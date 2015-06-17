Giga-LTE ile tanışın

Ülkemizde henüz 4G altyapısına geçiş aşamaları başlamamışken, farklı ülkelerde 5G kavramını ucundan da olsa zorlamaya başlayan çalışmalar mevcut. Güney Kore'de Giga-LTE adında yeni bir standard geliştirildi.





Güney Kore'nin en büyük operatörü KT tarafından geliştirilen Giga-LTE, mevcut LTE ve WiFi altyapısını birleştirerek 1.17Gbps veri transfer hızlarına ulaşabilmeyi amaçlıyor. Standart Güney Kore'deki bazı bölgelerde kullanıma sunulmuş durumda.





Mevcut bant genişliği kapasitesini artırabilmek adına WiFi ve LTE ağlarını biraraya getirmek 5G standardının tanımları içerisinde yer alıyor. Henüz 5G için kesin tanımlar belirlenmedi ancak gelecekte bu nesle geçildiğinde ortak kullanım konusu da gündeme gelecek.





KT yeni standart için Samsung ile işbirliği yapıyor. Bilindiği gibi Samsung'un senkronize olarak uygunluk durumuna göre WiFi ve LTE ağları arasında anlık geçiş yaptığı ve hızlı bir şekilde indirme işlemini tamamladığı Download Booster adında bir yazılımı bulunuyor. Muhtemelen bu yazılımdaki teknolojiler yeni standarda aktarıldı.





KT henüz net olarak sistemin işleyişi hakkında bilgi vermiyor ancak uzmanlar aynı anda WiFi ve LTE ağlarının devreye sokularak veri indirme işleminin yapıldığını tahmin ediyor. Yani sistem LTE ile belirli bir bölümü, WiFi ile belirli bir bölümü indiriyor ve mevcut altyapılardan kat kat hızlı bir şekilde indirme işlemi tamamlanmış oluyor. Zaten bu standarda uyum için mobil cihazlara ek bir güncelleme yapılması gerekecek.





KT operatörünün ülke çapında 200 000 LTE uyumlu baz istasyonu ve 140 000 WiFi noktası bulunuyor. Firma bu sayede geniş bir kapsama alanına ulaşabileceğini düşünüyor. Gelecekte 8K video aktarımı ve UHD hologram görüntüleme mümkün hale gelecek. Standart halen deneme aşamasında olduğu için henüz paket fiyatları belirlenmedi.





Altyapıların birleştirilmesi teorisi farklı firmalar tarafından da üzerinde çalşılan bir konu. Ülkenin diğer operatörleri SK Telecom ve LG Uplus da yakın zamanda benzer bir standardı kullanıma sunacak. Qualcomm da WiFi ağlarının kullandığı 5GHz bandı üzerinde LTE verilerinin aktarımı üzerinde çalışıyor.





Teknolojiye Samsung katkı yaptığı için ilk kullanacak olan cihazlar da Galaxy S6 serisi olacak. Samsung bir güncelleme ile seriyi hazırhale getirecek. Yıl sonuna kadar 6 adet Samsung cihazı ve LG cihazı altyapıya uyumlu olarak piyasaya sürülecek.

http://www.androidauthority.com/kt-launches-1gbps-giga-lte-617147/