Gigabyte akıllı telefon pazarından çekiliyor

Özellikle anakartları ile bilinen Tayvan merkezli Gigabyte, bir çok bilgisayar bileşeni üretmesinin yanı sıra yaklaşık 11 yıldır akıllı telefon sektöründe de boy gösteriyordu. Akıllı telefonlarını Gsmart markasıyla piyasaya süren şirket bu sektörde istediği başarıyı elde edemediği için pazardan ayrılma kararı aldı.
Kısaca hatırlayacak olursak Gsmart 2005 yılında, o zaman Windows Mobile adıyla bilinen Microsoft'un mobil işletim sistemini kullanan cihazlarını piyasaya sürmüştü. Daha sonra pazarın Android işletim sistemine doğru yönelmesi Gsmart'ın da 2010 yılında ilk Android işletim sistemli telefonunu piyasaya sürmesine zemin hazırladı. Marka son olarak bu yılın başında Guru GX, Mika MX ve Roma RX adında üç yeni modeli piyasaya sürmüştü.
Marka Doğu Avrupa, Çin ve tabii ki ana vatanı Tayvan'da varlık gösteriyordu. Geçen yılın verilerine baktığımızda 2014 yılı içerisinde Gsmart markasına ait 300 bin akıllı telefon satıldığını görüyoruz. Pazardaki çok daha yeni oyuncuların bile bu rakamın çok üzerine çıktığı düşünülürse satışlar gerçekten de başarısız olarak nitelendirilebilir.
İlerleyen dönemde Gigabyte mobil bölümü Gsmart bünyesindeki çalışanların başka şirketlere ayrıştırılacağı konuşuluyor. Bu konuda da 2014 yılında yeniden Tayvan akıllı telefon pazarına giren BenQ markası öne çıkıyor. BenQ'da yakın bir zamanda yeni çıkaracağı modelleri askıya almıştı.
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Akıllı telefon olarak düşünecek olursak; akıllı telefonların satışını sadece bir kaç yıl içerisinde donanım bazlı etkilendiğini gördük. Eski zamanlarda kullanıcılar tasarım üzerinden telefon almaktaydı. Zaman ilerledikçe de donanım olarak karşılayamadıkları cihazlara yazılım desteğini ise hiç bir zaman sunamadılar... ve akıllı telefon arenasından silindiler.
Gigabyte üst seviye telefonu olmadığı için tutunamadı, Android geldiği için değil. Samsung Omnia serisi ile, HTC HD2 ile alıp başını giderken Gigabyte hala büyük ve kalın kasa, küçük ekran, düşük donanımlı cihazlar üretiyordu. Adam gibi telefon çıkarabilselerdi şimdi çok farklı yerlerde olabilirlerdi.