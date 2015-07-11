Gigaset, FC Bayern Munich ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Futbol bir çok ülkede popülerliğini sürdüren bir spor dalı iken son dönemlerde bir çok teknoloji devi de sponsorluk anlaşmaları için sık sık bu klüpleri tercih ediyor. Bu durumun son örneği ise tüketici elektroniği markalarından Gigaset'in FC Bayern Munich klübüyle imzaladığı partnerlik anlaşması oldu.

Alman merkezli Gigaset markası ülkemizde de faaliyet gösterirken özellikle ev ve ofisler için geliştirdiği premium telefonlarla ön plana çıkıyor. Bir çok tasarım ödülüne de sahip firma IFA 2015 fuarında akıllı telefonlarını da tanıtmak için gün saymaya başlamış durumda.

Dünya çapında milyonlarca taraftarı bulunan Bayern Munich klübü ile birlikte bilinirliğini arttırmayı planlarken iki taraf 3 yıllık partnerlik anlaşmasına imza atmış durumda. Daha önce tablet sektöründe de yer alan Gigaset'in böyle bir adım atması akıllı telefon sektörüne hızlı gireceğinin bir göstergesi olabilir.