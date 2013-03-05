Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'ın, 11,6" ekrana sahip Windows 8 tablet bilgisayarının özellikleri netleşti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
687
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gigabyte'ın, 11,6

Bilgisayar donanımları tutkunları tarafından yakından tanınan Gigabyte, mobil taraftaki ürünlerini de geliştirmeye devam ediyor. Firmanın CES 2013 fuarında kapsamında sergilediği tablet bilgisayarı S1185 modelinin özellikleri netleşti.
Gigabyte tarafından bütün teknik özellikleri açıklanan tablet bilgisayar modeli S1185, 11.6" çoklu dokunmatik desteğine sahip Full HD IPS LED arka aydınlatmalı ekrana, üçüncü jenerasyon 1.8-2.7GHz Intel Core i5-3337u işlemciye, Intel Mobil HM77 Express çipset ve Intel HD grafik birimi yanında, 2/4/8GB bellek oranları ile gelecek. Depolama birimi olarak 64/128/256GB mSata SSD seçeneklerine sahip olan tablet, işletim sistemi olarak Windows 8 ya da Windows 8 Pro kullanıyor ve isteğe bağlı olarak harici klavye aparatı ile satın alınabiliyor.
 
Gigabyte'ın, 11,6
297x183x13.6mm boyutlara ve 1kg ağırlığa sahip olan Gigabyte S1185, 4000mAh dahili batarya ile uzun bir kullanım ömrü sunabiliyor. Üzerinde MicroSD, USB2.0, USB3.0, VGA, HDIM portları yer alan cihaz, kablosuz olarak 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 4.0 bağlantı seçeneklerine ve bir sim kart yuvasına sahip.
Teknik olarak iyi özelliklere sahip olan Gigabyte S1185 tablet bilgisayar, 1000$ fiyat etiketi ile yakında piyasaya çıkıyor.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4456#sp 

http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4456#sp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ssbrutality 6 yıl
demo22
Yüksek oyun performansı için AMD cihazlarını bekleyin.

Aynı Fikirdeyiz Dostum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
londoner23 6 yıl
haa bi gigabyte tablet çıkarmamıştı...
yakında bende çıkarcam...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
demo22
khaoshaswelle çeyrek kalmışken bu vakitten sonra ivy bridege işlemcili cihazlar satınalınmaz heleki iddia edildiği gibi grafik birimi ve güç tüketimi farkı iddia edildiği gibiyse
Bu bir iddia değil bu mesajı yazabiliyorsan nasıl olurda bilgin olmaz en basiti youtube dan intel vs amd gpu yazarak öğrenebilirsin bu kadar cehalet de olmasın artık.

ne gereksiz insanlarsınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo22 6 yıl
Yüksek oyun performansı için AMD cihazlarını bekleyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
khaos
haswelle çeyrek kalmışken bu vakitten sonra ivy bridege işlemcili cihazlar satınalınmaz heleki iddia edildiği gibi grafik birimi ve güç tüketimi farkı iddia edildiği gibiyse

Grafik oalrak Haswell taşları yerinden oynatacak gibi duruyor. Ayrıca şu cihazları biraz ucuz yapsalar ipad/android tablet saçmalığına çok iyi alternatif olacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 6 yıl
haswell'e çeyrek kalmışken bu vakitten sonra ivy bridege işlemcili cihazlar satınalınmaz heleki iddia edildiği gibi grafik birimi ve güç tüketimi farkı iddia edildiği gibiyse
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo22 6 yıl khaos
khaos
haswell'e çeyrek kalmışken bu vakitten sonra ivy bridege işlemcili cihazlar satınalınmaz heleki iddia edildiği gibi grafik birimi ve güç tüketimi farkı iddia edildiği gibiyse

Bu bir iddia değil bu mesajı yazabiliyorsan nasıl olurda bilgin olmaz en basiti youtube dan intel vs amd gpu yazarak öğrenebilirsin bu kadar cehalet de olmasın artık.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia'nın yeni telefonlarını konuştuk: Lumia 520, Lumia 720, 15 Euro'luk telefon ve Asha 301... 6 yıl Türkler Barcelona'da: Nefaş Bilişim ile çalışmaları hakkında görüştük Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim