Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock modelini güncelledi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Gigabyte özel tasarımlı ekran kartlarından GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock modelini güncelledi. GV-N560SO-1GI-950 kod adını taşıyan kartın ikinci versiyonu 100mm çapında iki adet fana sahip olan yeni bir soğutucu tasarımı ile geliyor. Soğutucu tasarımındaki güncellemenin dışında ilk model ile büyük ölçüde benzer olan yeni versiyon, Nvidia'nın 40nm GF114 GPU'sundan güç alıyor.
Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı, Japonya üretimi katı kapasitörler ve Ferrit çekirdek, metal boğımlar, düşük RDS'li MOSFET ve Proadlizer gibi detayları içeren Ultra Durable VGA+ tasarımını temel alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 384x paralel işlem birimine sahip.
Grafik işlem birimi 950MHz'de, paralel işlemcileri 1900MHz'de ve bellekleri de 4580MHz'de görev yapan ekran kartı SLI desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörleriyle gelen kartın 230 Avro civarında bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.
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Yabancı forumlarda sık karşılaştığım MSI sorunları ve 3 yıl önce MSI da yaşadığım sorunlar beni MSI dan soğuttu.
Ekran kartında öncelik kesinlikle ASUS olmalı. Kalite ve sağlamlık konusunda kendini kanıtlamış bir marka. 560 Ti modelinde OC potansiyeli MSI ya göre daha düşük olabilir ama herşey OC değildir. Anakartta ise önceliğim GIGABYTE'tır
EDİT: Bir dk ya önceki model 1 GHz de çalışmıyor muydu bunun hızını neden 950 MHz'e çekmişler?
Asus'ların fiyatları maalesef insanda şöyle bir dürtü ortaya çıkarıyor. DCII 560 için ifade edeyim 150 TL daha verince gtx570 gibi farklı klasmanda ve OC potansiyeli ile referans GTX580 sınırlarına yakın değerlerin cazibesi ortaya çıkıyor. Sadece kampanya dönemlerinde belki
ama bu arada MSI içinde zaten referans modelden değil kaliteli bileşenli ve soğütması ile kendini her farklı ekran kartında kanıtlamış Twinfrozr modelinden bahsetmekteyiz. Yani şimdi burada TwinFrozr için olumsuz yorumda bulunmak ya da Asus veya diğer markalarından daha geride olduğunu ima etmek çok iddialı olmaz mı? Bir de Zotac AMP modellerini de hatırlatmak isterim. Her zaman Asus bunlardan gereksiz pahalı fiyatlama yapmakta. En son 6600GT'den sonra bir daha almadım Palit'in Sonic modelini Zotac'ın AMP modelini de kullandım şu an MSI kullanıyorum hiçbir zaman eksikliğini hissetmedim. 822 mhz DCII 538 TL 880 mHZ TwinFrozr 521 TL bunlar Vatan kampanya fiyatları ben hiçbir zaman Vatan'dan almam ama Yazıcıoğlu'na gittiğimde ASUS'a göre MSI ya da o günkü koşullara göre Zotac AMP veya Palit Sonic modellerini daha uygun fiyatlara aldım her zaman. Zaten 2 sene en fazla kullanır değiştiririm.
Anakart kısmına gelince bu konuda aslında yeri yok ama kusura bakma hocam p35 DQ6 ilk geldiğinde aldım ben uygun ram bulana kadar anam ağladı. Montaj esnasında kendi hatamdır mosfetlerden birini yaktım. Vatan'a götürdüm garanti dışı dedikleri yetmedi kullanıcı hatasıdır garanti dışında ücretli olarak bile servis kaydı almak istemediler. Çizgi Elektronik'e telefon açtığımda bir daha götürün almak zorundalar ama almazlarsa getirin biz yaparız dediler.
Kartın Newegg fiyatı şu anda 445 TL
Bu alanda rekor sende herhalde hocam. Yalnız bugün baktım orda bile çoğu GTX560 TI stok dışı artık biryerlere çekilirse kabahat benim değil. Nazar değmesin maximum performans dilerim... Şaka bir yana forumda en çok gigabyte'çılar var ama bana göre de ekran kartında önce MSI. İki tane Gigabyte 460 ile SLI denedim emanet kartlardı iyi skorlar da aldım ama, bir de kuzenime aldırdığım GTx460 CYCLONE ve bendeki GTX460 CYCLONE ile de SLI
testi yaptım biraz daha iyiydi açıkçası. Arada 2. ele bakıyorum bir tane Talon Attack istediğim fiyata bulsam onu üstte takacağım SLI kurulumunda üst taraf bir kaç derece daha fazla ısınıyor alta bir kart daha olduğu için sanırım. CYCLONE'u da alta takacağım. TaloN'u da CYCLONE seviyesine yani 725'e düşürsem bile işte GTX580 KILLER uzakta aramaya gerek yok diyorum başka birşey demiyorum. 360 TL'ye geçen yıl aldım üstüne 300 TL işlem tamam. Bu kadar zamandır yok mod yok şu yok bu aslında kafa patlatmaya da kimseyi kırmaya veya polemiğe bile değmez.
Okuyan okumayan bütün arkadaşlarıma da maximum performans pardon Maximum fiyat/Performans diliyorum.
Bir de GTX560 336 shader videosunu DH'de nerdeyse 1 ay önce izledik kart 17 mayıs'ta newegg'te 194 USD fiyatla satışa sunuldu bizde sadece Vatan'da MSI'ın TwinFrozr/OC modeli var fiyatı da maşallah 299 USD+KDV. Allah razı olsun KDV indirmi ile 495 TL. Kart OC olmayan TwinFrozr modeli olarak gelse 30 USD daha ucuz olsa ne olurdu? Diğer firmaların modelleri nerde?
İşlemcilere bakıyorum Newegg'te arada KDV hariç çok fark yok bizim kampanyalı ama aslında gerçek sayılan fiyatlarla. Dönüyorum bir de ekran kartlarına bakıyorum KDV hariç 80 - 100 USD arası fark var ve bunlar hesapta orta sınıf kartlar. Evet dünyada hala orta sınıf bizde ne hikmetse değil. Aradan 3 ay geçer %30 %40 aşağısına Teknobiyotikte son 50 ürün diye ilan görürüz ama.
Kim demiş.
Soğutmanın daha verimli olabilmesi için havanın kanal boyunca akması gerekmezmi.
Bu fan sitilini hiç beğenmiyorum neden mi çünkü kasa ısınan hava kasa içinde kalıyor.Kasadaki egzos fanları sayesinde dışarıya atılıyor.
Ama kanal halindeki gibi olsa kendisi ısınan havayı egsozdan dışarı atsa daha verimli olurdu.Bu kartı alacak arkadaşın yada bu tarz soğutmalı kartı alacak arkadaşın kasa soğutması iyi olması gerekir.(Tahliye fanları)