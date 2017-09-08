Geroge Orwell'ın "Hayvan Çiftliği" adlı eseri video oyunu oluyor

George Orwell’in edebiyat tarihine mal olmuş ve pek çok projeye ilham vermiş Hayvan Çiftliği eseri video oyunu oluyor. Fable ve The Witcher gibi projelerde çalışmış tecrübeli bir ekip eseri oyun dünyasına kazandırmak için kolları sıvadı.

Hikaye anlatımı

Halen ilgi gören ve tavsiye edilen Hayvan Çiftliği, 1940’lı yıllardaki Stalin dönemini ve sosyalizmi çok iyi yansıtıyor. Bununla birlikte kitabın günümüzde yaşananları da iyi bir şekilde yansıttığını söylemek mümkün.

Hayvan Çiftliği oyunu aksiyon oyunundan çok hikaye anlatımı tarzının ağır bastığı bir macera-inşa etme türüne ait olacak. Manor Çiftliği’ndeki bir hayvanı oynadığınız oyun, verdiğiniz kararlarla çiftliğin kaderi üzerindeki etkinizi anlatacak.

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Oyuncular hikaye anlatımı ile oyunda ilerlerken diğer taraftan inşa etme seçenekleri ile çiftliğin nasıl şekilleneceğini belirlemeye çalışacak. Yapımcı ekip oyunun sadece tek bir karaktere değil çiftlikteki diğer hayvanlara da odaklanacağını belirtiyor.

Hayvan Çiftliği oyunu henüz geliştirme aşamasında ve ne zaman piyasaya çıkacağına dair net bilgiler bulunmuyor. Önümüzdeki aylarda oyunun ilerleme süreci ile ilgili daha ayrıntılı bilgilerin paylaşılacağı ifade ediliyor.