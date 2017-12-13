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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Global silah satışları 5 yıl sonra artışa geçti: Aselsan ve TAI hızlı yükseliyor!

Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketinin satış rakamlarını inceleyen araştırmacılar, 5 yıl aradan sonra ülkelerin savunma sanayi harcamalarının arttığını ortaya koydu.
1 yıl
4,1b
1
15
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ortadoğu başta olmak üzere dünya genelinde artan gerilim, savunma sanayiine yapılan harcamaların da artmasına yol açıyor. Uzun yıllardır hızlıca artan ve adeta ülkeler arasında silahlanma yarışına dönüşen savunma yatırımları, geride kalan 5 yıldır düşüş yaşıyordu. Yapılan son araştırma ise durgun geçen 5 senenin ardından önemli bir hareketlilik olduğunu gösteriyor.


Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinin satışları %1.9 artarak 374.8 milyar dolar seviyesine ulaşmış. The Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI (Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü) tarafından yayınlanan araştırmada enstitü, Orta Doğu, Güneybatı ve Batı Asya bölgelerindeki hareketliliğin bu artışta önemli rol oynadığını düşünüyor.


Türk Şirketleri Listede Yükseliyor 

Dünya çapındaki en büyük 10 savunma sanayi şirketi, harcamaların %52’lik dilimine hükmediyor. Sadece bu şirketlerin elde ettiği satış rakamı 194.8 milyar dolar seviyesinde. Bu şirketler 15 yıl önceki dünyadaki toplam rakamı şu anda tek başına üstlenmiş durumda. Bu 10 şirketten 6 tanesi ABD merkezli. Diğer 2 isim Fransa, birer isim ise İngiltere ve İtalya. Ayrıca 100 şirketin 63’ü de ABD’li.


Türkiye’den ise ASELSAN ve TAI listede yer alıyor ve her geçen yıl 5’er basamak yükseliyor. Roketsan ise şu anda 98. sırada yer alıyor. Alman ve İngiliz şirketlerinin listedeki yükselişine karşın, Fransız ve İtalyanlar yerel ekonomilerindeki gerilemeye paralel olarak düşüş eğilimine devam ediyor. Rakamlara göre Türk şirketlerinin ve global 10 şirketin rakamları ve ülkeleri şöyle:

ŞİRKET ADI

ÜLKESİ

2016 YILI SATIŞLARI

1

Lockheed Martin

ABD

43.47 Milyar Dolar

2

Boeing

ABD

29.50 Milyar Dolar

3

BAE Systems

İngiltere

23.62 Milyar Dolar

4

Raytheon Company

ABD

22.38 Milyar Dolar

5

Northrop Grumman

ABD

20.20 Milyar Dolar

6

General Dynamics

ABD

19.70 Milyar Dolar

7

Airbus

Fransa - Hollanda

12.32 Milyar Dolar

8

L3 Technologies

ABD

8.80 Milyar Dolar

9

Leonardo

İtalya

8.52 Milyar Dolar

10

Thales

Fransa

8.36 Milyar Dolar

57

ASELSAN

Türkiye

1.20 Milyar Dolar

61

TAI

Türkiye

1.09 Milyar Dolar

98

Roketsan

Türkiye

364 Milyon Dolar
 

https://www.ft.com/content/94cb2e1c-de29-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c Yorum Yaz
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sheff2x 1 yıl en beğenilen
barış ve özgürlük ülkesi ABD.
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Fast Rise 1 yıl pCkOpAtuS
pCkOpAtuS
Locked Martin nin ürettiği F35 bile %100 amerikalı değil 7 ayrı ülkede üretiliyor parçaları , bizimkiler takmışlar ağızlarına %100 yerli olmadıktan sonra işe yaramaz laflarını.
Nasa Bile hani en ulusal marka amerika için astronotları uzaya göndermek rus roketlerini kullanıyor bizimkiler takmış kafaya %100 yerli değil ki laflarını.
donanimhaber.com/...

F-35 parçalarının 7 ülkede üretilmesi bunların Abd de uretilemeyecegi anlamına mi geliyor?
Nasanin 2019 a kadar Rus roketi kullanacak olmasi yine roket uretemedigi anlamina mi geliyor?
Yarın bir gün bir ambargo yesek şu anki projelere devam edebilecek miyiz? Bence hayır. Önemli olan bu. Abdnin f35 parçalarını 7 ülkeye urettirmesi onları üretemeyecegi anlamına gelmez. Muhtemelen ucuza geldigi icin boyle yapiyordur. Savaş çıksa tüm parçaları ülkesinde üretmeye başlar. Peki biz ambargo yesek veya savaş ciksa altay ve atak uretebilır miyiz? Sırf motor bulunamadığı için altay projesi ertelendi. Atakin motoru ve diğer önemli parçaları yurt dışından geliyor.
pCkOpAtuSLocked Martin nin ürettiği F35 bile %100 amerikalı değil 7 ayrı ülkede üretiliyor parçaları , bizimkiler takmışlar ağızlarına %100 y...
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pCkOpAtuS 1 yıl
Rakamlar umut vaad ediyor.İlk 100 de 3 Türk şirketinin olması güzel.
eğerki Atak T129 u Pakistan ve Azerbaycan a ihraç edebilirse rakamlar çok daha yukarı
çıkabilir.
Rakamlar umut vaad ediyor.İlk 100 de 3 Türk şirketinin olması güzel.eğerki Atak T129 u Pakistan ve Azerbaycan a ihraç edebilirse rakamlar çok daha yukarı
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NaturalBornKillah 1 yıl
Önemli olan Katma Değer oranı.
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Surpentor 1 yıl
Yaw he he

En çok silah ithal eden 10 ülke (2011-2015)
Küresel silah ticaretinden aldıkları pay (%)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

KaynakSIPRI
Birinci sıradaki ABD'nin en çok silah sattığı ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye oldu.
Rapor, Türkiye silah ihracatındaysa 16. sırada olduğunu ortaya koydu.

En çok silah ihracatı yapan 10 ülke (2011-2015)
Küresel ihracat hacminden aldıkları pay (%)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Kaynak: SIPRI
Link
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kadirirdem 1 yıl
Bunlar savunma sanayi açışından güzel haberler.
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kar98-k 1 yıl


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aslanoto 1 yıl
Türkiye silah pazarında söz sahibi oldu, hızla büyütmek dileğiyle.
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seglopsi 1 yıl aslanoto
evet, Sinop'tan düğmeye basıyoruz ışidi, pkkyı, pydyi tee suriye'nin göbeğinde, ırak'ın göbeğinde vuruyoruz
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pCkOpAtuS 1 yıl
Locked Martin nin ürettiği F35 bile %100 amerikalı değil 7 ayrı ülkede üretiliyor parçaları , bizimkiler takmışlar ağızlarına %100 yerli olmadıktan sonra işe yaramaz laflarını.
Nasa Bile hani en ulusal marka amerika için astronotları uzaya göndermek rus roketlerini kullanıyor bizimkiler takmış kafaya %100 yerli değil ki laflarını.
donanimhaber.com/...
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Fast Rise 1 yıl pCkOpAtuS
pCkOpAtuS
Locked Martin nin ürettiği F35 bile %100 amerikalı değil 7 ayrı ülkede üretiliyor parçaları , bizimkiler takmışlar ağızlarına %100 yerli olmadıktan sonra işe yaramaz laflarını.
Nasa Bile hani en ulusal marka amerika için astronotları uzaya göndermek rus roketlerini kullanıyor bizimkiler takmış kafaya %100 yerli değil ki laflarını.
donanimhaber.com/...

F-35 parçalarının 7 ülkede üretilmesi bunların Abd de uretilemeyecegi anlamına mi geliyor?
Nasanin 2019 a kadar Rus roketi kullanacak olmasi yine roket uretemedigi anlamina mi geliyor?
Yarın bir gün bir ambargo yesek şu anki projelere devam edebilecek miyiz? Bence hayır. Önemli olan bu. Abdnin f35 parçalarını 7 ülkeye urettirmesi onları üretemeyecegi anlamına gelmez. Muhtemelen ucuza geldigi icin boyle yapiyordur. Savaş çıksa tüm parçaları ülkesinde üretmeye başlar. Peki biz ambargo yesek veya savaş ciksa altay ve atak uretebilır miyiz? Sırf motor bulunamadığı için altay projesi ertelendi. Atakin motoru ve diğer önemli parçaları yurt dışından geliyor.
1 Yanıt Yanıtla +10
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obsesoz 1 yıl
Tamamen yerli olması lazım. Montajla bu işler olmaz. Ama tabi böyle büyüyecek bu işler.
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justaprogrammer 1 yıl
cikabilecegi ust sinir max 1.8 milyar dolar. bunun sebebi su
aselsan, tai bunlar avrupadan sistemleri getirip turkiyede monte edip ucuz olarak afrika ve orta asya ulkelerine satiyorlar musluman olan , cinden firsat buldugunca.
yani soyle. bugun cop olan anthlon coplerini piyasadan alip, toplayip bir kasa yapizor ve aylik maasi 1400 lira olan insanlara satiyorsunuz.
TAI once General Motors"un taseronlugundan kurtulsun sonra havasini yapar akp :)
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pCkOpAtuS 1 yıl
Rakamlar umut vaad ediyor.İlk 100 de 3 Türk şirketinin olması güzel.
eğerki Atak T129 u Pakistan ve Azerbaycan a ihraç edebilirse rakamlar çok daha yukarı
çıkabilir.
1 Yanıt Yanıtla +6
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YoldaşNapolyon 1 yıl pCkOpAtuS
Sistem satarsak gerisi gelecektir. Atak ve Milgem'i birilerine satsak bu rakamlar artabilir örnegin zırhlı araçlarımızı daha kolay satabiliyoruz
Alt sistem bazında çok eksiğimiz var
Zırhlı araç yapıyoruz şanzıman motor diferansiyel falan hep yabancı böyle olmaz.
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sheff2x 1 yıl en beğenilen
barış ve özgürlük ülkesi ABD.
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