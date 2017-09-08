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Geroge Orwell'ın "Hayvan Çiftliği" adlı eseri video oyunu oluyor

Stalin yönetimini ve sosyalizm dönemini en iyi yansıtan bir George Orwell klasiği Hayvan Çiftliği video oyunu oluyor. Yapımcı ekip çalışmalara başlamış durumda.
1 yıl
2,1b
1
7
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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George Orwell’in edebiyat tarihine mal olmuş ve pek çok projeye ilham vermiş Hayvan Çiftliği eseri video oyunu oluyor. Fable ve The Witcher gibi projelerde çalışmış tecrübeli bir ekip eseri oyun dünyasına kazandırmak için kolları sıvadı.

Hikaye anlatımı

Halen ilgi gören ve tavsiye edilen Hayvan Çiftliği, 1940’lı yıllardaki Stalin dönemini ve sosyalizmi çok iyi yansıtıyor. Bununla birlikte kitabın günümüzde yaşananları da iyi bir şekilde yansıttığını söylemek mümkün.

Hayvan Çiftliği oyunu aksiyon oyunundan çok hikaye anlatımı tarzının ağır bastığı bir macera-inşa etme türüne ait olacak. Manor Çiftliği’ndeki bir hayvanı oynadığınız oyun, verdiğiniz kararlarla çiftliğin kaderi üzerindeki etkinizi anlatacak.

Ayrıca Bkz. "James Bond artık Apple için çalışacak"

Oyuncular hikaye anlatımı ile oyunda ilerlerken diğer taraftan inşa etme seçenekleri ile çiftliğin nasıl şekilleneceğini belirlemeye çalışacak. Yapımcı ekip oyunun sadece tek bir karaktere değil çiftlikteki diğer hayvanlara da odaklanacağını belirtiyor.

Hayvan Çiftliği oyunu henüz geliştirme aşamasında ve ne zaman piyasaya çıkacağına dair net bilgiler bulunmuyor. Önümüzdeki aylarda oyunun ilerleme süreci ile ilgili daha ayrıntılı bilgilerin paylaşılacağı ifade ediliyor. 

 

https://www.engadget.com/2017/09/06/george-orwell-animal-farm-video-game/ Yorum Yaz
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Kaanu74 1 yıl en beğenilen
"George Orwell'ın kitaplarında "bak solcular iktidara gelirse bunları bize yapacak" diye korkuttuğu herşeyi sağcı iktidarlar yaptı." diye bi tivit vardı. Sovyetlerde bulunmamış, sosyalizm deneyimini yaşamamış bir insan nasıl Stalin dönemini ve sosyalizmi en iyi anlatabilir? :)
"George Orwell'ın kitaplarında "bak solcular iktidara gelirse bunları bize yapacak" diye korkuttuğu herşeyi sağcı iktidarlar yaptı." diye bi tivit vardı. Sovyet...
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TheNewAtilla 1 yıl
orwell'ın 1984, hayvan çiftliği ve adını unuttuğum bir kitabını myanmar'daki askeri dikta için yazdığını okumuştum geçen bir yerlerde.
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Kaanu74 1 yıl en beğenilen
"George Orwell'ın kitaplarında "bak solcular iktidara gelirse bunları bize yapacak" diye korkuttuğu herşeyi sağcı iktidarlar yaptı." diye bi tivit vardı. Sovyetlerde bulunmamış, sosyalizm deneyimini yaşamamış bir insan nasıl Stalin dönemini ve sosyalizmi en iyi anlatabilir? :)
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Matt Jeevas 1 yıl
Çok güzel kitap, oyunu da umarım kitabın güzelliğine biraz yaklaşabilir.
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Cessabit 1 yıl jerry smith
bimposeti
Sicak fırsatlardan 3 tl aldigim ve en beğendiğim kitaplardan biri.

Daha dün 8 tl ye aldım, yüreğimi dağladın.
2 Yanıt Yanıtla +1
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jerry smith 1 yıl Cessabit
Cessabit


bimposeti

Sicak fırsatlardan 3 tl aldigim ve en beğendiğim kitaplardan biri.

Daha dün 8 tl ye aldım, yüreğimi dağladın.

yapma bunu
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Kartal Göz 1 yıl Cessabit
Cessabit

bimposeti
Sicak fırsatlardan 3 tl aldigim ve en beğendiğim kitaplardan biri.

Daha dün 8 tl ye aldım, yüreğimi dağladın.



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jerry smith 1 yıl
Sicak fırsatlardan 3 tl aldigim ve en beğendiğim kitaplardan biri.
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