Gigabyte'ın, 11,6" ekrana sahip Windows 8 tablet bilgisayarının özellikleri netleşti





Bilgisayar donanımları tutkunları tarafından yakından tanınan Gigabyte, mobil taraftaki ürünlerini de geliştirmeye devam ediyor. Firmanın CES 2013 fuarında kapsamında sergilediği tablet bilgisayarı S1185 modelinin özellikleri netleşti.

Gigabyte tarafından bütün teknik özellikleri açıklanan tablet bilgisayar modeli S1185, 11.6" çoklu dokunmatik desteğine sahip Full HD IPS LED arka aydınlatmalı ekrana, üçüncü jenerasyon 1.8-2.7GHz Intel Core i5-3337u işlemciye, Intel Mobil HM77 Express çipset ve Intel HD grafik birimi yanında, 2/4/8GB bellek oranları ile gelecek. Depolama birimi olarak 64/128/256GB mSata SSD seçeneklerine sahip olan tablet, işletim sistemi olarak Windows 8 ya da Windows 8 Pro kullanıyor ve isteğe bağlı olarak harici klavye aparatı ile satın alınabiliyor.

297x183x13.6mm boyutlara ve 1kg ağırlığa sahip olan Gigabyte S1185, 4000mAh dahili batarya ile uzun bir kullanım ömrü sunabiliyor. Üzerinde MicroSD, USB2.0, USB3.0, VGA, HDIM portları yer alan cihaz, kablosuz olarak 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 4.0 bağlantı seçeneklerine ve bir sim kart yuvasına sahip.

Teknik olarak iyi özelliklere sahip olan Gigabyte S1185 tablet bilgisayar, 1000$ fiyat etiketi ile yakında piyasaya çıkıyor.

http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4456#sp

http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4456#sp