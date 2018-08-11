Giriş ve orta segment cihazlara PUBG Lite müjdesi

Tencent Games, giriş ve orta segment Android telefon kullanıcıları için PUBG Lite'ı kullanıma sundu. Bu sayede çok güçlü cihazlara sahip olmayan PUBG severler rahatlıkla oyunu mobil cihazlarından oynayabilecekler. Lite versiyonu oyunun orjinalinden çok daha küçük ölçekte bir performans vaat etse de, PUBG Lite mobil oyun severler için oldukça sevindirici.

PUBG Lite, oyunculara standart PUBG ile aynı deneyimi yaşatmayı vadediyor. Orjinal oyundaki güçlü grafiklere veya yüksek ses kalitesine sahip değil ama içerik ve genel format bakımından neredeyse aynı. Bununla birlikte, Lite sürümünde maçlar 100 kişi yerine 40 kişi ile yapılabilecekler. Ayrıca haritalar 8x8 kilometre değil, 2x2 kilometre.

Android kullanıcıları oyunu buradan indirebilirler.

https://www.techworm.net/2018/08/pubg-mobile-lite-android-apk-download.html