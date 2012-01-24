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Gigabyte'ın yeni Mini-ITX anakartı VIA platformunu kullanıyor

7 yıl
13,7b
1
13
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın yeni Mini-ITX anakartı VIA platformunu kullanıyor
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Anakart üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Gigabyte, VIA platformunu kullanan Mini-ITX anakart hazırladı. M7V90PI kod adını taşıyan anakart, VIA'nın 1.2GHz'de çalışan tek çekirdekli Nano U3300 işlemcisi ve yine VIA çözümü olan VX900 çipset ile geliyor.
Üzerinde bir adet DDR3 SO-DIMM bellek slotu bulunan anakart, çipsete entegre Chrome9 HD grafik birimi ile geliyor. Dahili donanımlar için bir adet PCIe x1 slotuna yer verilen anakartın diğer özellikleri arasında Vinyl VT1708S ses kodeki, iki adet SATA-II portu, Gigabit Ethernet, altı adet USB 2.0 konnektörü ve görüntü aktarımı için D-Sub ile DVI konnektörlerine yer veriliyor.
Gigabyte'ın yeni anakartı sektör adına büyük önem taşıyor zira bu segmentte VIA işlemci kullanan nadir örneklerden biri olma durumunda. Tabii anakartın Gigabyte gibi güçlü bir üreticiden gelmiş olması da VIA platformu adına bir başka önemli detay. Görsellerden anlaşılabileceği üzere hacimli üretime hazır olan anakartın ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise bilinmiyor. 
Gigabyte'ın yeni Mini-ITX anakartı VIA platformunu kullanıyor
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1 Avatar
abdulmusavvir 7 yıl
İmzamdaki sistemi geçen yıl 500 lira civarına topladım, 1.6 ghz via nano işlemcili Jetway'den. Rahatlıkla bu haberdeki anakarttan güçlü olduğunu söyleyebilirim, haberde geçen anakartın çok ucuz bir fiyata çıkacağı belli oluyor.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Jetway'de Via tabanlı anakartlar üreten bir firma ve eminim bundan iyisini çıkaracaktır, bunu alacağıma alacak ürün çok, Zotac Zbox Nano VD01 alınır mesela daha küçük, modeminizden bile küçük. Yada arkadaşın yazdığı gibi mini kasa isteyen için EPIA-M900-16L alınabilir.
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Compadrex 7 yıl
Bunu alıp interneti aşağıya indirirsin. Gelsin filmler, gelsin full hd görüntüler. Sömürme makinesi yaparsın.
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DH Misafiri 7 yıl
Tanarri
perikentli
highgen kendisi küçük işlevi büyük olanlardan güzel download makinesi olur bundan
gercekten muazzam dowload makinası olur :)
amd e-350 içeren anakartlar gibi az güç tüketiyosa evet güzel dl makinası olur keşke güç tüketimide belirtilseymiş.

İşlemcinin güç tüketimi 6.5 watt chipsetin güç tüketimi 4.5 watt, toplamda 11watt gibi bir güç tüketimi var.
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selcuk20 7 yıl
Bana göre özellikler biraz geride kalmış. Tek çekirdek ve 1.2 GHz hız şu zamanda artık cep telefonlarında bile olan birşey. Media bilgisayarı için kullanacağım deseniz HDMI çıkışı yok. USB 3.0 yok, SATA III yok. Ancak çok uygun bir fiyata satılması lazım ki anlamı olsun.
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Tanarri 7 yıl
perikentli
highgen kendisi küçük işlevi büyük olanlardan güzel download makinesi olur bundan
gercekten muazzam dowload makinası olur :)

amd e-350 içeren anakartlar gibi az güç tüketiyosa evet güzel dl makinası olur keşke güç tüketimide belirtilseymiş.
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hacı.basat 7 yıl
Gigabyte'ın fiyata oynadığını nadiren görürdük, hayret, Epia M900 gibi çift çekirdek 1.6 GHZ Via Nano işlemcili mini-ITX'ler varken sen git 1 yıl sonra tek çekirdek 1.2 Ghz çıkar. Ne kadar ucuz olursa olsun şahsen Epia M900'ü tercih ederim, çift çekirdek artık gereklilik. Zaten şu an dünyadaki en güçlü mini-ITX anakart Epia M900. Aynı hızlardaki rakip marka kartlara attığı performans farkları inanılmaz.
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ahmetsaid_ak 7 yıl
Harbiden yapacaklar böyle küçük bir sistem sadece download için kullanacaksın ucuz olacak.Hafif de facebook falan.
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DH Misafiri 7 yıl
Piyasada çeşitliliğin artması adına güzel bir haber. Bakalım 1-2 ay içerisinde via Vx11 chipsetli anakartları sürecek piyasaya dx11 destekli ve via nano x4 işlemcili ozaman çok daha güçlü platformlar göreceğiz, vx900 chipsetin vadesi doldu artık.
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highgen 7 yıl
kendisi küçük işlevi büyük olanlardan güzel download makinesi olur bundan
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E_Aydin35 7 yıl
Evet boyut küçük orta düzey bir anakart. O tür kullanıcılara hitap eder. :)
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RM36CB 7 yıl
2 yada 4gb ram, 64gb yada 128gb ssd ve blueray okuyucu ekledikmi güzel bir multimedia pcsi olacaktır.sanırım boyutuda bir dvd kutusu kadar.
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