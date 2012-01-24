Gigabyte'ın yeni Mini-ITX anakartı VIA platformunu kullanıyor

Anakart üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Gigabyte, VIA platformunu kullanan Mini-ITX anakart hazırladı. M7V90PI kod adını taşıyan anakart, VIA'nın 1.2GHz'de çalışan tek çekirdekli Nano U3300 işlemcisi ve yine VIA çözümü olan VX900 çipset ile geliyor.

Üzerinde bir adet DDR3 SO-DIMM bellek slotu bulunan anakart, çipsete entegre Chrome9 HD grafik birimi ile geliyor. Dahili donanımlar için bir adet PCIe x1 slotuna yer verilen anakartın diğer özellikleri arasında Vinyl VT1708S ses kodeki, iki adet SATA-II portu, Gigabit Ethernet, altı adet USB 2.0 konnektörü ve görüntü aktarımı için D-Sub ile DVI konnektörlerine yer veriliyor.

Gigabyte'ın yeni anakartı sektör adına büyük önem taşıyor zira bu segmentte VIA işlemci kullanan nadir örneklerden biri olma durumunda. Tabii anakartın Gigabyte gibi güçlü bir üreticiden gelmiş olması da VIA platformu adına bir başka önemli detay. Görsellerden anlaşılabileceği üzere hacimli üretime hazır olan anakartın ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise bilinmiyor.