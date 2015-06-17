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Giga-LTE ile tanışın

3 yıl
2,8b
1
18
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Giga-LTE ile tanışın

Ülkemizde henüz 4G altyapısına geçiş aşamaları başlamamışken, farklı ülkelerde 5G kavramını ucundan da olsa zorlamaya başlayan çalışmalar mevcut. Güney Kore'de Giga-LTE adında yeni bir standard geliştirildi. 

Güney Kore'nin en büyük operatörü KT tarafından geliştirilen Giga-LTE, mevcut LTE ve WiFi altyapısını birleştirerek 1.17Gbps veri transfer hızlarına ulaşabilmeyi amaçlıyor. Standart Güney Kore'deki bazı bölgelerde kullanıma sunulmuş durumda. 

Mevcut bant genişliği kapasitesini artırabilmek adına WiFi ve LTE ağlarını biraraya getirmek 5G standardının tanımları içerisinde yer alıyor. Henüz 5G için kesin tanımlar belirlenmedi ancak gelecekte bu nesle geçildiğinde ortak kullanım konusu da gündeme gelecek. 

KT yeni standart için Samsung ile işbirliği yapıyor. Bilindiği gibi Samsung'un senkronize olarak uygunluk durumuna göre WiFi ve LTE ağları arasında anlık geçiş yaptığı ve hızlı bir şekilde indirme işlemini tamamladığı Download Booster adında bir yazılımı bulunuyor. Muhtemelen bu yazılımdaki teknolojiler yeni standarda aktarıldı.

KT henüz net olarak sistemin işleyişi hakkında bilgi vermiyor ancak uzmanlar aynı anda WiFi ve LTE ağlarının devreye sokularak veri indirme işleminin yapıldığını tahmin ediyor. Yani sistem LTE ile belirli bir bölümü, WiFi ile belirli bir bölümü indiriyor ve mevcut altyapılardan kat kat hızlı bir şekilde indirme işlemi tamamlanmış oluyor. Zaten bu standarda uyum için mobil cihazlara ek bir güncelleme yapılması gerekecek.

KT operatörünün ülke çapında 200 000 LTE uyumlu baz istasyonu ve 140 000 WiFi noktası bulunuyor. Firma bu sayede geniş bir kapsama alanına ulaşabileceğini düşünüyor. Gelecekte 8K video aktarımı ve UHD hologram görüntüleme mümkün hale gelecek. Standart halen deneme aşamasında olduğu için henüz paket fiyatları belirlenmedi. 

Altyapıların birleştirilmesi teorisi farklı firmalar tarafından da üzerinde çalşılan bir konu. Ülkenin diğer operatörleri SK Telecom ve LG Uplus da yakın zamanda benzer bir standardı kullanıma sunacak. Qualcomm da WiFi ağlarının kullandığı 5GHz bandı üzerinde LTE verilerinin aktarımı üzerinde çalışıyor. 

Teknolojiye Samsung katkı yaptığı için ilk kullanacak olan cihazlar da Galaxy S6 serisi olacak. Samsung bir güncelleme ile seriyi hazırhale getirecek. Yıl sonuna kadar 6 adet Samsung cihazı ve LG cihazı altyapıya uyumlu olarak piyasaya sürülecek.  

http://www.androidauthority.com/kt-launches-1gbps-giga-lte-617147/ Yorum Yaz
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kril33 3 yıl en beğenilen
200.000 lte uyumlu baz istasyonu ve 140.000 wifi noktası;
(https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCfus_yo%C4%9Funluklar%C4%B1na_g%C3%B6re_%C3%BClkeler_listesi)
vikipedi verilerine göre ülkenin yüzölçümü 99,538 km² yani 200.000+140.000/99,538 = 3.41km²(bu hesaba dağ taş dahil edilmiştir.) ormanları dağı taşı ayırsak kabaca %25 olsa hesap 2,55km² yapar, km² ye 493 kişi düşüyor yani 2.55*493=1257 kişi herbir bağlantı noktasına düşen kişi sayısı bu, ayrıca tek bir operatörün sahip olduğu veriler baz alınarak yapılmış bir hesap...
NOT: ne hesap yapmışım yav:)
200.000 lte uyumlu baz istasyonu ve 140.000 wifi noktası;(https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCfus_yo%C4%9Funluklar%C4%B1na_g%C3%B6re_%C3%BClkeler_listesi)
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asdfzxcvaz 3 yıl
ilginç bir şekilde herkez 2gb kotam var hemen dolar ne yapayım bu teknoloji yaramaz demiş.
2gb kotanızla stordan diyelim 150mb lık bişi indireceksiniz bunu tıklar tıklamaz inmesi var yada tıkladıktan sonra 180 sn bazen 400-500 sn sonra inmesi var. 2 gb kotanla indireceklerini beklemek yerine hemen indirirsin böyle düşünen olmadı mı hiç ? hızın fazla kotan az bu eksi bu durum ama siz şunu diyiyorsunuz hem hızım az hem kotam az olsun gerçekten garip.
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byhackermstf 3 yıl
3Gyi tam alamıyoruz diyen arkadaşlar avea kullandım inanın interneti rezalet vodafone iyi turkcell iyi ve vodafone test yapmıştım arı teknokenti istanbulda 22 mbps hız aldım screenshotuda mevcut şu anki altyapı yeterince iyi memnun olmayanlar avea kullanıyorlardır
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zanza51 3 yıl byhackermstf
byhackermstf

3Gyi tam alamıyoruz diyen arkadaşlar avea kullandım inanın interneti rezalet vodafone iyi turkcell iyi ve vodafone test yapmıştım arı teknokenti istanbulda 22 mbps hız aldım screenshotuda mevcut şu anki altyapı yeterince iyi memnun olmayanlar avea kullanıyorlardır

Konuyu hortlatıyorum :) bu bahsedilen teknoloji yakında yani 1 nisanda türkiyede hemde Avea yani Yeni adı ile Türktelekom bu hizmet sunacak.
Muhtemelen her yerde değil ama şehir merkezlerinde internette uçmaya hazır olur .
yalnız uyumlu telefonlar ile yanlış bilmiyorsam s6 ve s6edge bu özellik var .
Kota sıkıntısı yapan arkdaşlara katılıyorum insaşşah tariferleri düzeneleerler yoksa faturalar şişer .
ama telekom gigalte için deneme için bedavadan 10gb kota veriyor s6 olan türktelekomlu arkdaşlar desin derim.

4nokta5g.com/...
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bydvd 3 yıl
bu duruma bakarsak bizim ülkemiz aşaya yukarı bi elli yıl geriden gidiyor. zaten teknoloji konusunda bizim ülkemiz ........ tam olarak geride
NOT: noktalı yeri sizler doldurun arkadaşlar....!!!
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3 yıl bydvd
bydvd

bu duruma bakarsak bizim ülkemiz aşaya yukarı bi elli yıl geriden gidiyor. zaten teknoloji konusunda bizim ülkemiz ........ tam olarak geride
NOT: noktalı yeri sizler doldurun arkadaşlar....!!!

Geriden gitmemiş bak bunu yazalı bir yıl olmadan bu teknolojiyi Türk Telekom bize sağladı
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Elsa 3 yıl
50GB AKK'yi kaç zamanda doldurur bu
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huntedman 3 yıl
ne gereği var değilmi nasılsa 8i 9u olacak
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doctor_bey 3 yıl
LTE'nin suyunu çıkardıkta Giga-LTE kaldı
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Ömürcan 3 yıl
Yuh o hız ne biz hala 3 mbps ile sürünelim.
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
kril33
200.000 lte uyumlu baz istasyonu ve 140.000 wifi noktası;(https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCfus_yo%C4%9Funluklar%C4%B1na_g%C3%B6re_%C3%BClkeler_listesi)vikipedi verilerine göre ülkenin yüzölçümü 99,538 km² yani 200.000+140.000/99,538 = 3.41km²(bu hesaba dağ taş dahil edilmiştir.) ormanları dağı taşı ayırsak kabaca %25 olsa hesap 2,55km² yapar, km² ye 493 kişi düşüyor yani 2.55*493=1257 kişi herbir bağlantı noktasına düşen kişi sayısı bu, ayrıca tek bir operatörün sahip olduğu veriler baz alınarak yapılmış bir hesap...NOT: ne hesap yapmışım yav:)

Okurken beynim yandı :)
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trakyAli-1986 3 yıl
Bizde 2 seneye kalmaz 5 g ye geçeriz. Yersen.
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kril33 3 yıl en beğenilen
200.000 lte uyumlu baz istasyonu ve 140.000 wifi noktası;
(https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCfus_yo%C4%9Funluklar%C4%B1na_g%C3%B6re_%C3%BClkeler_listesi)
vikipedi verilerine göre ülkenin yüzölçümü 99,538 km² yani 200.000+140.000/99,538 = 3.41km²(bu hesaba dağ taş dahil edilmiştir.) ormanları dağı taşı ayırsak kabaca %25 olsa hesap 2,55km² yapar, km² ye 493 kişi düşüyor yani 2.55*493=1257 kişi herbir bağlantı noktasına düşen kişi sayısı bu, ayrıca tek bir operatörün sahip olduğu veriler baz alınarak yapılmış bir hesap...
NOT: ne hesap yapmışım yav:)
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emre1393 3 yıl
200.000 baz istasyonu ha, vay anasını sayın seyirciler
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