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Global monitör pazarı daralıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Global monitör pazarı daralıyor

Bilgisayar sektöründe son yıllarda yaşanan durgunluk, çevrebirimlerini de paralel olarak etkilemeye başladı. Bunlardan birisi olan monitör satışları da durgunluktan nasibini alıyor. 

IDC tarafından yapılan analizlere göre yılın ilk çeyreğinde monitör pazarı 29 milyon sevkiyat gerçekleştirdi. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 12 azalmaya işaret ediyor. 

Monitör pazarında Dell 4.6 milyon sevkiyat ile lider durumda. Samsung 3.7 milyon sevkiyat ile ikinci sırada iken HP 3.3 milyon ile üçüncü sırada. LG ise 2.8 milyon sevkiyat ile dördüncü sırada. Ancak ilk dört firma ilk çeyreği düşüşle kapattı. 

Sadece beşinci sıradaki Lenovo 2.6 milyon sevkiyat ile pazar payını artırmayı başardı. Bu ivme ile Lenovo'nun ilk üç sırayı zorlayabileceği tahmin ediliyor.

Monitör pazarında LED aydınlatma teknolojisi yüzde 98.5 ile halen en çok tercih edilen durumunda. Pazarda 21.5 inçlik monitörler yüzde 23.5 ile en büyük payı elde etti. TV alıcılı monitörlere ise ilgi artıyor. Bu yıl yüzde 5.4 pazar payı olan alıcılı monitörler gelecek yıl yüzde 10 seviyesine çıkacak. Bu kategoride Samsung ve LG toplamda yüzde 96 civarında bir payı elinde bulunduruyor. 

Monitör pazarının bu yıl 120 milyon civarında bir satış rakamına ulaşacağı tahmin ediliyor. Ancak düşüş devam edecek ve 2019 yılında toplam monitör satışı 104 milyona kadar gerileyecek.  

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25636815 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fx3169 4 yıl
Ekremcim araya 3-5 te Ekran Kartı-İşlemci haberi serpiştirelim.Malum son günlerde arttı bilgisayar bileşeni haberi meraklıları...Ne bilim işte Nvidia dan Amd ye gönderme felan.Olmadı AMD-İntel kapıştıralım... :)
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