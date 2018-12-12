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Giyilebilir cihazların ilk örneklerinden olan Puma RS-Computer yeniden piyasaya çıkıyor

1986 yılında piyasaya sürülen ve atletlerin fitness değerlerini takip etmeyi sağlayan Puma RS-Computer koşu ayakkabısı yeniden karşınızda. Bu kez daha gelişmiş.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda giyilebilir cihaz konsepti oldukça yaygınlaştı ve hemen herkeste hatta çocuklarda bile görebilmek mümkün. Bununla birlikte giyilebilir cihaz konseptinin başlangıcı 30 yıl öncesine kadar gidiyor.

Puma RS-Computer özellikleri

Günlük kullanıcının attığı adım veya yaktığı kalori miktarını merak etmeye başlaması yeni bir olgu ancak spor dünyasında bu bir zorunluluk olarak görülüyor. Sporcunun fitness değerleri ve buna göre programlar oluşturmak oldukça önemli.

1984 yılında Adidas Micropacer ayakkabısı, sol ayakta yer alan bir sensör ile fitness değerlerini takip ediyor ve dil üzerindeki monokrom mini ekran üzerinde bu değerleri gösteriyordu. Yaygın kullanıma sunulan ilk giyilebilir ürün olarak kabul görmüştü.

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1986 yılında ise Puma RS-Computer koşu ayakkabısı bilgisayar destekli ilk koşu ayakkabısı sloganıyla piyasaya çıktı. Bu modelde yine sol ayak kısmında ancak bu kez dışarıya doğru çıkıntı yapan bir takip bloğu yer alıyordu. Blok içerisindeki yonga değerleri kaydettikten sonra 16-pinli slot üzerinden Apple IIE, Commodore 64 ve IBM PC bilgisayarlara bağlanıyordu. Grafikleri okumak için ise özel bir yazılım gerekiyordu.

Puma bu efsane ayakkabıyı yeniden piyasaya sürmeye karar verdi. Bu kez takip bloğunun içerisine üç eksenli ivme ölçer, LED bildirim, şarj için USB portu ve Bluetooth bağlantısı ekledi. Özel mobil uygulama sayesinde artık herkes fitness değerlerini görebilecek.

Puma RS-Computer koşu ayakkabısı sadece 86 tane üretildi. Satış noktaları ise KITH çevrim içi mağazası, Berlin, Tokyo ve Londra Puma mağazaları olacak. 13 Aralık tarihinde başlayacak satışta fiyat henüz açıklanmadı.

 

https://www.theverge.com/2018/12/11/18136072/puma-1986-rs-computer-running-shoe-rerelease Yorum Yaz
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intel7mix 5 ay
Kaç yıl öncesinden bulunmuş ama sen gel bileklikleri kaptır.
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csh 5 ay
Zamaninin sartlarina gore iyiymis fakat gunumuzun teknolojisine gore cok gereksiz birsey olmus. Akilli saatler var artik, cok daha fazlasini yapabiliyor.
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sis651 5 ay csh
Zamanında kesinlikle çok öncü bir ürünmüş. Akıllı saatler olsa da bu ayakkabı ciddi sporcu işi, bu açıdan ciddi koşucular vs. tercih eder yine.
Hani bu cihazın bileklik gibi adım sayar amaçlı değil, Garmin ya da Stryd'ın Footpod ürünleri gibidir bence. Adım sayısından ziyade atılan adımı inceleyip doğru mesafe ve tempo bilgisi verebilecek bir cihazdır. Akıllı saatler ya da spor saatleri bunu zaten yapabiliyor. Ancak GPS sinyalleri birçok etkenden etkilendiği için çok sapma yapıyor ve en basitinden tempo verisi sabit durmuyor. Saatine bakıp sabit bir tempoyu tutturmaya çalışanlar bile bahsettiğim Footpod ürünlerini tercih ediyor. Bunların olayı ise ayağa takıldıkları için dinamikleri direk olarak ayaktan takip edebilmeleri. Hani bileklik gibi hem dikey hem yatay yönde hareket ve sarsıntıları takip edip tahminde bulunmaktansa, adım atımlarını sayıyor, aradaki hareket süresini ve mesafeyi doğru bir şekilde hesaplayabiliyor ve saate gönderiyor. GPS kapalı da olsa bu şekilde doğru bir mesafe, doğru ve oynak olmayan bir tempo verin, kadans verin oluyor.
Valla atılan dendiği gibi hiç de spor dünyasında önemli değil. Bunlar daha çok spor yapmayan ama yaparmış gibi yapanlar tarafından önemsenen şeyler. Sporcular hedef yarışlarına ya da amaçlarına yönelik bir antrenman planı yapar ve ona yönelik olarak çalışır. Bkz. Polar bile adım sayar vs. özellikleri saatlerine çok geç ekledi. Halbuki nabız bandı vs. birçok gelişmeyi spor dünyasına kazandırmış bir şirket.
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