Gigabyte, 17.3 inçlik oyun odaklı dizüstü bilgisayarı P2742G'yi satışa sundu

Microsoft'un yeni işletim sistemi versiyonu Windows 8'in yüklü olduğu ilk ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya başlayan Gigabyte, oyunculara yönelik olarak geliştirdiği P serisine mensup dizüstü bilgisayarını resmen satışa sundu. Diğer oyun odaklı üreticilerin çözümlerine benzer şekilde 2TB'lık hafızayı mümkün kılan iki depolama birimi yuvasına sahip bilgisayar, Windows 8 ve Windows 8 Pro sürümyleriyle satın alınabiliyor.

P2742G model numaralı cihaz, Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü 17.3 inç büyüklüğündeki bir ekran, 2.4GHz hızında dört çekirdekli (Turbo Boost ile 3.4GHz) üçüncü nesil Ivy Bridge Intel Core i7 3630QM işlemci ile Intel HD Graphics 4000 bütünleşik grafik birimi, NVIDIA'nın Kepler mimarili 2GB GDDR5 belleğe sahip GTX 660M ayrık ekran kartı, iki ekran kartı arasında belirli durumlara bağlı olarak geçiş sağlayan NVIDIA Optimus teknolojisi desteği, 4/8GB DDR3 1600MHz RAM, üç slot ile 24GB'a kadar arttırılabilir sistem belleği, Super Multi DVD-RW/Blu-ray DVD Combo sürücü seçenekleri, iki USB 3.0, bir eSATA/USB 3.0, bir USB 2.0, HDMI, dokuzu bir arada SD kart okuyucu, 2W'lık çift hoparlör, mikrofon, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, 2MP görüntülü görüşme kamerası ve 5,200 mAh'lik sekiz hücreli batarya ile donatılmış.

3.2 kilogram ağırlığındaki ve 48.8 mm kalınlığındaki Gigabyte'ın oyuncu dizüstüsü, 500/640/720/1000 GB 5400/7200rpm HDD ve 128/256GB SSD depolama birimi seçenekleriyle donatılabiliyor, ayrıca RAID 0 teknolojisi kullanılarak çift depolama ünitesine sahip modellerde veri alışveriş performansı arttırılabiliyor. Üreticinin basın açıklamasına göre; üst düzey donanım parçalarıyla zenginleştirilmiş bu ürün, 3DMark Vantage test aracında 12,193 puan elde ediyor. Daha iyi bir ses deneyimi için Creative'in THX TruStudio Pro ses teknolojisine de destek sunuyor.

P2742G'nin hangi seviyeden başlayan fiyatlarla edinilebileceğina dair bir bilgilendirmede bulunmayan Gigabyte, bu dizüstü bilgisayarını satın alan tüketicilere 49.99$ değerindeki Ubisoft tarafından dağıtılan Assassian's Creed III'ün standart PC sürümünü hediye edeceğini müjdeliyor. Aygıtın ülkemize giriş yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

http://www.gigabyte.com/press-center/news-page.aspx?nid=1176