detail.html/Pages/topic/us/en/2025/mar/0318-nvidia-richardson.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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