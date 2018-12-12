Giyilebilir cihazların ilk örneklerinden olan Puma RS-Computer yeniden piyasaya çıkıyor

Son yıllarda giyilebilir cihaz konsepti oldukça yaygınlaştı ve hemen herkeste hatta çocuklarda bile görebilmek mümkün. Bununla birlikte giyilebilir cihaz konseptinin başlangıcı 30 yıl öncesine kadar gidiyor.

Puma RS-Computer özellikleri

Günlük kullanıcının attığı adım veya yaktığı kalori miktarını merak etmeye başlaması yeni bir olgu ancak spor dünyasında bu bir zorunluluk olarak görülüyor. Sporcunun fitness değerleri ve buna göre programlar oluşturmak oldukça önemli.

1984 yılında Adidas Micropacer ayakkabısı, sol ayakta yer alan bir sensör ile fitness değerlerini takip ediyor ve dil üzerindeki monokrom mini ekran üzerinde bu değerleri gösteriyordu. Yaygın kullanıma sunulan ilk giyilebilir ürün olarak kabul görmüştü.

Ayrıca Bkz.

"Belirli iPhone modellerinin satışına Çin’de yasak geldi"

1986 yılında ise Puma RS-Computer koşu ayakkabısı bilgisayar destekli ilk koşu ayakkabısı sloganıyla piyasaya çıktı. Bu modelde yine sol ayak kısmında ancak bu kez dışarıya doğru çıkıntı yapan bir takip bloğu yer alıyordu. Blok içerisindeki yonga değerleri kaydettikten sonra 16-pinli slot üzerinden Apple IIE, Commodore 64 ve IBM PC bilgisayarlara bağlanıyordu. Grafikleri okumak için ise özel bir yazılım gerekiyordu.

Puma bu efsane ayakkabıyı yeniden piyasaya sürmeye karar verdi. Bu kez takip bloğunun içerisine üç eksenli ivme ölçer, LED bildirim, şarj için USB portu ve Bluetooth bağlantısı ekledi. Özel mobil uygulama sayesinde artık herkes fitness değerlerini görebilecek.

Puma RS-Computer koşu ayakkabısı sadece 86 tane üretildi. Satış noktaları ise KITH çevrim içi mağazası, Berlin, Tokyo ve Londra Puma mağazaları olacak. 13 Aralık tarihinde başlayacak satışta fiyat henüz açıklanmadı.