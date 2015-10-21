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GIPHY'den GIF üretimini kolaylaştıran site

Popüler GIF arama sitesi GIPHY, GIF üretimini kolaylaştıran yeni internet sitesini kullanıma sundu. Yaratıcı içerik üretimi artık çok daha kolay.
3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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GIPHY'den GIF üretimini kolaylaştıran site
 

GIF arama noktasında internetin en çok çeşit sunan servislerinden GIPHY, "GIFMaker" adını verdiğini yeni internet sitesiyle GIF oluşturma sürecini standart internet tarayıcılarına getirdi. Girilecek YouTube ya da normal video bağlantısı üzerinden çalışma gösteren site, eklenen içeriği hemen algılıyor ve belirlenen zaman aralığına göre paylaşılabilir GIF içerikler ortaya koyabiliyor. Ayrıca önemli bir detay olarak GIF'ler üzerinde açıklayıcı kısa yazılar da eklenebiliyor.
Tatmin edici bir kalite sunan servisi kullanmaya ücretsiz olarak buradan başlayabilirsiniz. YouTube'daki "Donanım Haber Resmi Kanalı" içerisinden oluşturduğumuz bir örnek GIF de aşağıda yer alıyor.

via GIPHY


http://giphy.com/create/gifmaker Yorum Yaz
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peske 3 yıl
bir alternatif de ben verim imgur imgur.com/... da pratik bir servis
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Patren 3 yıl
youtubedan direk gif yapmak cok guzel olmus
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B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
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