ASELSAN ve ROKETSAN Endonezya’da ortak girişim şirketi kuruyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma sanayisi işbirlikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun geçen Endonezya ziyaretinde derinleşti. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılına denk gelen bu ziyaret kapsamında Endonezya ile çok sayıda anlaşmaya imza atıldı. Baykar’ın da ortak girişim şirketi anlaşması yaptığı Republikorp, aynı zamanda ASELSAN ve ROKETSAN ile de benzer bir anlaşma gerçekleştirdi.

Savunma sanayisinde Endonezya açılımı

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın savunma sanayi ekosistemine katkı sağlamak üzere şirket ile Endonezyalı Republikorp firması, askeri haberleşme sistemlerinin üretimi, kapasite ve yetenek geliştirilmesi için ortak bir girişim şirketi kurulmasına, Endonezya İnsansız Deniz Aracı Projesi'nde ASELSAN savaş ve elektronik sistemlerinin satışı konusunda işbirliği yapılmasına yönelik çerçeve anlaşmasına imza attı.

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Benzer şekilde ROKETSAN da Republikorp ile ortak girişim şirketi kuracak. Bu kapsamda ROKETSAN’ın gemi-savar seyir füzeleri ve çok platformlu füzeler gibi gelişmiş güdümlü füze sistemlerinin üretimi gerçekleştirilecek. Bu girişimin temel önceliğinin teknoloji transferi, Endonezya’nın yerli savunma sanayinin kapasitesinin geliştirilmesi ve Endonezyalı mühendis ve teknisyenlere yönelik eğitim programları yoluyla ulusal işgücünün geliştirilmesi olduğu belirtiliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından ASELSAN ve ROKETSAN haricinde TAIS ve HAVELSAN’ın da stratejik işbirlikleri gerçekleştirdiği açıklandı:

"Savunma sanayisi firmalarımız ASELSAN, ROKETSAN, TAIS ve HAVELSAN, Endonezya’daki stratejik işbirliklerini güçlendirecek önemli anlaşmalara imza attı. Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı'mız İbrahim Yumaklı, Savunma Sanayii Başkanı'mız Prof. Dr. Haluk Görgün, DEİK Başkanı Nail Olpak ve iki ülkeden iş insanlarının katılımıyla gerçekleşen Türkiye-Endonezya İş Forumu, iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma sanayisi işbirliğinin derinleştirilmesine önemli katkı sağladı. Türkiye, ileri teknolojiye dayalı çözümleriyle dost ve müttefik ülkelerle ortak projeler geliştirmeye devam ediyor."

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