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Gigabyte'dan ufak boyutlarıyla dikkat çeken 160 GB harici sabit disk: A2 Tiny

7 yıl
6,6b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Ürettiği birbirinden başarılı harici ve dahili bilgisayar bileşenleriyle gayet yakından tanıdığımız Gigabyte firmasının ufak boyutlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan harici sabit diski A2 Tiny gün ışığına çıktı. A2 Tiny için, mayıs ayında tanıtılan ve 320 GB'dan 750 GB'a kadar kapasite seçenekleri sunan 2.5-inç'lik A2'nin ufak versiyonu denebilir.
78 x 59 x 13 mm ebatlarında ve yalnızca 80 gram ağırlığında tasarlanan 1.8-inç'lik A2 Tiny, toplamda 160 GB kapasite sunuyor. Fiyatıyla ilgili herhangi bir detay verilmeyen harici sabit diskin, titreşim ve şoklara karşı koruyucu bir mekanizmayla birlikte geldiği bildiriliyor.

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Tokay 7 yıl
Üzerinde USB bulunmuyorsa küçüklüğü kullanışlılığına yansımayacak demektir. Bi de kablo taşı haybeye.
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pcyeb 7 yıl
çakmak gibi taşı....:)
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