Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock modelini güncelledi

Gigabyte özel tasarımlı ekran kartlarından GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock modelini güncelledi. GV-N560SO-1GI-950 kod adını taşıyan kartın ikinci versiyonu 100mm çapında iki adet fana sahip olan yeni bir soğutucu tasarımı ile geliyor. Soğutucu tasarımındaki güncellemenin dışında ilk model ile büyük ölçüde benzer olan yeni versiyon, Nvidia'nın 40nm GF114 GPU'sundan güç alıyor.

Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı, Japonya üretimi katı kapasitörler ve Ferrit çekirdek, metal boğımlar, düşük RDS'li MOSFET ve Proadlizer gibi detayları içeren Ultra Durable VGA+ tasarımını temel alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 384x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 950MHz'de, paralel işlemcileri 1900MHz'de ve bellekleri de 4580MHz'de görev yapan ekran kartı SLI desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörleriyle gelen kartın 230 Avro civarında bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.