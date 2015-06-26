Gigabyte akıllı telefon pazarından çekiliyor

Özellikle anakartları ile bilinen Tayvan merkezli Gigabyte, bir çok bilgisayar bileşeni üretmesinin yanı sıra yaklaşık 11 yıldır akıllı telefon sektöründe de boy gösteriyordu. Akıllı telefonlarını Gsmart markasıyla piyasaya süren şirket bu sektörde istediği başarıyı elde edemediği için pazardan ayrılma kararı aldı.

Kısaca hatırlayacak olursak Gsmart 2005 yılında, o zaman Windows Mobile adıyla bilinen Microsoft'un mobil işletim sistemini kullanan cihazlarını piyasaya sürmüştü. Daha sonra pazarın Android işletim sistemine doğru yönelmesi Gsmart'ın da 2010 yılında ilk Android işletim sistemli telefonunu piyasaya sürmesine zemin hazırladı. Marka son olarak bu yılın başında Guru GX, Mika MX ve Roma RX adında üç yeni modeli piyasaya sürmüştü.

Marka Doğu Avrupa, Çin ve tabii ki ana vatanı Tayvan'da varlık gösteriyordu. Geçen yılın verilerine baktığımızda 2014 yılı içerisinde Gsmart markasına ait 300 bin akıllı telefon satıldığını görüyoruz. Pazardaki çok daha yeni oyuncuların bile bu rakamın çok üzerine çıktığı düşünülürse satışlar gerçekten de başarısız olarak nitelendirilebilir.

İlerleyen dönemde Gigabyte mobil bölümü Gsmart bünyesindeki çalışanların başka şirketlere ayrıştırılacağı konuşuluyor. Bu konuda da 2014 yılında yeniden Tayvan akıllı telefon pazarına giren BenQ markası öne çıkıyor. BenQ'da yakın bir zamanda yeni çıkaracağı modelleri askıya almıştı.