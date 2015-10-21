GIPHY'den GIF üretimini kolaylaştıran site





GIF arama noktasında internetin en çok çeşit sunan servislerinden GIPHY, "GIFMaker" adını verdiğini yeni internet sitesiyle GIF oluşturma sürecini standart internet tarayıcılarına getirdi. Girilecek YouTube ya da normal video bağlantısı üzerinden çalışma gösteren site, eklenen içeriği hemen algılıyor ve belirlenen zaman aralığına göre paylaşılabilir GIF içerikler ortaya koyabiliyor. Ayrıca önemli bir detay olarak GIF'ler üzerinde açıklayıcı kısa yazılar da eklenebiliyor.

http://giphy.com/create/gifmaker