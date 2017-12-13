Global silah satışları 5 yıl sonra artışa geçti: Aselsan ve TAI hızlı yükseliyor!

Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinin satışları %1.9 artarak 374.8 milyar dolar seviyesine ulaşmış. The Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI (Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü) tarafından yayınlanan araştırmada enstitü, Orta Doğu, Güneybatı ve Batı Asya bölgelerindeki hareketliliğin bu artışta önemli rol oynadığını düşünüyor.
Türk Şirketleri Listede Yükseliyor
Dünya çapındaki en büyük 10 savunma sanayi şirketi, harcamaların %52’lik dilimine hükmediyor. Sadece bu şirketlerin elde ettiği satış rakamı 194.8 milyar dolar seviyesinde. Bu şirketler 15 yıl önceki dünyadaki toplam rakamı şu anda tek başına üstlenmiş durumda. Bu 10 şirketten 6 tanesi ABD merkezli. Diğer 2 isim Fransa, birer isim ise İngiltere ve İtalya. Ayrıca 100 şirketin 63’ü de ABD’li.
Türkiye’den ise ASELSAN ve TAI listede yer alıyor ve her geçen yıl 5’er basamak yükseliyor. Roketsan ise şu anda 98. sırada yer alıyor. Alman ve İngiliz şirketlerinin listedeki yükselişine karşın, Fransız ve İtalyanlar yerel ekonomilerindeki gerilemeye paralel olarak düşüş eğilimine devam ediyor. Rakamlara göre Türk şirketlerinin ve global 10 şirketin rakamları ve ülkeleri şöyle:
|
|
ŞİRKET ADI
|
ÜLKESİ
|
2016 YILI SATIŞLARI
|
1
|
Lockheed Martin
|
ABD
|
43.47 Milyar Dolar
|
2
|
Boeing
|
ABD
|
29.50 Milyar Dolar
|
3
|
BAE Systems
|
İngiltere
|
23.62 Milyar Dolar
|
4
|
Raytheon Company
|
ABD
|
22.38 Milyar Dolar
|
5
|
Northrop Grumman
|
ABD
|
20.20 Milyar Dolar
|
6
|
General Dynamics
|
ABD
|
19.70 Milyar Dolar
|
7
|
Airbus
|
Fransa - Hollanda
|
12.32 Milyar Dolar
|
8
|
L3 Technologies
|
ABD
|
8.80 Milyar Dolar
|
9
|
Leonardo
|
İtalya
|
8.52 Milyar Dolar
|
10
|
Thales
|
Fransa
|
8.36 Milyar Dolar
|
57
|
ASELSAN
|
Türkiye
|
1.20 Milyar Dolar
|
61
|
TAI
|
Türkiye
|
1.09 Milyar Dolar
|
98
|
Roketsan
|
Türkiye
|
364 Milyon Dolar
https://www.ft.com/content/94cb2e1c-de29-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c Yorum Yaz Paylaş Tweetle
F-35 parçalarının 7 ülkede üretilmesi bunların Abd de uretilemeyecegi anlamına mi geliyor?
Nasanin 2019 a kadar Rus roketi kullanacak olmasi yine roket uretemedigi anlamina mi geliyor?
Yarın bir gün bir ambargo yesek şu anki projelere devam edebilecek miyiz? Bence hayır. Önemli olan bu. Abdnin f35 parçalarını 7 ülkeye urettirmesi onları üretemeyecegi anlamına gelmez. Muhtemelen ucuza geldigi icin boyle yapiyordur. Savaş çıksa tüm parçaları ülkesinde üretmeye başlar. Peki biz ambargo yesek veya savaş ciksa altay ve atak uretebilır miyiz? Sırf motor bulunamadığı için altay projesi ertelendi. Atakin motoru ve diğer önemli parçaları yurt dışından geliyor.
eğerki Atak T129 u Pakistan ve Azerbaycan a ihraç edebilirse rakamlar çok daha yukarı
çıkabilir.