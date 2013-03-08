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Glam Me, Windows Phone 8'li Lumia'lar için yayınlandı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Glam Me, Windows Phone 8'li Lumia'lar için yayınlandı
Finlandiyalı cep telefonu üreticisinin Mobil Dünya Kongresi'nde yeni Windows Phone modelleriyle birlikte sergilediği fotoğraf uygulaması "Glam Me", nihayet yayınlandı.

Kullanıcıların ön kamerayla çektikleri fotoğrafları düzenlemesine imkan veren uygulama, bu fotoğraflara çeşitli filtreler ekleyebilir iken; kullanıcıların düzenlenen bu fotoğrafları paylaşmalarına da imkan veriyor. Uygulamanın sadece Nokia'nın Windows Phone 8 ile çalışan Lumia'larına özel olarak sunulduğunu da hatırlatalım.

Nokia'nın kullanıcıların Windows Phone 8'li Lumia'larında ön yüz kamerasıyla neler yapabileceklerini görmelerini sağlayacak olan fotoğraf düzenleme uygulaması Glam Me'ye Windows Store üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/nokia-glam-me/40b6a721-15d2-4843-a746-774bd7b9bda9 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dogu-E 6 yıl
Wp da Nokia alayına gider :)
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flexii_87 6 yıl
Guzel bi uygulama begendim fakat Arka kamerayi neden kullanamiyoruz anlamis degil.
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