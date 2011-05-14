Gigabyte pasif soğutmalı Radeon HD 6770 modeeini satışa sundu

Computex 2011 Fuarı'nda özel tasarımlı yeni ekran kartlarını tanıtması beklenen Gigabyte, sessizlik isteyen kullanıcılar için hazırladığı pasif soğutmalı Radeon HD 6770 modelini Japonya'da satışa sundu. GV-R677SL-1GD kod adını taşıyan yeni model ile firma özellikle performanslı odaklı medya bilgisayarlarında kendine yer bulmayı hedefliyor. Çok sayıda Alüminyum yaprağa ve Bakır ısı borularına sahip olan kaslı soğutucusu ile sessiz çalışan kart, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper XT GPU'sundan güç alıyor.

Ultra Durable VGA teknolojisi kullanılarak hazırlanan DirectX 11 destekli ekran kartında, bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımına, Japonya üretimi katı kapasitörlere ve yüksek kaliteli komponentlere yer veriliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine yer verilen kart, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Üzerinde bir adet 6pin güç konnektörü bulunan kart, Crossfire X teknolojisiyle çoklu GPU kurulumlarına da olanak tanıyor.

Teknik özellikleri itibariyle Radeon HD 5770'i temel alan ekran kartı, farklı olarak Unified Video Decoder 3.0 motoru ve HDMI 1.4a konnektörü ile geliyor. Bu sayede Blu-ray 3D, HD3D ve Eyespeed gibi teknolojilere destek sunan ekran kartı görüntü aktarımı için HDMI, DisplayPort ve DVI konnektörlerini kullanıyor. Ağırlıklı olarak medya uygulamalarının çalıştırılacağı sessizlik odaklı HTPC'ler için dikkat çekici seçeneklerden biri olacağı belirtilen kartın Avrupa'da 130 Avro seviyesinden sunulacağı belirtiliyor.