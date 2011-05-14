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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte pasif soğutmalı Radeon HD 6770 modeeini satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2011 Fuarı'nda özel tasarımlı yeni ekran kartlarını tanıtması beklenen Gigabyte, sessizlik isteyen kullanıcılar için hazırladığı pasif soğutmalı Radeon HD 6770 modelini Japonya'da satışa sundu. GV-R677SL-1GD kod adını taşıyan yeni model ile firma özellikle performanslı odaklı medya bilgisayarlarında kendine yer bulmayı hedefliyor. Çok sayıda Alüminyum yaprağa ve Bakır ısı borularına sahip olan kaslı soğutucusu ile sessiz çalışan kart, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper XT GPU'sundan güç alıyor.

Gigabyte pasif soğutmalı Radeon HD 6770 modeeini satışa sundu
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Ultra Durable VGA teknolojisi kullanılarak hazırlanan DirectX 11 destekli ekran kartında, bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımına, Japonya üretimi katı kapasitörlere ve yüksek kaliteli komponentlere yer veriliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine yer verilen kart, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Üzerinde bir adet 6pin güç konnektörü bulunan kart, Crossfire X teknolojisiyle çoklu GPU kurulumlarına da olanak tanıyor.

Gigabyte pasif soğutmalı Radeon HD 6770 modeeini satışa sundu
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Teknik özellikleri itibariyle Radeon HD 5770'i temel alan ekran kartı, farklı olarak Unified Video Decoder 3.0 motoru ve HDMI 1.4a konnektörü ile geliyor. Bu sayede Blu-ray 3D, HD3D ve Eyespeed gibi teknolojilere destek sunan ekran kartı görüntü aktarımı için HDMI, DisplayPort ve DVI konnektörlerini kullanıyor. Ağırlıklı olarak medya uygulamalarının çalıştırılacağı sessizlik odaklı HTPC'ler için dikkat çekici seçeneklerden biri olacağı belirtilen kartın Avrupa'da 130 Avro seviyesinden sunulacağı belirtiliyor.


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SEO-Uzmanı 8 yıl en beğenilen
fan yok
sorun yok
süper :D
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atmaca88 8 yıl
Bende Fan siz pasif sogutmali calisan seasonic x 460 Power supply var, CPU sogutucu 700 rpm Case fan da 700 rpm... Yani öyle bir PC yaptim ki çoooook sessiz çalisiyor benim sistemde duydugum tek parça ise Western Digital Green Power çogu kiside en sessiz olan parça bende en çok ses yapan parça.. Hollanda' da yasiyorum fiyati uygun olursa bu pasif soğutmalı Radeon HD 6770 hemen alirim ve GTA 4 oyununu çok rahat kaldirir.
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bocekgrafik 8 yıl
Hava sirkülasyonu iyi bir kasada iyi performans verir
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mgedik06 8 yıl
kartın sağ tarafına 18-20 DB lik 55-65 CFM üfleyen herhangi bir 120mm fan, sol tarafına yan yana 2 tane yine 18-20 DB lik 80mm 35-40 CFG üfleyen olmak üzere ön yüzüne toplamda 3 tane sessiz ve performanslı fan monte edilirse... tadından yenmez... yanında yatılır... sonra yüklen yüklenebildiğin kadar yüklen ver voltajı vur kamçıyı
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drserk 8 yıl
bir arkadaşım 5770 almıştı. 6770 o karttan daha yeni ve iyidir (belki çok farkı yoktur ama iyidir diye düşünyüorum) sonuçta ekran kartını oyun için aldı ve crysis-crysis2 dahil takılmadan bir sorun yaşamadan her oyunu oynuyor. 5770 fanlı, 6770 isw fansız iken bu fiyata da güzel olur. PC oyuncuları için de tercih edilebilirliği mümnkündür diye düşünüyorum.
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SEO-Uzmanı 8 yıl en beğenilen
fan yok
sorun yok
süper :D
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