Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Giphy kısa video platformunu kullanıma sundu

Giphy kısa video platformunda 30 saniyeye kadar kayıt yaparak paylaşabileceksiniz. Platform kısa videolarla hikayelerin daha etkili bir şekilde anlatıldığını düşünüyor.
6 ay
2,2b
1
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

GIF oluşturma konusunda internetin en büyüklerinden birisi olan Giphy, şimdi de kısa video platformunu kullanıma sunuyor. Platform kısa videoların hikayeleri anlatmak için en iyi medya aracı olacağına inanıyor.

Kısa video formatı

Hatırlanacağı üzere Vine platformunun devamı olarak gösterilen Byte önümüzdeki yıl bahar aylarında kullanıma sunulacak. Giphy kısa video platformu da bu alanda Byte ile rekabet edecek.

Ayrıca Bkz. "Red Dead Redemption 2 bugüne kadar 18 milyon adet sattı"

Hali hazırda ön izleme tarzında erişime açılan video platformunda Giphy kısa film festivalinin 118 finalisti sergileniyor. Bu videolar 18 saniye uzunluğunda. Bununla birlikte kullanıcılara 30 saniyeye kadar video çekme imkânı sunulacak.

Giphy aslında sadece Byte ile karşı karşıya değil. Snapchat, TicToc, WhatsApp Durum, Instagram Hikayeler gibi pek çok özellik kısa video alanında uzun süredir rekabet halinde. İlk etapta bunların arasından sıyrılarak kullanıcı kazanması gerekiyor.

 

https://www.engadget.com/2018/11/09/giphy-video-film-fest-short-form/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 6 ay
Lasso, Byte, Giphy
Aman aman nereye geldik 😂
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Ethereum nereye gidiyor? | Güncellemeler ve son durum 6 ay iPhone X ekran ve MacBook Pro SSD sorunları için tamir programı başlatıldı 6 ay Samsung’un 2700$’lık kapaklı telefonu duyuruldu 6 ay Apple, 2019 model iPhone'larda farklı anten teknolojisi kullanabilir 6 ay Monster'da Bu Hafta - Call of Duty Modern Warfare Remastered 6 ay Ravenhill: Hidden Mystery ile gizem bulma ve renk eşleme bir araya geliyor 6 ay Huawei ve TSMC çalışmalara başladı: Kirin 990 geliyor 6 ay Hyundai'nin yeni büyük SUV’si Palisade, 28 Kasım'da tanıtılacak 6 ay Samsung’un Galaxy M serisinden bazı detaylar sızdırıldı 6 ay Google, Android'in 'Paylaşım Menüsünü' yeniden tasarlayacak 6 ay Pixel 3 telefonlarda, şarj olurken aşırı ısınma sorunu ortaya çıktı 6 ay Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact ve XZ Premium’a Android Pie güncellemesi geliyor 6 ay Samsung, ultrasonik parmak izi sensörünü orta segment telefonlara da getiriyor 6 ay S Pen Remote özelliği geliştiricilere açılıyor 6 ay QLC NAND bellekler sayesinde HDD tamamen terk edilebilir 6 ay Samsung Galaxy A70 ve Galaxy A90 yeni ekran tasarımlarıyla gelecek 6 ay Türk girişimlere CEBIT Rusya fırsatı 6 ay VR uyumlu Tetris Effect oyunu PS4 için satışa sunuldu 6 ay 2si1 | AKN'siz ışık hızında internet (Yersen) 6 ay Doğum kanalının şekli ve evrim 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Giphy kısa video platformunu kullanıma sundu Sonraki Bursa'da bulunan lahit mezarın içinden Romalı iki general çıktı 6 ay Facebook, TikTok'a rakip olan Lasso uygulamasını başlattı 6 ay Xiaomi'nin oyuncu telefonu Black Shark, 16 Kasım'da Avrupa'da satışa çıkıyor 6 ay Microsoft, Windows 10'da yaşanan aktivasyon problemini çözdü 6 ay Rome: Total War Aralık’ta Android cihazlara geliyor 6 ay Mate 20 Pro Makro fotoğraf performansı | vLOG 6 ay Yeni Mazda3'ün bu ay tanıtılacağı resmen doğrulandı 6 ay Samsung Galaxy Home yakında piyasaya sürülecek 6 ay Apple Türkiye, iCloud fiyatlarına 2 kata yakın zam yaptı 6 ay 6 GB RAM ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip Vivo X21s satışa sunuldu 6 ay Disney yeni dijital platformu Disney+'ı tanıttı 6 ay Samsung ikinci Android Go telefonunu duyurdu 6 ay PureBit projesi sahte çıktı, milyon dolarlar kayıp 6 ay Red Siren: Space Defense ile farklı bir kule savunması 6 ay Samsung yeni Exynos yonga setini 14 Kasım'da duyuracak 6 ay Red Dead Redemption 2 bugüne kadar 18 milyon adet sattı 6 ay Chrome, yanıtlıcı mobil ödeme sayfalarında kullanıcıları uyaracak 6 ay FDA aromalı e-sigaraları yasakladı 6 ay Samsung'un katlanabilir telefonu burada | Türkiye'den sadece biz katıldık 6 ay Çentikli tasarıma sahip LG Q9'un basın görseli ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim