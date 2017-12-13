Global silah satışları 5 yıl sonra artışa geçti: Aselsan ve TAI hızlı yükseliyor!





Ortadoğu başta olmak üzere dünya genelinde artan gerilim, savunma sanayiine yapılan harcamaların da artmasına yol açıyor. Uzun yıllardır hızlıca artan ve adeta ülkeler arasında silahlanma yarışına dönüşen savunma yatırımları, geride kalan 5 yıldır düşüş yaşıyordu. Yapılan son araştırma ise durgun geçen 5 senenin ardından önemli bir hareketlilik olduğunu gösteriyor.





Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinin satışları %1.9 artarak 374.8 milyar dolar seviyesine ulaşmış. The Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI (Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü) tarafından yayınlanan araştırmada enstitü, Orta Doğu, Güneybatı ve Batı Asya bölgelerindeki hareketliliğin bu artışta önemli rol oynadığını düşünüyor.





Türk Şirketleri Listede Yükseliyor

Dünya çapındaki en büyük 10 savunma sanayi şirketi, harcamaların %52’lik dilimine hükmediyor. Sadece bu şirketlerin elde ettiği satış rakamı 194.8 milyar dolar seviyesinde. Bu şirketler 15 yıl önceki dünyadaki toplam rakamı şu anda tek başına üstlenmiş durumda. Bu 10 şirketten 6 tanesi ABD merkezli. Diğer 2 isim Fransa, birer isim ise İngiltere ve İtalya. Ayrıca 100 şirketin 63’ü de ABD’li.





Türkiye’den ise ASELSAN ve TAI listede yer alıyor ve her geçen yıl 5’er basamak yükseliyor. Roketsan ise şu anda 98. sırada yer alıyor. Alman ve İngiliz şirketlerinin listedeki yükselişine karşın, Fransız ve İtalyanlar yerel ekonomilerindeki gerilemeye paralel olarak düşüş eğilimine devam ediyor. Rakamlara göre Türk şirketlerinin ve global 10 şirketin rakamları ve ülkeleri şöyle:



ŞİRKET ADI ÜLKESİ 2016 YILI SATIŞLARI 1 Lockheed Martin ABD 43.47 Milyar Dolar 2 Boeing ABD 29.50 Milyar Dolar 3 BAE Systems İngiltere 23.62 Milyar Dolar 4 Raytheon Company ABD 22.38 Milyar Dolar 5 Northrop Grumman ABD 20.20 Milyar Dolar 6 General Dynamics ABD 19.70 Milyar Dolar 7 Airbus Fransa - Hollanda 12.32 Milyar Dolar 8 L3 Technologies ABD 8.80 Milyar Dolar 9 Leonardo İtalya 8.52 Milyar Dolar 10 Thales Fransa 8.36 Milyar Dolar 57 ASELSAN Türkiye 1.20 Milyar Dolar 61 TAI Türkiye 1.09 Milyar Dolar 98 Roketsan Türkiye 364 Milyon Dolar

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