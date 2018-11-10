Giphy kısa video platformunu kullanıma sundu

GIF oluşturma konusunda internetin en büyüklerinden birisi olan Giphy, şimdi de kısa video platformunu kullanıma sunuyor. Platform kısa videoların hikayeleri anlatmak için en iyi medya aracı olacağına inanıyor.

Kısa video formatı

Hatırlanacağı üzere Vine platformunun devamı olarak gösterilen Byte önümüzdeki yıl bahar aylarında kullanıma sunulacak. Giphy kısa video platformu da bu alanda Byte ile rekabet edecek.

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Hali hazırda ön izleme tarzında erişime açılan video platformunda Giphy kısa film festivalinin 118 finalisti sergileniyor. Bu videolar 18 saniye uzunluğunda. Bununla birlikte kullanıcılara 30 saniyeye kadar video çekme imkânı sunulacak.

Giphy aslında sadece Byte ile karşı karşıya değil. Snapchat, TicToc, WhatsApp Durum, Instagram Hikayeler gibi pek çok özellik kısa video alanında uzun süredir rekabet halinde. İlk etapta bunların arasından sıyrılarak kullanıcı kazanması gerekiyor.