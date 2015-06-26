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Gigabyte akıllı telefon pazarından çekiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Gigabyte akıllı telefon pazarından çekiliyor
 
Özellikle anakartları ile bilinen Tayvan merkezli Gigabyte, bir çok bilgisayar bileşeni üretmesinin yanı sıra yaklaşık 11 yıldır akıllı telefon sektöründe de boy gösteriyordu. Akıllı telefonlarını Gsmart markasıyla piyasaya süren şirket bu sektörde istediği başarıyı elde edemediği için pazardan ayrılma kararı aldı.
Kısaca hatırlayacak olursak Gsmart 2005 yılında, o zaman Windows Mobile adıyla bilinen Microsoft'un mobil işletim sistemini kullanan cihazlarını piyasaya sürmüştü. Daha sonra pazarın Android işletim sistemine doğru yönelmesi Gsmart'ın da 2010 yılında ilk Android işletim sistemli telefonunu piyasaya sürmesine zemin hazırladı. Marka son olarak bu yılın başında Guru GX, Mika MX ve Roma RX adında üç yeni modeli piyasaya sürmüştü.
Marka Doğu Avrupa, Çin ve tabii ki ana vatanı Tayvan'da varlık gösteriyordu. Geçen yılın verilerine baktığımızda 2014 yılı içerisinde Gsmart markasına ait 300 bin akıllı telefon satıldığını görüyoruz. Pazardaki çok daha yeni oyuncuların bile bu rakamın çok üzerine çıktığı düşünülürse satışlar gerçekten de başarısız olarak nitelendirilebilir. 
İlerleyen dönemde Gigabyte mobil bölümü Gsmart bünyesindeki çalışanların başka şirketlere ayrıştırılacağı konuşuluyor. Bu konuda da 2014 yılında yeniden Tayvan akıllı telefon pazarına giren BenQ markası öne çıkıyor. BenQ'da yakın bir zamanda yeni çıkaracağı modelleri askıya almıştı. 

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mch26 4 yıl
İsabet olmuş.İki yıl önce aldığım 6589 lu Gsmart Maya M1 V2 tam bir facia idi.Forumdaki herkes şikayetçi idi.Üzerine yeni modeller eklemiş olsada piyasaya hitap edecek telefon üretemediler.Onlardan çok daha amatör çinli telefon üreticileri hem donanım hemde tasarım olarak daha başarılı akıllı telefonlar üretmeyi başardılar.
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acbold 4 yıl
Bu tarz firmaların en büyük eksiği ya kendi markalarına güvenlerinden kaybediyorlar ya da özensiz girdikleri piyasadan beklenti umuyorlar.
Akıllı telefon olarak düşünecek olursak; akıllı telefonların satışını sadece bir kaç yıl içerisinde donanım bazlı etkilendiğini gördük. Eski zamanlarda kullanıcılar tasarım üzerinden telefon almaktaydı. Zaman ilerledikçe de donanım olarak karşılayamadıkları cihazlara yazılım desteğini ise hiç bir zaman sunamadılar... ve akıllı telefon arenasından silindiler.
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silver0021 4 yıl
anakart üretmeye devam etsin bence. akıllı telefon sektörü her babayiğidin harcı değil. Vestel telefon üretiyordu en son sahi o ne oldu. Bir kişinin dahi elinde göremedik. Allah allah :=)
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Yigtygt@ 4 yıl
FaZla ilgi görmedi kaybolup gitti..!
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ESAras 4 yıl
gerçekten kötü mal üretiyolardı,iyi oldu bence
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doctorfizik 4 yıl
Gigabyte telefon sektöründe var mıydı ki çiksin? Dandik çin markakarı bile bunlardan fazla telefon satmıştır.
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addidas_85 4 yıl
Bizim gibi teknolojiyi sürekli takip eden insanların dahi haberi yeni oluyorsa reklam kısmında da sıkıntı olduğu kesin demektir. İnanın ilk defa duyuyorum bu telefonu
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matraxzalim 4 yıl
Zamanında gigabyte da benq da Windows mobile işletim sistemine sahip telefonlar çıkarmıştı , hatta benimde benq-Siemens ortak çıkardığı q klavyeli bir telefonu vardı, sanırım Windows mobile 5 yüklüydü , o zamanlar için çok farklı bir telefondu, ama bu firmaların hepsi androidle birlikte tutunamadı , kaybolup gitti
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Biyturs_OnSr 4 yıl matraxzalim
matraxzalim

Zamanında gigabyte da benq da Windows mobile işletim sistemine sahip telefonlar çıkarmıştı , hatta benimde benq-Siemens ortak çıkardığı q klavyeli bir telefonu vardı, sanırım Windows mobile 5 yüklüydü , o zamanlar için çok farklı bir telefondu, ama bu firmaların hepsi androidle birlikte tutunamadı , kaybolup gitti

Gigabyte üst seviye telefonu olmadığı için tutunamadı, Android geldiği için değil. Samsung Omnia serisi ile, HTC HD2 ile alıp başını giderken Gigabyte hala büyük ve kalın kasa, küçük ekran, düşük donanımlı cihazlar üretiyordu. Adam gibi telefon çıkarabilselerdi şimdi çok farklı yerlerde olabilirlerdi.
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