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Giriş ve orta segment cihazlara PUBG Lite müjdesi

Tencent Games'in piyasaya sürmüş olduğu dünyaca ünlü video oyunu PUBG, Lite versiyonu ile giriş ve orta segment Android cihaz kullanıcılarıyla buluştu.
9 ay
11,1b
1
9
Mobil Oyunlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Tencent Games, giriş ve orta segment Android telefon kullanıcıları için PUBG Lite'ı kullanıma sundu. Bu sayede çok güçlü cihazlara sahip olmayan PUBG severler rahatlıkla oyunu mobil cihazlarından oynayabilecekler. Lite versiyonu oyunun orjinalinden çok daha küçük ölçekte bir performans vaat etse de, PUBG Lite mobil oyun severler için oldukça sevindirici.
PUBG Lite, oyunculara standart PUBG ile aynı deneyimi yaşatmayı vadediyor. Orjinal oyundaki güçlü grafiklere veya yüksek ses kalitesine sahip değil ama içerik ve genel format bakımından neredeyse aynı. Bununla birlikte, Lite sürümünde maçlar 100 kişi yerine 40 kişi ile yapılabilecekler. Ayrıca haritalar 8x8 kilometre değil, 2x2 kilometre.
Android kullanıcıları oyunu buradan indirebilirler.

https://www.techworm.net/2018/08/pubg-mobile-lite-android-apk-download.html Yorum Yaz
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canguler917 9 ay en beğenilen
oyuncu sayısının azaltılması ve haritanın küçültülmesi hoş değil. harita ve oyuncu sayısı cpu çekirdeklerine yük oluyor, giriş seviyesi telefonlarda bile 2 ghz 8 çekirdek var artık, zayıf olan gpu için grafiklerin düşmesi yeterdi
oyuncu sayısının azaltılması ve haritanın küçültülmesi hoş değil. harita ve oyuncu sayısı cpu çekirdeklerine yük oluyor, giriş seviyesi telefonlarda bile 2 ghz ...
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Biyturs_OnSr 9 ay
Orjinal oyundaki güçlü grafiklere veya yüksek ses kalitesine sahip değil

PUBG Mobil'deki seslerin yüksek ses kalitesiyle uzaktan yakından alakası yok ki zaten. Eğer daha kötüyse direk ses kapatılıp oynanır oyun daha iyi.
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Bay Robot 9 ay
Eski telefonlara yönelik olmuş.
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KURSAD. 9 ay
Oyuncu sayısı 100 ki . 100 olmadan baslamıyor map ..
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MarlonJD 9 ay
Vay be bu da mı tencent, Adamlar en çok oynanan tüm oyunlara sahipler artık. Fortnite, PUBG, LoL... Adamlar para basıyor
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Konuyu Hortlatan Adam 9 ay
Orijinal mobil pubg (Android) oynuyorum, yani cihazım destekliyor
Ama lite sürümünü desteklemiyor

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cenkerozkan 9 ay
Bu haber hoşuma gitti ama keşke oyuncu sayısını 40 a değil de en azından bi 65 e falan düşürselerdi 40 kişi ile oyunlar çok çabuk biter diye tahmin ediyorum
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TheSilentGhost-T 9 ay
Minecraft'ı getirin grafikleri değiş tokuş edelim haritadan ve oyuncu sayısından sökmesinler :)
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Bgood 9 ay
dünün haberini bugün yapmayın bu kaçıncı oldu ?
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canguler917 9 ay en beğenilen
oyuncu sayısının azaltılması ve haritanın küçültülmesi hoş değil. harita ve oyuncu sayısı cpu çekirdeklerine yük oluyor, giriş seviyesi telefonlarda bile 2 ghz 8 çekirdek var artık, zayıf olan gpu için grafiklerin düşmesi yeterdi
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